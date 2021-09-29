Tarımda, turizmde, gastronomide işini aşkla yapan kadınlarla yükseleceğiz

Hayatın her alanında üretimin içinde olan kadınlarımız çok başarılı girişimlere imza atıyorlar. Çevreye, topluma, çalışanlarına özenle yaklaşan bu kadınlar gelecek nesiller için de umut kaynağı oluyorlar. Tıpkı Değirmen Organik Çiftlik Kurucusu ve Yerlim markasının sahibi Gürsel Tonbul; Paloma Otel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ece Tonbul ve ünlü şef Şemsa Denizsel gibi Her üç kadın girişimcinin ortak noktaları doğaya saygı ve doğal olana sevgi duymaları. Gürsel Tonbul yörenin en büyük organik çiftliği Değirmen’de tarım yapıyor. Anadolu’nun ürünlerini gençlere sevdirmek için yeni ürünler geliştiriyor.

Ece Tonbul, Kesre Koyu’nda yer alan Club Marvy’de sade, abartısız, doğayla bütünleşen ve bunu konforla birleştiren üstün kaliteli bir hizmet sunuyor.

İstanbul’daki restoranı Kantin’deki sağlıklı ve lezzetli tariflerinden tanıdığımız Şef Şemsa Denizsel’se, Marvy’nin misafirlerine Değirmen’den gelen organik ve doğal ürünlerle Ege mutfağının lezzetlerini modern şekilde yorumluyor.

Bir markalaşma öyküsü

Paloma Otel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ece Tonbul, Türkiye’de turizme ClubMarvy markasını kazandıran bir vizyoner.

Paloma Hotels Group sektörün duayenlerinden Hasan Tonbul tarafından 1979 yılında kurulmuş. Paloma Hotels, Ege ve Akdeniz bölgelerine yayılan 9 otelinin ve ulaştığı 8 bin yatak kapasitesinin yanı sıra 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Ece Tonbul, ailenin 2.kuşak temsilcisi olarak 40 Yıllık Paloma Hotels Group’un başına geçtikten sonra, kendisine yol arkadaşı olarak çok değerli uzmanları alarak turizmde küresel bir marka yaratma yolduğuna çıkmış.

Annesi Gürsel Tonbul’un anlattığına göre, Ece Tonbul çocukluk çağlarından itibaren aile otellerinin işleyişinin bir parçası olmuş ve oldukça uzun bir çıraklık dönemi geçirmiş. Çamaşırhaneden mutfağa otelim tüm bölümlerinde çalıştıktan sonra eğitimi için İsviçre’ye gitmiş. İsviçre’de Gastronomi master’ı derecesini aldıktan sonra ailenin işlerinde rol almak için Türkiye’ye dönmüş.

Ece Tonbul, 2016 sonlarında İzmir’in en güzel koylarından biri olan Kesre’de hizmet veren Paloma Club Sultan’ı dönüştürmeyi ve bu yeni oteli Ege’nin ruhunu taşıyan bir marka yapmaya karar vermiş.

180 dönümlük bir araziye yayılmış olan tesis, mimar Fahrettin Aykut’un tasarımıyla beş aylık yoğun bir tempoyla yeniden yaratılmış Tonbul ailesi büyük bir bölümü özkaynak olmak üzere tesise 20 milyon Euro’luk bir yatırım yapmış.

Yalınayak lüks “Barefoot luxury”

Paloma Otel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ece Tonbul Club Marvy’yi “Türkiye’nin ilk şık bohem resort seyahat destinasyonu” olarak tanımlıyor. Marvy, son yıllardaki gösterişli yaşam biçimine karşı yükselen “Barefoot luxury (yalınayak lüks)” bir başka deyişle “göze batmayan lüks” trendine uygun olarak yaratılmış bir tesis

Club Marvy “ait olunan coğrafya ve doğaya duyulan saygı” kavramını tüm iş yapma biçiminin merkezine almış. Binalar, bahçeler, restoranlar, odalar… her noktada doğal malzeme kullanılmasına çalışılmış. 180 dönümlük arazideki ağaçlar ve bitki örtüsü tesise derin bir sessizlik ve huzur duygusu sağlıyor.

Peyzajdaki tüm bitkiler yöreye ait. Üstelik, ağaçlar da yıllar önce Hasan Tonbul tarafından Orman Bakanlığı’na tescil ettirilmiş.

Yerel ürünlerle karbon ayak izi azalıyor, yerli üreticiye destek veriliyor

Ünlü mimar Fahrettin Aykut, Marvy’de sakin, aydınlık, ferah ve huzur veren bir ortam yaratmış. Dekorasyonda kullanılan her ayrıntıda, karbon ayak izinin düşük olmasına öze gösterilmiş. Bu doğrultuda, örneğin, unutulmaya yüz tutmuş el işçiliğinin simgesi bambu kargılardan yapılmış lambalar, Söke ve Tireli hasır ustalar tarafından yapılmış.

Otelde kullanılan örtüler, nevresimler, havlular, bornozlar Buldan yöresinde Marvy için özel üretilmiş. Otelin çoğunluğu organik ve tamamı doğal tarım ürünleri yörenin ilk ve en büyük organik çiftliği Değirmen Çiftliği’nden geliyor.

Tesiste konaklayanların deniz ve güneş haricinde yapabilecekleri etkinlikler de yine yerel bakış açısıyla tasarlanmış. Luvi sokağında, Marvy’nin kendi ürünlerini sunan Marvy shop’un yanı sıra Burcu Sülek Contemporary Jewelery ve Summer Splash gibi iki genç marka, yöresel ve antika mobilyaları ile eski usul bir berber dükkanı mevcut.

Club Marvy, yerel zanaat ve üretime duyduğu saygının devamını, galeri ve workshop alanından oluşan Atelier Marvy ile de hayata geçiriyor. Atelier Marvy’de her sezon 5 sergi düzenleniyor.

Ege’nin unutulmaya yüz tutmuş ritüellerini yaşatan Marvy, ayrıca Mayıs ayında Hıdırellez’i, Eylül’de zeytin hasatını, narların olgunlaştığı Ekim ayında ise bereketi kutluyor, misafirlerini ise arkalarından su dökerek uğurluyor.

Mükemmel pandemi önlemleri

Club Marvy Genel Müdürü Tamer Dolanay'ın verdiği bilgiye göre, Marvy 1200 yatak kapasitesine sahip. Ancak, pandemi nedeniyle yüzde 50 dolulukla çalışılıyor. Almanya ve Rusya başta olmak üzere, yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdği tesiste üst düzeyde hijyen ve güvenlik önlemleri mevcut.Açık büfelerin yerini camla kapatılmış tezgahlar almış. Buna rağmen, çok bol ve zengin çeşit sunuluyor.

Organik tarım Savaşçısı Gürsel Tonbul

Club Marvy’nin gıda ürünleri Gürsel Tonbul’un Değirmen isimli çiftliğinden geliyor.

Ülkemizdeki organik tarımın öncülerinden olan Gürsel Tonbul, organik tarımın temelinde dürüstlük, sevgi ve saygı olduğuna dikkat çekiyor ve “Çocuklarıma yediremeyeceğim hiç bir şeyi şeyi üretmem” diyor. Gürsel Tonbul Yerlim markasının yaratıcısı ve Türkiye’nin en büyük zeytinyağı müzesinin de kurucusu.

Tonbul, 90’lı yılların başında Kuşadası’nda yaşanan hızlı değişim süreci sırasında, bir arazi satın alarak orada gıda üretmeye niyetlenir. Zamanla, arsayla beraber tarım işleri de büyür. Gürsel Tonbul, organik tarıma yönelmeye karar verince, yabancı ülkelerde neler yapıldığını inceler. Özellikle Almanya’daki çiftliklerde gördükleri onu çok etkiler. Böylece, yeni bir yaklaşım benimseyerek önce tüm kimyasal ilaçları atar. Deneme, yanılma yönetimi ve babaanne ve anneannesinden öğrendiği kadim bilgiler ışığında ilerleyen Gürsel Tonbul, beş yıl sonra, sertifikalı üretime hazır olduğundan emin olur. Böylece sertifikasyon sistemine geçer. Ürünlerini Değirmen restoran aracılığıyla ziyaretçilere sunan Tonbul, gelen talep üzerine ürün satışına da başlar. Gençlere yerli ve sağlıklı ürünleri sevdirmek için de da Yerlim markasını yaratır.

Gürsel Tonbul, tüm bu yaptıklarıyla ülkemiz için bir gurur kaynağı. Eşsiz bir rol model. Bilgilerini yeni nesillerle paylaşmayı ve sürekli olarak daha iyisini bulmak için çalışmayı sürdürüyor.

Tutkuyla yaratılan tarifler

Club Marvy’nin içindeki Değirmen Restoran ve İskele Meyhane’nin menüsü ünlü şef Şemsa Denizsel’e ait. Denizsel, Ege yemeklerini yeniden yorumlamış. Değirmen Çiftliği’nin ürünleriyle özel tarifler geliştirmiş. Doğal, taze ve yerel ürün kullanma konusunda ısrarcı olan Denizsel, 1200 kişilik bir tesiste küçük bir butik otelde konaklıyormuş hissi yaratılmasına katkıda bulunuyor.

Yiyecekler görüntüleri, kokuları ve tatlarıyla otel müşterilerine unutulmaz lezzetler sunuyor.

Kulaktan dolma tarifler

Şemsa Denizsel’in 2019 yılı sonunda okuyan Us tarafından basılan yemek kitabı Kulaktan Dolma Tarifler, Denizsel’in karakterini ve gastronomi anlayışını açıkça ortaya koyan çok keyifle okunan bir çalışma.

Kitabın tanıtımı içeriği çok güzel bir biçimde tanımlıyor:

“Tutku ile gerçek her zaman yan yanadır. tam da bu yüzden Kantin'den beri Şemsa Denizsel bize hakiki lezzetler sunuyor. Bu devirde çok az bulunabilecek bir eser var burada: numarasız, boyamasız, gerçek bir yemek kitabı. Her satırı tutkuyla yazılmış.

Öyküsü olan bir yemek kitabı bu. Sahici, doğrudan ve olduğu gibi. Bir makarna hamurunda Şemsa Denizsel'in bu yolda attığı ilk adım var örneğin. Enginarın anlatacakları, yumurtanın söyleyecekleri var. Yalnızca sofranıza değil, kalbinize de iyi gelecek öyküler anlatacaklar aslında bir bir.

Olasıdır ki "varlığı insana iyi gelen kitaplar" serinize ekleyeceksiniz, iyi de edeceksiniz. Bırakın kendinizi, Şemsa Denizsel ve yemekleri alsın sizi kendi öykülerinin içine.”