Tasarruf Finansmanı: Konut meselesini yanlış yerden mi konuşuyoruz?
Konut meselesini uzun süredir aynı kelimelerin etrafında dolaşarak anlatıyoruz. Fiyatlar arttı, faizler yükseldi, kredi daraldı, arz yetmedi. Bunların hepsi doğru. Ama bir noktadan sonra aynı cümleleri tekrar etmek, meseleyi gerçekten anladığımız anlamına gelmiyor. Çünkü bugün konuta erişim sorunu sadece finansmanla açıklanabilecek bir yerde durmuyor. Daha derinde bir şey var. İnsanların neyi beklediği, neye razı olduğu, neyi ertelemeyi kabullendiğiyle ilgili bir kırılma yaşanıyor.
Son dönemde hızla büyüyen tasarruf finansman sistemine bu gözle bakınca tablo biraz daha berraklaşıyor. 25 Aralık 2025 günü GYODER tarafından düzenlenen “Gayrimenkulde Tasarruf Finansman Sistemi” başlıklı Zihin Atölyesi, konut finansmanına ilişkin mevcut araçların yetersiz kaldığı bir dönemde, tasarruf temelli modellerin sektörde nasıl bir rol üstlendiğini anlamamızı sağladı diye düşünüyorum. Zira bu yapı ne klasik kredi sisteminin birebir alternatifi ne de geçici bir boşluğu dolduran bir ara çözüm. Ama kredi mekanizmasının zorlandığı bir ortamda, konuta ulaşmak isteyenler için başka bir yol açtığı da ortada. Tartışmayı “bankalara rakip mi” başlığına sıkıştırdığımızda, tam da bu ayrımı gözden kaçırıyoruz.
Bugün tasarruf finansmanı dediğimiz yapı, yılda on binlerce konut ve taşıt teslimatı yapan, ipotekli satışların kayda değer bir bölümünü üstlenen bir ölçeğe ulaşmış durumda. Bu açıdan yorumlandığında, artık kenarda duran bir alan değil. Konut piyasasının ritmini, beklentilerini ve davranışlarını etkileyen bir aktör konumuna evriliyor gibi. Bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesi de boşuna değil.
Uzun süredir varlık fiyatları gelirlerin önünde gidiyor. Peşinat biriktiği gün, konut fiyatı başka bir seviyeye taşınmış oluyor. Krediye erişim zorlaştıkça, insanlar istemeden de olsa beklemeyi öğreniyor. Tasarruf finansmanı tam olarak bu bekleme halinin üzerine oturuyor. Önce birikim, sonra sahiplik fikrini dayatıyor. Bir yandan disiplin kuruyor, bir yandan sabır talep ediyor. Çalıştaydan edindiğim izlenim, klasik bankacılık ilişkisinden oldukça farklı bir zemine oturuyor olması. Daha uzun soluklu ve daha karşılıklı.
Burada genelde çok durulmayan ama ilişki biçimini anlatan küçük bir detay var. Bu sistem “müşteri” demiyor, “tasarruf sahibi” diyor. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu kelime tercihi, aslında kurulan bağın niteliğini tarif ediyor. İnsanlar bir bankaya girip çıkmıyor. Bir yapının içine dahil oluyor. Süreci izliyor, bekliyor, hesap yapıyor. Güven soyut bir kavram olarak kalmıyor. Her ay yapılan ödeme, her teslimat, her gecikme ya da zamanında yerine gelen taahhütle yeniden üretiliyor.
Kent sosyolojisi açısından bakıldığında bu bekleme halinin başka bir karşılığı daha var. Türkiye’de konut sahipliği yaşı giderek yükseliyor. İnsanlar kırklı yaşlarına kadar kiracı kalabiliyor. Bu yalnızca ekonomik bir sonuç değil. Aidiyet duygusunu, yerleşikliği, şehirle kurulan bağı da dönüştüren bir süreç. Tasarruf finansmanı bu tablo içinde bekleyerek sahip olmayı neredeyse olağan bir duruma çeviriyor. Gecikmiş mülkiyet, ertelenmiş hayat, askıya alınmış planlar artık istisna sayılmıyor.
Bunun iyi mi kötü mü olduğu, bakılan yere göre değişiyor. Bir yandan yastık altı birikimleri sisteme çekiyor, kayıtlı ekonomiye katkı sağlıyor, tasarrufu teşvik ediyor. Bunlar az şey değil. Öte yandan konutun nerede üretildiği, kimin için üretildiği, hangi şehir parçalarının büyüdüğü soruları hala cevapsız duruyor. Finansman modeli çalışıyor olabilir ama kentin kendisi otomatik olarak toparlanmıyor.
Dolayısıyla, tasarruf finansmanını sadece “insanı ev sahibi yapan bir mekanizma” olarak anlatmak resmin önemli bir kısmını dışarıda bırakıyor. Asıl mesele, bunun zamanla bir gayrimenkul finansman altyapısına dönüşüp dönüşmeyeceği. Proje bazlı yapılarla, GYO’larla, GYF’ler ile ve kamunun konut politikalarıyla yan yana gelip gelmeyeceği. Eğer yalnızca mevcut piyasa dinamiklerini yeniden üretirse, erişim sorununu başka bir ayrışma pahasına çözmüş olur. Ama doğru bir çerçeveyle ele alınırsa, yeni yerleşim modellerinin finansal omurgasına dönüşmesi de mümkün. Özellikle sermaye piyasaları ile entegrasyonunun şart olduğunu düşünüyorum.
İş regülasyon tarafına geldiğinde tablo biraz daha karmaşıklaşıyor. Büyüyen her yapı gibi bu sistem de sınırlarını arıyor. Sermaye gücü, teslim dengesi, şeffaflık, bilgilendirme. Bunlar artık teknik ayrıntılar değil. Doğrudan güvenle ilgili başlıklar. Tasarruf finansmanı ne tek başına kurtarıcı ne de görmezden gelinecek bir yan yol. Ama şu da açık. Konut meselesini sadece kredi, faiz ve fiyat başlığında konuşmaya devam edersek, bu hikayeyi hep eksik anlatacağız. Belki de mesele konutu nasıl finanse ettiğimiz değil. Şehirle kurduğumuz ilişkinin neden bu kadar zorlaştığı.
|Borsa
|12.028,84
|0,04 %
|Dolar
|43,0391
|0,01 %
|Euro
|50,3373
|0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1678
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.167,03
|0,12 %
|Altın (ONS)
|4.456,49
|0,11 %
|Brent
|60,2300
|0,15 %