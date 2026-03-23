Taş atsan daha fazla zarar verir!
Füzeler sayesinde yıkılan şehirler/ umutlar/“dünya verimliliği” bir tarafta…
Diğer tarafta:
“Gelişmiş” füze sayesinde (Taş atsan daha fazla zarar verebileceğin) “Camı kırılmış bir ev”, “Yol ortasında açılmış küçük bir çukur” görüntüleri, saatlerce ekranlarda…
***
Kim daha çok zarar görüyor?
“Savaşlara vesile olanlar mı?”, “Savaştırmak için neden üretmeye çalışanlar mı?”, “Geliştirelim, üretelim, refahı artıralım” çabasında olanlar mı?”, savaşlara/kayıplara uzaklarda da olsa dertlenen insanlar mı?
***
Birçok konu böyle...
Sorunlar ortada;
“Sorunları çözeceğiz” başlığı altında atılan “rasyonellikten uzak” adımlar, sorunları katlayarak artırmakta…
***
Sonuç mu?
Belli bir kesim, azınlık kazanırken;
“Yaşanılanı/yaşatılanı futbol maçı (taraftar) gibi izleyen”, “sorunların bu yollarla çözüleceğine” inanan/inandırılan genelin refahı azalmakta…
***
Verilene/gösterilene inanan;
“En alakasız” diye nitelendirilen gerçekleşmelerin dahi, “geleceği tehdit ettiğini” göremeyen;
Refah için çabalayan, rasyonel/bilimsel düşünen azınlığın uyarılarına kulak vermeyenlerin sayısı artarken, genelin refahı artabilir mi?
Dünya genelinde değiştirilen eğitim sistemleri ve edindirilen yeni (dizilerle, filmlerle…) kültürler, “bu yeni düzen” için değil miydi?
VELHASIL
Yeni dünya düzeninde, zarar vermek de kolay, “çok zararlıyı, faydalı bir şey yapılıyor” diye gösterip, inandırmak da…
Örneğin…
OECD, bilimsel bir analiz yaparak uyarmış:
“Bazı ülkelerde, asgari ücret, 2021 yılından bu yana ortalama ücretlerden daha fazla arttı…
Asgari ücret ile ortalama ücret arasındaki farkın azalması, düşük ücretli işlerde çalışanların beceri kazanımı motivasyonunu ve kariyerlerinde ilerleme beklentilerini azalttı/azaltır…”
***
Bu tespit, yüzeysel bakıldığında, genel geçer bir tespit olarak görülebilir…
Ve/veya, “Düşük ücretliler ile yüksek ücretliler arasında denge sağlanıyor” şeklindeki, bilimsellikten uzak görüşlere prim yaptırabilir…
***
Ancak…
“Çalışanların beceri kazanma motivasyonu” da, “Beceri kazanmış, yetenek geliştirmiş çalışanların motivasyonu” da ekonomiler için her şey demektir…
Ekonomilerin gelişimini sağlayan bu iki motivasyonu çökertecek bir gerçekleşmeyi, görmezden gelmek ve devam ettirmek “uygulayıcı ekonomiler” için ne anlama gelir?
(Raporda Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelerin, bu politikayı benimsemediği ve tersi yönde adım attığı da vurgulanmış)
|Borsa
|13.047,72
|-0,51 %
|Dolar
|44,2977
|0,00 %
|Euro
|51,3036
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1539
|-0,28 %
|Altın (GR)
|6.406,41
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|4.497,69
|0,00 %
|Brent
|108,40
|3,62 %