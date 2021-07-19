Tasarruf sahibinin puslu havada yol haritası

Enflasyonun yüksek olduğu zamanlardayız ve yüksek seyrini koruyacağı anlaşılıyor. Böyle bir ortamda yatırımda nasıl hareket edilmeli? Gayrimenkul, altın, mevduat, döviz için seçenekler neler olabilir?

KONUT SIĞINAK OLDU

Konut, enflasyon canavarından korunmak için uygun sığınak haline gelmeye başladı. Ancak markalı konut takıntınız varsa, uzun süre o evden çıkmasanız iyi olur. Zira enflasyon canavarı kapısında bekliyor olacak. Fakat ipotekten satışlar ve markalı olmayan konutlar için alım sezonu açıldı. Yabancının ilgisi, kurdan olsa da imkânı olanlar için ev satın almak, iyi bir alternatiftir.

ALTIN İKİ NEDENLE ÖNE ÇIKIYOR

Altın 2 sebepten cazip hale geliyor. 1-salgın, sandığımızdan da uzun sürecek ve ekonomilerdeki beklenen açılım coşkusu yine ertelenecek. Aynı zamanda jeopolitik risklerin ve çatışma ihtimallerinin tırmandığı bir dönemdeyiz. Zaten altın da dünya güvensizlik endeksi diye bilinir.

İkinci sebep; bir yandan dolar diğer yandan altına olan talebin sadece devletler nezdinde değil, bireysel tercihler arasında cazip hale gelmesi söz konusu… Bu da altın alımını gündeme getiriyor. Alan saklasın, almak isteyen, tasarrufunun beşte birine dek düzenli altın alsın.

MEVDUAT FAİZLERİ ZAYIF

Enflasyonda TÜFE’nin üzerine 2-3 puan koyan bankanın mevduatı cazip olsa da siz yine ÜFE’leyle randevuya hazırlanan TÜFE rakamına TÜİK’in puanı üzerine 5 koyup hesaplayın. Bunu veren banka yoksa uzak durun… Yüzde kaç faiz mi cazip; benim görüşüm; %25.

İKİ SORU İKİ CEVAP

KURDAKİ GERİLEMELER YENİ ALIM FIRSATI MIDIR?

Dövizdeki gevşeme, ekonominin yönetiminden sorumlu olanların tamsayı kâbusu yüzünden kamu bankaları aracılığıyla onu frenleme gayretinden kaynaklanıyor. Yabancı analizciler daha şimdiden dolar/TL kuru için 10 lira gibi hem tamsayı hem de 2 haneli rakam telaffuz ettiklerinden beri, iktidarı, “yakarsa dünyayı 10 liralık dolar yakar” kâbusu görüyorlar. Gevşeme eğilimi geçer. Yine de parası olan için dolar, sığınılacak liman özelliğini koruyor. Netice; kurdaki gerileme alım fırsatıdır.

BU DÖNEM NASIL GEÇİRİLMELİ?

Eylemsizlikle… Pozisyonunu koruyarak… Risk iştahını azaltarak… Kripto para dâhil tüm heyecan verici ve riskli enstrümanlardan şu dönemde uzak durarak…

not

KENDİ YAĞIMIZLA KAVRULMAYA BAŞLADIK

Yabancı satışları var. Yabancı, gitti gider… Seçime kadar da gelmez. Piyasalara Biden tarafından olumlu sinyal verilmedikçe yabancı gelişi olmaz, CDS düşmez, yüksek faizli borçlanma imkânları da budanır. Kendi yağımızla kavrulmaya hazırlanalım. Zaten kavrulmaya başladık bile… Risk iştahı yüksek olanlara iki minik hatırlatma; Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk döndü ama ona gerek kalmadı yenileri türeyecek. İkincisi, iştahı yüksek olanlar, kripto dolandırıcılığından yeni tokatlandı, yine tokatlanmayın derim.