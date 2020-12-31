Tarımı, vergisi, dış ticareti ve yasaklarıyla bir başka açıdan alkol

Bahattin Yücel - 54. Hükümet Turizm Bakanı

Alkol deyip geçmeyelim. Konuya ideolojik değil; tarım, vergi kaybı ve dış ticaret yönüyle bakıldığında alkolde tablo şudur:

Bir yandan halk sağlığını korumak amacıyla olduğu öne sürülen, soyut bir korumacılık öte yanda ithalatın aşırı artışı. İthalat artarken kayıt içi rakı üretimi önemli ölçüde düşüyor. 2008 yılında 45 milyon litreden, 2019 yılında 27 milyon litreye inerek, neredeyse yarı yarıya azalıyor. İthalat 2008- 2019’da 3.5 milyon litreden 9.5 milyon litreye çıkarak, yüzde 300 arttı.

Türkiye’de üretimi olmayan viski ithalatı, 2008 yılında 1,6 milyon litreden, 2019 yılında 10 milyon litreye çıkarak 10 kat arttı. İthal votka 2008 yılında 1.5 milyon litreden, 2019 yılında 3 milyon litreye çıkarak, 2 kat artıyor.

Bu durumda vergi kayıpları yanında, bağcılık ve anason üretimi de düşmekte, yıllarca bu alanda ekim yapılan kırsal kesimin gelirleri de azalıyor.

Son yıllarda kamuoyunda tartışılmayan, daha doğrusu iktidar dışındaki siyasal partilerin tabu gibi değerlendirerek, gündemlerine almadıkları bir sorun yaşanıyor.

“Kaçak içkiden zehirlenerek, hayatlarını kaybeden ..” cümlesiyle başlayan ve ancak kısa haber konusu ölümlerin ardındaki dram, toplumda tartışılmıyor.

2008-2020 yılları arasındaki 12 yılda alkollü içeceklerde vergiler artırılarak uygulanan, yasakçı yaklaşım ve muhalefet partilerinin bu konuda tavır almayışları, yalnız insan ölümlerinin nedeni değil.

Başka boyutları da var.

Sürdürülen ideolojik yaklaşım 2.5 milyar lira tutarında vergi kaybına da neden oluyor.

Ayrıca yerli üreticileri zorlayan aşırı vergi yükü, yabancı ürünlerin ithalatında artışlara ve giderek pazarı yabancı üreticilerin ellerine geçirmelerine uygun ortamı hazırlıyor.

Öncelikle ithalatın tırmanışı açısından bakıldığında, sayılar çok çarpıcı görünüyor. İthalat artarken kayıt içi rakı üretimi önemli ölçüde düşüyor. 2008 yılında 45 milyon litreden, 2019 yılında 27 milyon litreye inerek, neredeyse yarı yarıya azalıyor. İthalat 2008- 2019’da 3.5 milyon litreden 9.5 milyon litreye çıkarak, yüzde 300 arttı. Türkiye’de üretimi olmayan viski ithalatı, 2008 yılında 1,6 milyon litreden, 2019 yılında 10 milyon litreye çıkarak 10 kat arttı.

İthal votka 2008 yılında 1.5 milyon litreden, 2019 yılında 3 milyon litreye çıkarak, 2 kat artıyor. Bu durumda vergi kayıpları yanında, bağcılık ve anason üretimi de düşmekte, yıllarca bu alanda ekim yapılan kırsal kesimin gelirleri de azalıyor.

Bu durumda vergi kayıpları yanında, bağcılık ve anason üretimi de düşmekte, yıllarca bu alanda ekim yapılan kırsal kesimin gelirleri de azalmaktadır.

Özellikle ithal edilen etil alkolün 3 kat artması, merdiven altı üretimde anason esansından yararlanılması gibi etkenler, ulusal ekonomiye zarar veriyor.

Bu tablodan ortaya çıkan vergi kaybı yılda 2.5 milyar TL‘ye ulaşmaktadır. İdeolojik temelli yaklaşım, sürekli referans alınan 2.Abdülhamit’in konuya yaklaşımından daha baskıcı ve yasakçıdır.

Geçmişten örnekler vermek gerekirse, 1900’lerin başlarında Türkiye’nin batı bölgelerinde özellikle Trakya’da üretilen şaraplar, Selanik, İstanbul ve İzmir limanlarından Avrupa’ya gönderilmekte, yıllık ihraç edilen şarap miktarı 300 milyon litreyi aşmaktadır.

Günümüzde aradan geçen 120 yıllık sürede şarap üretimi, -aynı bölgeler dahil- bütün Türkiye’de 65-70 milyon litrenin üzerine çıkamamaktadır.

Türkiye’de üretilmeyen ithal “viski” satışları, yerli üretim rakı üzerine aşırı yüklenen vergi politikası nedeniyle son sekiz yıllık süreçte 10 kat artmıştır. Sonuçta alkol diyerek geçmemeliyiz.

Aksi halde inançların ardına gizlenerek, iç pazarı yabancı sermayeye teslim etme girişimlerini anlamakta çok zorlanırız.

Milli içki meselesi

AB normları vergilendirme sırasında o ülkeye özgü bir içeceğin, milli içecek sayılması halinde tüketim vergilerinin daha düşük belirlenmesine izin verirken, bizde bu kategoriye “ayran”ın girdiği öne sürülerek, rakıda düşük vergilendirme yapılması önlenmiştir.

Bu uygulamanın yüksek dereceli alkol içerek “viski” tüketimini arttırdığı anlaşılmaktadır.

Rakı tüketimindeki en önemli düşüş ise ithalatı 3 kat artan “etil” alkolün merdiven altı üretime kayması hayati tehlikelere yol açan bu ürünlerin ucuzluğundan kaynaklanmaktadır.

Türkiye kişi başına alkol tüketimi açısından baktığımızda, ülkeyi ziyaret eden yabancılar hariç kişi başına yıllık yarım litre şarap tüketimi ile dünya sıralamasında en altlarda yer almaktadır.

Kuşkusuz her ülke yönetimi yurttaşlarının alkolizm etkisiyle sağlıklarının ve toplumsal düzeninin bozulmasına engel olmak için sorumluluk almalıdır. Alkolün olumsuz etkilerine karşı kampanyalar düzenlemek, bilgilendirici yayınlar hiç kuşkusuz yapılmalıdır.

Ancak çok az olan ortalama kişi başına tüketim nedeniyle, Türk toplumu için böyle bir tehdidin bulunmadığı gerçeğini de kabul etmeliyiz..

28 Avrupa ülkesi içinde en yüksek ÖTV alan 5. ülkeyiz

Avrupa Birliği Genel Vergi ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü’nün açıklamış olduğu 1019 numaralı belgeye göre, Türkiye alkollü içkiler üzerinde uygulamış olduğu dolaylı vergi politikası sonucunda; şarap ve birada 28 Avrupa ülkesi içinde en yüksek ÖTV tutarına sahip beşinci, rakı, votka ve cinde ise ÖTV tutarı bakımından altıncı ülke konumuna gelmiştir. Kısıtlama, yüksek vergiler ve toplumsal baskı yüzünden yerli üretim azalırken, tüketim artışı sürmektedir.

Sona ermekte olan 2020 yılına kadar Avrupa ve Rusya pazarlarında, önemli turistik talep yaratan bir ülke olan Türkiye’de, şarap tüketimi açısından yabancı ziyaretçiler önemli bir segmenti oluşturmaktadırlar. Türkiye’deki toplam şarap üretimi Fransa’daki bir bölgenin eş değeri kapasiteyi geçmemektedir. (65-70 milyon litre/yıl) Bu kadar cılız ve önemsiz bir kapasiteye rağmen bu sektörü bu kadar yüksek bir ÖTV ile vergilendirmenin mantıkla bağdaşır bir açıklaması yoktur.

Tüketim rakamları açısından Türkiye ile Avrupa’yı karşılaştıracak olursak; örneğin Fransa’da 58 Lt./kişi yıllık şarap tüketimi varken, ülkemizde bu rakam yıllık kişi başına 0,9 litredir. Bunun da yaklaşık 15 milyon litresi turistler tarafından tüketildiğinden, ulusal tüketimimizin kişi başına 0.5 litre olduğu açıkça görülecektir.

Hükümetimizin alkolizmle mücadele gerekçesiyle bu ÖTV artışını yaptığı savı da böylece havada kalmaktadır. Yıllık kişi başına 0.5 litrelik tüketimle alkolik olunuyorsa, acaba tüm Avrupalılar alkolik mi? Ayrıca özellikle şarap, bir keyif maddesi olmaktan çok bir gıda maddesidir.

Yüksek vergilere başvurularak, örtülü biçimde yasaklanan içki tüketimi azalmamakta, aradaki boşluk merdiven altı üretim ile kapatılmakta, denetimsizlik yüzünden insanlar ölmektedirler. Üstelik kayıplar sadece yurttaşlarımızla sınırlı değildir. Çok sayıda yabancı ziyaretçimiz de metil alkol zehirlenmesi yüzünden hayatlarını kaybetmektedirler.