Tarımın yeni para birimi: Su

Bugün hâlâ tarım arazisinin değerini çoğunlukla dönüm fiyatıyla ölçüyoruz. Oysa yarının tarımında bir arazinin gerçek değerini belki de şu belirleyecek: Bir metreküp suyla ne kadar gıda üretebildiği, ne kadar gelir yaratabildiği ve ne kadar ihracat yapabildiği. Az suyla üretilen, yüksek değer yaratan ve dünyada karşılığı olan ürün olacak.

Tarım dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor. Bu değişim tarlada, serada ya da fabrikada başlamıyor. Önce hesap kitapta başlıyor. Eskiden tarım politikalarının temel sorusu şuydu: Ne kadar üretebiliriz? Sonra bu soruya bir yenisi eklendi: Ne kadar satabiliriz?

Şimdi ise dünyanın önündeki soru giderek değişiyor: Bunu ne kadar suyla üretebiliriz? Bence önümüzdeki 20 yılın tarım politikalarını belirleyecek en önemli sorulardan biri bu olacak. Çünkü su artık yalnızca çevre politikalarının konusu değil. Su; gıda güvenliği, enerji, sanayi, ticaret, ihracat ve hatta ülkelerin ekonomik güvenliğiyle doğrudan bağlantılı hale geliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül'deki 2026 Avrupa Birliği'nin Durumu konuşmasında iklim değişikliğinin etkilerine karşı yeni adımlar açıklarken Avrupa çapında yeni bir Su Girişimi hazırlanacağını duyurdu.

Su meselesi artık Avrupa'nın ekonomik ve iklim politikasının önemli başlıklarından biri haline geliyor. Bu gelişme Türkiye açısından özellikle önemli. Çünkü biz Akdeniz kuşağında yaşayan, tarımsal üretimin önemli bölümünü sulamaya ihtiyaç duyan ve aynı zamanda dünyanın önemli tarım ihracatçıları arasında yer alan bir ülkeyiz. Üstelik su konusunda önümüzde yalnızca bugünün değil, geleceğin problemi var.

Su, tarlanın görünmeyen maliyetidir

Bir ürünü satın alırken kilogram fiyatını biliyoruz. Ancak o ürünün üretiminde kullanılan suyun maliyetini çoğu zaman bilmiyoruz. Bir kilogram ürünün arkasında kaç litre su var? Bir ton ürün üretmek için kaç metreküp su kullanıldı? O suyun yerine konulması mümkün mü? Ürün ihraç edildiğinde yalnızca ürünü mü ihraç ediyoruz, yoksa onunla birlikte kullandığımız suyu da mı gönderiyoruz? İşte burada sanal su kavramı önem kazanıyor. Türkiye'nin tarım ihracatını bundan sonra yalnızca dolar veya ton üzerinden değil, birim su başına yaratılan ekonomik değer üzerinden de konuşması gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü bir ülke için asıl başarı daha fazla su kullanarak daha fazla ürün üretmek değil; mevcut suyla daha yüksek ekonomik ve sosyal değer yaratabilmektir. Bu bakış açısı Türkiye'nin tarım politikasını baştan aşağı değiştirebilir. Avrupa'nın tarım ticaretine baktığımızda da önemli bir başka değişim görüyoruz. AB'nin 2026'nın ilk altı ayındaki tarımsal gıda ticaret fazlası 20 milyar euronun üstünde. AB'nin aynı dönemde tarımsal gıda ihracatı 110 milyar euro civarında olarak gerçekleşti. Fakat bu tablonun içinde dikkat çekici bir ayrıntı var: AB'nin ihracat değerindeki gerilemede kakao ürünleri, domuz eti ve zeytinyağı gibi ürünlerdeki düşüşlerin etkisi oldu.

Yani Avrupa'nın tarım ekonomisi yalnızca üretim miktarıyla değil; küresel fiyatlarla, ticaret yollarıyla, tüketim eğilimleriyle, iklimle ve ürünlerin katma değeriyle birlikte şekilleniyor. Üstelik Avrupa artık tarımda inovasyonu da ayrı bir strateji olarak ele alıyor. Avrupa Komisyonu 8 Eylül 2026'da yeni tarımsal gıda inovasyon stratejisini başlattı. Dünyanın büyük tarım ekonomileri geleceği planlarken bizim de şu soruyu daha yüksek sesle sormamız gerekiyor:

Türkiye'nin tarımında gelecek planı nedir?

Tam bu noktada 16 Eylül'de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan ortak niyet beyanı dikkat çekiyor. Türkiye ve Almanya, tarım ve gıda sektörlerindeki işbirliğini geliştirmek ve iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolara çıkarmak istiyor. Türkiye'nin Almanya'ya tarımsal ürün ihracatı yaklaşık 2,2 milyar dolar, Almanya'dan ithalatı ise yaklaşık 753 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni işbirliğinde tarım teknolojileri, gıda sanayisi, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, Ar-Ge ve teknoloji transferi gibi alanlar da öne çıkıyor.

Burada çok önemli bir mesaj var. Geleceğin tarım ticareti yalnızca ürün ticareti olmayacak. Teknoloji, veri, bilgi, izlenebilirlik ve su verimliliği ticareti ile karbon hesabı yapılacak. Ve sürdürülebilir üretim artık yalnızca çevreci bir söylem değil, giderek ticaretin şartlarından biri haline gelecek.

Türkiye'nin tarım politikasında çok sevdiğimiz bir ölçü birimi var: Ton. Kaç ton buğday? Kaç ton mısır? Kaç ton domates? Kaç ton zeytin? Kaç ton incir? Elbette üretim miktarı önemli. Ama artık tek başına yeterli değil. Çünkü dünyanın yeni tarım ekonomisinde başka sorular da sorulacak: Bir ton ürün için kaç metreküp su harcandı? Bir ton ürünün karbon ayak izi nedir? Bir hektar arazi ne kadar katma değer yarattı? Bir metreküp su ne kadar ihracat geliri oluşturdu? Bir çiftçinin kullandığı su, gelecek yılların üretim kapasitesini azaltıyor mu, artırıyor mu?

İşte gerçek tarım politikası burada başlıyor.

Türkiye'nin bu dönüşümde yalnızca dezavantajları yok. Tam tersine çok önemli avantajları var. Biz Akdeniz tarımının en zengin coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Zeytinimiz, incirimiz, üzümümüz, narenciyemiz, kekik ve tıbbi aromatik bitkilerimiz, baklagillerimiz, yerel çeşitlerimiz ve coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Ve bütün bunların üzerinde dünyanın giderek daha fazla ilgi gösterdiği bir gastronomi kültürümüz var.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre Türkiye dünya incir üretiminin yüzde 28'ini karşılıyor ve kuru incir talebinin yaklaşık yüzde 60-65'lik bölümünde pay sahibi. Bu yalnızca bir üretim başarısı değildir. Bu, Türkiye'nin elindeki stratejik bir ekonomik değerdir.

Ama o değeri yalnızca “dünyanın en fazla incirini üreten ülke” olarak tanımlamak artık yetmiyor. Asıl soru şu: Türkiye bir kilogram incirden ne kadar değer yaratıyor? Kuru incirden daha yüksek katma değerli ürünler üretebilir miyiz? İnciri gastronomi turizmiyle birleştirebilir miyiz? Coğrafi işaretini küresel markaya dönüştürebilir miyiz? Üretimden sofraya kadar izlenebilirlik sağlayabilir miyiz? Ve bütün bunları yaparken birim su kullanımını azaltabilir miyiz?

İşte Türkiye'nin gelecekteki rekabet gücü burada.

Aynı şeyi zeytinyağında da konuşabiliriz. Türkiye yalnızca daha fazla zeytin ve zeytinyağı üretmeye çalışmamalı. Daha yüksek değer yaratmalı. Daha iyi kalite. Daha güçlü marka. Daha güçlü gastronomi bağlantısı. Daha iyi ambalaj. Daha iyi hikâye. Daha güçlü coğrafi işaret. Daha fazla doğrudan tüketici. Ve daha düşük su ayak izi.

Çünkü geleceğin tüketicisi yalnızca “Bu yağ kaç lira?” diye sormayabilir. Bu yağ nereden geliyor, hangi çeşitten üretildi, nasıl üretildi, doğaya maliyeti ne ve üreticisi ne kazanıyor sorularını sorabilir.

Bu nedenle sürdürülebilirlik, gastronomi ve ticaret birbirinden ayrı başlıklar olmaktan çıkıyor.

Bence Türkiye'nin önümüzdeki dönemde tarım politikasına yeni bir denklem eklemesi gerekiyor: 1 metreküp su ile kaç kilogram ürün elde ediliyor ile 1 metreküp su kaç liralık ekonomik değer getiriyor soruları. Çünkü gelecekte suyu bol olan değil, suyu akıllı yöneten ülkeler rekabet edecek.

Dünya tarımının geleceğinde yapay zekâ, robotlar, sensörler, uydu teknolojileri ve veri analitiği elbette önemli. Ama bütün bu teknolojilerin altında tek bir gerçek var: Su yoksa algoritmanın da, robotun da, traktörün de anlamı kalmıyor.

Türkiye'nin bundan sonraki tarım politikalarında havza bazlı üretim planlamasının daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü tarım politikası artık yalnızca “üreticiyi destekleme” politikası değildir. Aynı zamanda su politikasıdır. Toprak politikasıdır. Enerji politikasıdır. Dış ticaret politikasıdır. Gıda güvenliği politikasıdır. Ve giderek milli güvenlik politikasıdır.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin tarım ihracatını artırması elbette önemli. Ama ben hedefi biraz daha farklı tarif etmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye; daha fazla su kullanarak daha fazla ürün ihraç eden ülke değil, daha az suyla daha yüksek katma değer üreten ülke olmalı.

Bu nedenle geleceğin tarım ihracat hedeflerini yalnızca milyar dolarlarla açıklamak bana eksik geliyor. Yanına mutlaka ihraç edilen ürün başına su kullanımı, bir metreküp su başına yaratılan ihracat geliri gibi başlıklar eklemeliyiz.

Günümüz dünyasında pek çok şey değişiyor. Türkiye-Almanya gibi yeni iş birliklerinde artık teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik de masaya geliyor. Ve bütün bu değişimlerin ortasında bir kaynak giderek daha stratejik hale geliyor: Su.

Bugün hâlâ tarım arazisinin değerini çoğunlukla dönüm fiyatıyla ölçüyoruz. Oysa yarının tarımında bir arazinin gerçek değerini belki de şu belirleyecek: Bir metreküp suyla ne kadar gıda üretebildiği, ne kadar gelir yaratabildiği ve ne kadar ihracat yapabildiği. Az suyla üretilen, yüksek değer yaratan ve dünyada karşılığı olan ürün olacak. Ve belki de bundan sonra tarımın yeni para birimi gerçekten de su olacak.