Tarımda yeterliliği yeniden sorgulamak

Ülke olarak, ihtiyaç duyduğunuz gıdanın tamamını yurt içindeki üretiminizden karşılayabiliyorsanız gıdada kendinize yeti­yorsunuz demektir. Bugün dünyada, gıdada tamamen kendine yetebilen, tam bağımsız bir ülkeden bahsedemeyiz. Ancak bunu bü­yük ölçüde başarabilen ülkeler elbette var ve Türkiye de bu sayılı ülkeler arasında.

Üretim gücümüz ve sınırlı kaynaklarımız

Ancak burada önemli bir ayrıntı var ki o da ürettiğinizin niteliğinin dikkate alınamama­sı. Daha çok nicelik ve kalori bazlı bir yeter­lilik konuştuğumuz. Proteini, vitamini veya minerali ölçemeyen bir yeterlilik ölçütü var dünyanın esas aldığı. Bunun teknik olarak çok mümkün olmadığını da belirtelim.

Bir ürünün ithal ediliyor olması, o üründe yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Dün­yada ihraç edilen her dört paket undan biri­nin ülkemiz kaynaklı olması ve bunun için ithalat yapmanız buğdayda yetersizlik anla­mına gelmiyor. Burada önemli olan; üretim, yurt içi kullanım (tüketim, kayıplar, yemlik, tohumluk, sanayi kullanımı vb.), stok değişi­mi ve ihracat-ithalat farkı sonucu ortaya çı­kan yeterlilik oranı. TÜİK’e göre, 2024-2025 döneminde, en stratejik ürün grubu olan ta­hıllarda, yeterliliğimiz yüzde 91,1. Önceki yıl 111,9 olan bu değer, özellikle iklim şartlarına bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösterdiği­ni ortaya koyuyor.

Bu grupta buğdayda yeter­liliğimiz yüzde 104,3, arpada yüzde 84,6’ya ve mısırda yüzde 73,1. Baklagiller grubunda, ye­terliliği en düşük ürün soya (yüzde 4,1). Dün­ya üçüncüsü olduğumuz sebzelerde yeterlili­ğimiz 108,8 ve tüm ürünlerde kendimize ye­tiyoruz. Yine dünyada dördüncü sırada yer aldığımız meyvelerde, muz ve ceviz dışında, yeterliliğimiz yüzde 100’ün oldukça üzerin­de. Verimli geçen 2026’da meyve üretiminde %58 artış beklenirken, bitkisel ürünler top­lamında %16,5 artışla 140 milyon ton ve buğ­dayda %37’lik artışla 24,5 milyon ton üretim öngörülüyor.

Tarımsal üretim girdilerinde yeterliliğimiz

Üretimin dışında, giderek artan küresel krizlerle kendini hissettiren, başta gübre ve enerji olmak üzere üretim girdilerinde ken­dimize ne kadar yetebildiğimiz bir başka stratejik mesele. Enerji ve gübredeki stokla­rımız ve etkili tarım diplomasisi sayesinde, ülkede bir krize yol açmadan süreç yönetile­bildi. Bu elbette ki üretim maliyetlerinde ar­tışa ve sonuçta gıda enflasyonuna neden ol­madığı anlamına gelmiyor.

Yine gübre üzerinden gidecek olursak, ye­terli gübre üretimimiz olmasına rağmen, gübre hammaddesinde (doğalgaz, amonyak, fosfat kayası ve potasyum) yüzde 85-90 nis­petinde ithalata bağımlıyız. Dünya bor re­zervinin dörtte üçüne sahip olan ülkemizde, geliştirilen bor temelli gübrenin dokuz ayrı ülkeye ihraç ediliyor olmasının heyecanı, as­lında gübrede dışa bağımlılığımıza duyulan hassasiyetin bir göstergesi.

Bununla birlik­te kimyasal gübrenin temelinde azot, fosfor ve potasyum olduğundan, boru, dışa bağım­lılığımızı azaltacak bir unsur olarak göreme­yiz. Gübrenin verimliliğe katkısı çok büyük. Şartlara ve ürünlere göre değişmekle birlik­te araştırmalar, gübre kullanımının verimliği %30 civarında artırdığını ve %60’lara kadar çıkabildiğini ortaya koyuyor. Gübrede dışa bağımlılık; tedarik sorunu, maliyet artışı ve üretim riski gibi gıda güvencemizi etkileye­bilecek sorunlara yol açabiliyor.

Neler yapılmalı?

Burada gübre örneğini, çok özet olarak ver­mekle birlikte tohum, pestisit, yem, enerji, işgücü, finansman, mekanizasyon ve diğer üretim girdilerinde de dışa bağımlılığımızı detaylı bir şekilde tartışmak zorundayız. Bu yazıdaki temel amacımızın; sadece tarımsal üretimde yeterliliğin yetmediğini, tarımsal üretim girdilerinin üretimi ve hammaddele­rinin temininin de bir o kadar önemli oldu­ğunu, artan küresel krizlere karşı bu anlamda bir yol haritasının belirlenmesinin önemini vurgulamak ve politika yapıcıların dikkatini çekmek olduğunu özellikle belirtelim.