Tasarım ürünü işine 10 dakikada karar verdi, 60 ülkeye uzandı

HİLMİ Konyalıoğlu’nun Denizli’de 1932 yılında at arabası ve tarım makineleri imalatıyla temellerini attığı Askon Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Demiraslan Konyalıoğlu’nun kapısını 5-6 yıl kadar önce bir arkadaşı çaldı:

- Demir-çelik tasarım ürünleri işine girdim ama yürütemiyorum. Bunu size satayım.

Demiraslan Konyalıoğlu, oğlu, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu’na baktı:

- Ne dersin, girelim mi bu işe?

Baba-oğul Konyalıoğlu’nun karar süreci 10 dakikayı geçmedi:

- Ağır metal işi yapıyoruz ama tasarım ürünleri tarafında da şansımızı deneyelim. Bizim için yeni ve farklı bir açılım olabilir.

Demiraslan Konyalıoğlu, Okan Konyalıoğlu ve Melike Konyalıoğlu liderliğindeki Askon Demir Çelik ekibi, 2 yıl süren Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının ardından 2018’de “Tasarım ve e-ticaret Bölümü”nü kurdu:

- Wall Art İstanbul ve Artepera adlı iki marka yarattık. Bu tasarım ürünlerinde ana hammadde çelik ama ahşap, cam, ayna, mermer, epoksi, pleksiglas gibi bütünleyici malzemeler kullanıyoruz.

Söz konusu malzemelerden ürettikleri tasarım ürünlerinden bazıları şöyle sıralandı:

- Metal duvar tabloları, duvar saatleri, duvar aynaları, masa üstü metal dekoratif ürünleri, metal bahçe aksesuarları…

Başkanlığını Mehmet Gün’ün yürüttüğü Daha İyi Yargı Derneği’nin DÜNYA Gazetesi ile birlikte düzenlediği “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” için Denizli’ye gittiğimizde Hakan Güldağ’la Askon Demir Çelik tesislerine uğradık.

Demiraslan Konyalıoğlu, 1932 yılına uzandı:

- Babam Hilmi Konyalıoğlu, işe at arabası demirleriyle başlamış. Ailenin arazileri olmasına rağmen demirci çıraklığına verilmiş, işi öğrenmiş. 1963’te ikinci kuşak olarak biz de devreye girdik.

1979’da şirketin adını Konyalıoğlu Metal yaptıklarını kaydetti:

- Tarım aletleri üretiminin yanısıra demir çelik hadde ve taahhüt işlerine de başladık. 1990 yılında Askon Demir Çelik’i kurduk.

Askon Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdemir, sunumunda şu bilgiyi paylaştı:

- 2012 yılında Thyssenkrupp Steel-Askon Demir Çelik stratejik işbirliği sayesinde aşınmaya dayanıklı çelik ve yüksek mukavemetli çelik ürünleri, yüksek mangan çelikleri, korozyon çelikleri üretimi devreye girdi.

Okan Konyalıoğlu, fabrika turu sırasında söz konusu demir-çelik ürünlerinden örnekleri somutlaştırdı:

- Makine imalatçılarına iş makineleri-damper-vinç-araç üstü ekipman üreticilerine ve son kullanıcılara, maden ocağı, liman, çimento fabrikaları gibi büyük sanayi kuruluşlarına işlenmiş ürün hizmeti veriyor.

Ağır metal tarafındaki ihracatlarını sorduk, yanıtladı:

- Ağır metal ürünleri tarafında 8 milyon dolarlık ihracatımız var. Bu ürünlerde ihracat yaptığımız ülke sayısı 15 dolayında.

Tasarım ürünleriyle ilgili bölümü gezerken şu bilgiyi verdi:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı “Tasarım Merkezi”yiz. Katma değeri yüksek nihai ürün yapısına geçme ve dış pazarlarda büyüme hedefimiz doğrultusunda yenilikçi, özgün tasarımlar oluşturmamız gerektiğini biliyoruz.

Tasarım ürünlerinde e-ticaret’in arttığını bildirdi:

- Bu ürünlerin ihracatına 2019’da 657 bin dolarla başladık. 2020’de 2.5 milyon dolar oldu. 2021’de 8 milyon dolara yükseldi. Bu yıl 11-12 milyon doları yakalarız.

Bu ürünlerin ihracatında kilo başına ihracat değerini merak ettik, paylaştı:

- Tasarım ürünlerimizde 60’a yakın ülkeye ihracatımız var. Kilo başına ihracat gelirimiz 5-8 doları buluyor.

Baba-oğul Konyalıoğlu’nun 10 dakikada karar verip girdikleri, 2 yıl Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları süren çelik tasarım ürünleri, Askon Demir Çelik’in lokomotif işleri arasına girecek gibi görünüyor…

Fabrika için bu araziyi aldığımda belediye ‘elektrik yok’ dedi

ASKON Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Demiraslan Konyalıoğlu, gezdiğimiz fabrikayı anlatırken 1990 yılına döndü:

- Ben bu araziyi satın aldığımda hiç sanayi tesisi yoktu. Belediyeye fabrika yatırımı yapacağımızı söyledim, “Orada elektrik yok” cevabı aldım.

Bunun üzerine buraya elektrik gelmesini sağlamak için elektrik direklerini kendisinin satın aldığını kaydetti:

- Elektrik direklerini diktirdikten sonra elektrik idaresine başvurduk, “Elektrik gelsin artık” dedik. Bu sefer de, “Kendi arazinizde trafo koyacak yer verin” dediler. Üstelik trafo yerinin tapuda da gösterilmesini istediler.

Askon Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu araya girdi:

- Bizde yatırım hiç durmaz. En ucuz makinemiz 500 bin Euro dolayındadır.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdemir, sunumu sırasında şu bilgiyi verdi:

- Şu anda Denizli’de 3 ayrı yerde varız. Çardak OSB’de 65 bin metrekare arazimiz var. İlk faz yatırımımız 14 bin metrekare kapalı alan planıyla başladı. Bu yıl yeni makineler devreye girer.

ABD’yi işaret etti:

- New Jersey’de bir şirket kurduk. Miami’de de bir depomuz var.

Okan Konyalıoğlu, şirkette toplam 320 kişinin çalıştığını vurgulayıp ekledi:

- 47 kadın çalışanımız var. Beyaz yakada kadın oranımız yüzde 33, mavi yakada yüzde 14.

Askon’un 90’ıncı yılına girdiğini belirtti:

- 90’ıncı yılımızda laser press operatörü olarak bir kadın çalışanımız görev yapıyor.