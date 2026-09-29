“Tasarruf artırmak” için “işe gitmeme” modelini önceliklendirirsek…

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Heyecanla, “esnek çalışma” modelini ko­nuşuyoruz…

“Milyonlar, maliyet düşürecek bu modelin mevzuatında yapılacak değişiklikleri bekli­yor” diye de köpürtüyoruz…

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Bu modeli:

Trafik çilesine çare olarak görenlerimiz var…

Kadınlarımızın hem istihdamda kalması, hem de aile hayatına vakit ayırabilmesi için zorunlu/öncelikli görenlerimiz var…

Bu modelin:

Ulaştırma masraflarını düşürüp, akaryakıt ithalatını düşüreceğine inananlarımız var…

Uluslararası kariyer fırsatlarını değerlen­dirmek ve daha geniş bir özgürlük alanına sa­hip olmak isteyen ve bu nedenle çalışma ha­yatından uzak duran gençlerin, çalışma haya­tına girişini hızlandıracağını savunanlarımız var…

Bu modelle:

İşyerlerinin küçüleceğine, enerji/alan (vb) kullanımının azalmasıyla tasarrufun artıra­cağına dikkat çekenlerimiz var…

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Üretimi tüketimini karşılayan, fazla ve­ren ülkelerde:

Esnek çalışma sistemine yönelik görüşler/ fikirler/uygulamalar dile getirilebilir…

Ve…

Fazla veren ülkelerin, “fazla vermesine neden olan”, disiplinle, çok çalışan/çalış­mış bireylerinden:

“Esnek çalışma talebi” gelebilir…

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Ama…

Disiplini/çalışma kültürü zayıf; bu nedenle tasarrufu düşük, borçlanma oranı yüksek ülke­lerde bu model uygulanabilir mi?

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Kurtarıcı olarak düşünülen modeller mi?

Uzaktan çalışma: Sadece evden değil, ofis dışındaki herhangi bir alandan (park, kafe, plaj vb.) yürütülen iş modeli…

Hibrit çalışma: Haftanın belirli günleri ofis­te, diğer günleri uzaktan yürütülen iş modeli…

Esnek çalışma: Çalışanların 40-45 saatlik dilimi koruyarak mesai başlangıç ve bitiş saatle­rini kendine göre ayarlayabildiği iş modeli…

VELHASIL

Gerçekçi olursak:

Tasarrufu artırmak, borcu düşürmek için mal/hizmet/fikir/teknoloji üretmemiz/geliş­tirmemiz gerekiyor…

Sürdürülebilir üretim, kalkınma ve “bunla­rın sonucunda gelebilecek refah” için, bu üre­timlerde, “verimlilik artırmak” zorunluluk olarak öne çıkıyor…

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Hayalci değilsek:

Et, süt, yağ, şeker, buğday gibi üretmemiz gereken stratejik ürünlerin, “evde” üretile­meyeceği biliniyor…

Düşük olasılık da olsa evden pazarlanabi­lecek makinenin, öncelikle üretilmesi/geliş­tirilmesi gerekliliği de, bunun “evde” yapıla­mayacağı gerçeği de biliniyor…

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Hedef, “çalışma kültürü” kazandırmak/ geliştirmek ise:

Ulaştırmadan (toplu taşıma) konaklamaya (OSB lojmanları vb); kamu özel farkından (üc­ret/imkanlar vb…) nitelikli eğitim/bakım (vb) gibi hizmetlerin ulaşılabilir olmasına “yüzler­ce yolun” olduğu da biliniyor…

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Gerçekçi yaklaşmayınca ne oluyor? Yaşanı­lanlar anlatıyor…