Taş atsan daha fazla zarar verir!

Füzeler sayesinde yıkılan şehirler/ umutlar/“dünya verimliliği” bir taraf­ta…

Diğer tarafta:

“Gelişmiş” füze sayesinde (Taş atsan da­ha fazla zarar verebileceğin) “Camı kırılmış bir ev”, “Yol ortasında açılmış küçük bir çu­kur” görüntüleri, saatlerce ekranlarda…

***

Kim daha çok zarar görüyor?

“Savaşlara vesile olanlar mı?”, “Sa­vaştırmak için neden üretmeye çalı­şanlar mı?”, “Geliştirelim, üretelim, re­fahı artıralım” çabasında olanlar mı?”, savaşlara/kayıplara uzaklarda da olsa dertlenen insanlar mı?

***

Birçok konu böyle...

Sorunlar ortada;

“Sorunları çözeceğiz” başlığı altında atılan “rasyonellikten uzak” adımlar, sorunları katlayarak artırmakta…

***

Sonuç mu?

Belli bir kesim, azınlık kazanırken;

“Yaşanılanı/yaşatılanı futbol maçı (taraftar) gibi izleyen”, “sorunların bu yollarla çözüleceğine” inanan/inandı­rılan genelin refahı azalmakta…

***

Verilene/gösterilene inanan;

“En alakasız” diye nitelendirilen gerçek­leşmelerin dahi, “geleceği tehdit ettiğini” göremeyen;

Refah için çabalayan, rasyonel/bilimsel düşünen azınlığın uyarılarına kulak ver­meyenlerin sayısı artarken, genelin refahı artabilir mi?

Dünya genelinde değiştirilen eğitim sis­temleri ve edindirilen yeni (dizilerle, film­lerle…) kültürler, “bu yeni düzen” için de­ğil miydi?

VELHASIL

Yeni dünya düzeninde, zarar ver­mek de kolay, “çok zararlıyı, fayda­lı bir şey yapılıyor” diye gösterip, inandırmak da…

Örneğin…

OECD, bilimsel bir analiz yapa­rak uyarmış:

“Bazı ülkelerde, asgari ücret, 2021 yılından bu yana ortalama ücretler­den daha fazla arttı…

Asgari ücret ile ortalama ücret ara­sındaki farkın azalması, düşük ücret­li işlerde çalışanların beceri kazanı­mı motivasyonunu ve kariyerlerinde ilerleme beklentilerini azalttı/azal­tır…”

***

Bu tespit, yüzeysel bakıldığında, genel geçer bir tespit olarak görü­lebilir…

Ve/veya, “Düşük ücretliler ile yüksek ücretliler arasında denge sağlanıyor” şeklindeki, bilimsel­likten uzak görüşlere prim yaptı­rabilir…

***

Ancak…

“Çalışanların beceri kazanma motivasyonu” da, “Beceri kazan­mış, yetenek geliştirmiş çalışan­ların motivasyonu” da ekonomiler için her şey demektir…

Ekonomilerin gelişimini sağlayan bu iki motivasyonu çökertecek bir gerçekleşmeyi, görmezden gelmek ve devam ettirmek “uygulayıcı ekono­miler” için ne anlama gelir?

(Raporda Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelerin, bu politika­yı benimsemediği ve tersi yönde adım attığı da vurgulanmış)