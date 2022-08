Tasarlayıp ürettiği makinelerle dünyaya yön veren Alman ve İtalyan devlerini geride bıraktı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) birkaç gün önce ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre 2022 yılının 7 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 14,2 milyar dolar oldu. En fazla makine ihracatının gerçekleştiği iki ülke Almanya ve ABD'ye yapılan satışların toplamı 2,5 milyar doları buldu. Makine ihracatında Avrupa’nın payı ise yüzde 60’lara yükseldi.

Kısa bir süre önce Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran ile yaptığımız sohbette sektörde 12-13 bin ihracatçı olduğunu ve 23 milyar dolar civarında ihracat yapıldığını söylemişti. Dalgakıran’ın verdiği bilgiye göre Almanya sadece 6 bin firmayla 300 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye belki ülke olarak Almanya kadar ihracat yapamıyor ama başarılı makine üreticilerimiz hem de Almanya’da Alman rakiplerine teknolojileri ve kaliteleriyle kafa tutuyor. Bugün o başarılı şirketlerden biri olan Kaban Makina’nın hikayesini ve hedeflerini anlatacağım.

PVC ve dünyada çelikten sonra en çok üretilen alüminyum sektörüne yönelik çözümler sunan şirketin hikayesi Salim Kaban’ın Sinop’tan İstanbul’a gelmesiyle başlıyor. Bir tornacıda çalışmaya başlayan Kaban, bir yandan da akşam okulunda teknik ressamlık eğitimi alıyor. 1986 yılında 20 metrekarelik bir atölyede Kaban Makina’yı kuruyor. 1989 yılında PVC ve alüminyum işleme makineleri yapıp satıyor. Kendi imzasını taşıyan makinelerin kalitesi dikkat çekiyor ve şirket büyümeye başlıyor. Kazandığı parayı tekrar işine yatırıyor. Hadımköy’de arsa alıp fabrika kuruyor.

Üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor

İç piyasada isim yapan Kaban Makina, 1990’ların başında ihracat için ilk adımları atıyor. Bugün geldiğimiz noktada şirket 30 bin mekrekareyi bulan fabrikasında yıllık 5 bin adet olan üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor. Türkiye’nin 605’inci Ar-Ge merkezi olan şirket 100 çeşit ürünüyle 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. PVC ve alüminyum doğramada dünyada sektöre yön veren Alman ve İtalyan şirketlerini kalitesiyle geride bırakmaya başlamış… Salim Kaban’ın özellikle alüminyum tarafındaki tasarımları şirketin büyümesine ciddi katkı sağlamış… 66 yaşındaki Kaban hala işin başında, tasarım ve üretim heyecanını devam ettiriyor.

Şirketin ikinci nesil temsilcisi Kaban Makina Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaban ile şirketin hedeflerini ve büyüme planlarını konuşmak için buluştuk. “Kaban Makina olarak dünyanın her bölgesinde aktif olarak yer almaya çalışıyoruz. Avrupa, Orta Asya, Güney Amerika güçlü olduğumuz pazarlar” diyen Fatih Kaban, yeni hedef pazarlarının Kuzey Amerika ve Güney Asya olduğunu söylüyor. Makinelerinin dünyanın her yerinde kalitesi ve teknolojisiyle her firmaya kafa tutabilecek seviyede olduğunu vurguluyor ve ekliyor:

Kuzey Amerika ve Güney Asya pazarlarına odaklanacak

“PVC sektörü alüminyum sektörüne nazaran daha dar faaliyet alanına sahip ve sınırlı bölgelerde kullanılabiliyor. Alüminyum makinaları, sadece doğrama atölyelerine değil farklı sektörlerden endüstriyel alüminyum ürünlerine de hitap ettiği için daha geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Fiyat kalite performansı göz önünde bulundurulduğunda İtalyan ve Alman firmalar rakiplerimiz arasında. Hem kabiliyet hem kalite olarak Alman ve İtalyan şirketlerini yakalayıp geçtik. Türkiye’de de sektörde eskiden ithal makineler alınırdı artık bizim makinelerimiz alınıyor. Türkiye’nin en büyük alüminyum şirketleri bizim makinelerimizi kullanıyor. Bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. İhracatta kalıcı olmanın yolunun güven vermekten geçtiğini bilerek, satış sonrası hizmetler bölümümüzle her zaman müşterilerimizin sorunlarını yakından takip ediyor ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Dünya markası olabilmek adına geleceğe yönelik yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki önemli pazarlarda yerel satış ve servis organizasyonlarımızı kurmaya devam ederken farklı ülkelerde üretim, lojistik ve depo yatırım projelerimizi de oluşturmaktayız. Yıllarca dünyada ilk 3’e girelim dedik ama özellikle alüminyumu da işimize kattıktan sonra dünya birinciliğine ulaşabileceğimizi gördük. Şimdi Kuzey Amerika ve Güney Asya pazarlarına odaklanma kararı aldık. Bu pazarlarda da başarılı olmak için özellikle PVC tarafından fark yaratacak ürünler tasarlayacağız.”

Babamın ürettiği makine sektörde devrim yarattı, dünyaya örnek oldu

Fatih Kaban’a babasının imza denilebilecek tasarımlarını soruyorum ve şu yanıtı alıyorum: “Alüminyum sektöründeki gelişmelerle birlikte inovatif ürünler ve ürün özelliklerinin geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle alüminyum pazarının ihtiyacı olan yüksek verimlilik değerine sahip işleme merkezimiz dünya çapında büyük bir beğeni kazandı. Bunun yanı sıra, kapı-pencere ve dış cephe sektörlerinde de yenilikçi çözümler getirmeye devam ediyoruz.

Babamın ses getiren birçok tasarımı bulunuyor. Örneğin köşe temizleme makinesi vardır, eskiden farklı bir teknolojisi vardı. Babam iki akslı bir makine yaptı ve fiyatların aşağı inmesini sağladı. Bu makine sektörde adeta bir devrim oldu.

Dünyada da üreticiler bu sisteme döndüler. Babam sektörün çok önemli bir ihtiyacı olan makineyi daha kolay ve daha ucuz üretilebilir hale getirdi. Hala da bu makine çok satar. Bir de PVC profil işleme merkezleri vardır. Fiyatları yüksekti. Babam yeni bir tasarımla fiyatın neredeyse üçte birine çekilmesini sağladı ve çok ciddi satış rakamlarına ulaştık.”