“Tasarruf artırmak” için “işe gitmeme” modelini önceliklendirirsek…
Heyecanla, “esnek çalışma” modelini konuşuyoruz…
“Milyonlar, maliyet düşürecek bu modelin mevzuatında yapılacak değişiklikleri bekliyor” diye de köpürtüyoruz…
★★★
Bu modeli:
Trafik çilesine çare olarak görenlerimiz var…
Kadınlarımızın hem istihdamda kalması, hem de aile hayatına vakit ayırabilmesi için zorunlu/öncelikli görenlerimiz var…
Bu modelin:
Ulaştırma masraflarını düşürüp, akaryakıt ithalatını düşüreceğine inananlarımız var…
Uluslararası kariyer fırsatlarını değerlendirmek ve daha geniş bir özgürlük alanına sahip olmak isteyen ve bu nedenle çalışma hayatından uzak duran gençlerin, çalışma hayatına girişini hızlandıracağını savunanlarımız var…
Bu modelle:
İşyerlerinin küçüleceğine, enerji/alan (vb) kullanımının azalmasıyla tasarrufun artıracağına dikkat çekenlerimiz var…
★★★
Üretimi tüketimini karşılayan, fazla veren ülkelerde:
Esnek çalışma sistemine yönelik görüşler/ fikirler/uygulamalar dile getirilebilir…
Ve…
Fazla veren ülkelerin, “fazla vermesine neden olan”, disiplinle, çok çalışan/çalışmış bireylerinden:
“Esnek çalışma talebi” gelebilir…
★★★
Ama…
Disiplini/çalışma kültürü zayıf; bu nedenle tasarrufu düşük, borçlanma oranı yüksek ülkelerde bu model uygulanabilir mi?
★★★
Kurtarıcı olarak düşünülen modeller mi?
Uzaktan çalışma: Sadece evden değil, ofis dışındaki herhangi bir alandan (park, kafe, plaj vb.) yürütülen iş modeli…
Hibrit çalışma: Haftanın belirli günleri ofiste, diğer günleri uzaktan yürütülen iş modeli…
Esnek çalışma: Çalışanların 40-45 saatlik dilimi koruyarak mesai başlangıç ve bitiş saatlerini kendine göre ayarlayabildiği iş modeli…
VELHASIL
Gerçekçi olursak:
Tasarrufu artırmak, borcu düşürmek için mal/hizmet/fikir/teknoloji üretmemiz/geliştirmemiz gerekiyor…
Sürdürülebilir üretim, kalkınma ve “bunların sonucunda gelebilecek refah” için, bu üretimlerde, “verimlilik artırmak” zorunluluk olarak öne çıkıyor…
★★★
Hayalci değilsek:
Et, süt, yağ, şeker, buğday gibi üretmemiz gereken stratejik ürünlerin, “evde” üretilemeyeceği biliniyor…
Düşük olasılık da olsa evden pazarlanabilecek makinenin, öncelikle üretilmesi/geliştirilmesi gerekliliği de, bunun “evde” yapılamayacağı gerçeği de biliniyor…
★★★
Hedef, “çalışma kültürü” kazandırmak/ geliştirmek ise:
Ulaştırmadan (toplu taşıma) konaklamaya (OSB lojmanları vb); kamu özel farkından (ücret/imkanlar vb…) nitelikli eğitim/bakım (vb) gibi hizmetlerin ulaşılabilir olmasına “yüzlerce yolun” olduğu da biliniyor…
★★★
Gerçekçi yaklaşmayınca ne oluyor? Yaşanılanlar anlatıyor…
|Borsa
|12.592,76
|-2,38 %
|Dolar
|49,0006
|0,05 %
|Euro
|55,7686
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1373
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.558,26
|-2,39 %
|Altın (ONS)
|4.124,31
|0,23 %
|Brent
|98,3715
|0,94 %