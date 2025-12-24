Tarla ile sofra arasındaki makas: Tarımsal girdiler ve mutfaktaki yangın

Türkiye ekonomisinin son yıllardaki en kri­tik gündem maddesi kuşkusuz gıda fiyat­larıdır. Vatandaşın mutfağındaki gerçek enf­lasyonu yansıtan gıda fiyatları, sadece bir tü­ketim kalemi değil, aynı zamanda toplumsal refahın en temel göstergesi haline gelmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın­dan paylaşılan Ekim 2025 Tarımsal Girdi Fi­yat Endeksi (Tarım-GFE) ve Kasım 2025 Tü­ketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, tarımsal üretim maliyetleri ile gıda enflasyonu arasın­daki kopmaz bağı ve bu bağın yarattığı baskıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Maliyet kıskacında üretici: Tarım-GFE analizi

Tarımsal üretimin başlangıç noktası olan girdi maliyetleri, 2025 yılı Ekim ayı itibarıy­la yıllık %33,66 oranında bir artış göstermiş­tir. Bu genel artışın ötesine geçip alt kalemle­re baktığımızda, üreticinin üzerindeki yükün ağırlığı daha net anlaşılmaktadır. Özellikle hayvancılık sektörünü doğrudan etkileyen ve­teriner harcamalarındaki yıllık %64,33’lük de­vasa artış, sektördeki en yüksek maliyet kalemi olarak dikkat çekmektedir. Onu, bitkisel üreti­min vazgeçilmezi olan gübre ve toprak gelişti­ricilerdeki %47,39’luk artış izlemektedir.

Üretici açısından en kaygı verici durum ise bu maliyetlerin aylık bazda da hız kesmemesidir. Sadece Ekim ayı içerisinde veteriner harcama­larının %5,61, tohum ve dikim materyallerinin ise %4,71 artmış olması, üreticinin önünü gör­mesini zorlaştıran bir maliyet sarmalına işaret etmektedir. Tarımda kullanılan mal ve hizmet­ler endeksinin yıllık %34,79 artması, çiftçinin tarlaya girmek için her geçen gün daha fazla ser­mayeye ihtiyaç duyduğunu kanıtlamaktadır.

Mutfaktaki yansıma: Gıda enflasyonu ve TÜFE

Üretim safhasındaki bu maliyet baskısı, ge­cikmeli de olsa tüketici tabağına yansımaktadır. Kasım 2025 TÜFE verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu %31,07 olarak gerçekleşmiştir. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yıllık artış ise %27,44 seviyesindedir. İlk bakışta gıda enflas­yonunun genel TÜFE’nin bir miktar altında kal­dığı görülse de, gıdanın hanehalkı bütçesindeki ağırlığı bu artışı çok daha sarsıcı kılmaktadır.

Nitekim gıda fiyatlarındaki yıllık değişimin genel endeks üzerindeki etkisi %6,83 gibi ol­dukça yüksek bir seviyededir. Bu oran, konut grubunun %7,57’lik etkisinden sonra enflasyo­nu yukarı çeken en güçlü ikinci faktördür. Kasım ayında gıda fiyatlarında aylık bazda %0,69’luk sınırlı bir azalış görülse de, bu durumun yıllık trenddeki yüksek seyri kırmaya yetmediği, aksi­ne özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin (B grubu gibi) yıllık %32,17 ile genel endeksin üzerinde seyretmesiyle doğrulanmaktadır.

Girdi ve gıda arasındaki doğrusal ilişki

Tarımsal girdi fiyatları, gıda enflasyonunun en önemli öncü göstergesidir. Çiftçinin tohuma, gübreye ve ilaca ödediği her kuruşluk artış, belirli bir zaman farkıyla market rafındaki etikete yan­sımaktadır. Veriler incelendiğinde, Ekim ayın­daki %33,66’lık girdi maliyeti artışının, Kasım ayındaki %27,44’lük gıda enflasyonundan daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, maliyet artışlarının henüz tam anlamıyla tüketiciye yan­sıtılmadığına veya üretim aşamasında bir “mali­yet birikimi” oluştuğuna işaret etmektedir.

Ayrıca, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerdeki yıllık %27,19’luk artış, üreti­cinin teknolojik yenilenme kapasitesini sınır­layarak uzun vadede verimlilik artışının önü­ne geçmektedir. Eğitim harcamalarındaki yıllık %66,17 ve konut giderlerindeki %49,92’lik ar­tışlar gibi diğer makroekonomik baskılar da ek­lendiğinde, tarım sektöründeki iş gücü ve lojis­tik maliyetlerinin gıda fiyatları üzerinde ek bir baskı unsuru oluşturduğu görülmektedir.

Sonuç: Üretim desteği şart

Türkiye’nin gıda enflasyonu ile kalıcı müca­delesi, yalnızca para politikasıyla değil, eş za­manlı olarak tarımsal girdi maliyetlerinin kont­rol altına alınmasıyla mümkündür. Veteriner harcamaları ve gübre gibi temel kalemlerdeki aşırı artışlar dizginlenmeden, Kasım ayında ta­nık olduğumuz %31,07’lik genel enflasyonun kalıcı olarak aşağı çekilmesi oldukça güçtür.

05 Ocak 2026’da açıklanacak olan bir son­raki enflasyon verileri, bu maliyet geçişken­liğinin kış aylarındaki seyrini daha net orta­ya koyacaktır. Ancak bugünkü veriler ışığında, üretim maliyetleri düşürülmeden ve üretici maliyet kıskacından kurtarılmadan mutfakta­ki yangının sönmesini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır. Tarımsal sürdürülebi­lirlik, artık sadece bir tarım politikası değil, en temel enflasyonla mücadele stratejisidir. İNANÇ KABADAYI