Tasarrufla konuta giden yol

Geçtiğimiz haftalarda bu köşede tasarruf fi­nansmanı sektörünün yeni bir evreye gir­diğini yazmış, BDDK’nın son düzenlemelerini kontrollü büyüme yönünde önemli bir adım ola­rak değerlendirmiştim. Bir finansman modeli belli bir ölçeğe ulaştığında, büyümeye eşlik eden kurallara ve tasarruf sahibinin nasıl korunduğu­na da bakmak gerekiyor.

Bu kez konuyu biraz daha tasarruf finansman şirketlerinin çalışma prensipleri ve konut özelinde ele almak istiyorum. Ağustos 2023 sonrasında ko­nut kredilerine yönelik sıkılaştırıcı tedbirler, yük­selen kredi faizleri ve krediye erişimde yaşanan güçlükler konut almak isteyenleri başka finans­man arayışlarına yöneltti. Tasarruf finansmanı da bu arayışın önemli adreslerinden biri oldu.

Sektörün büyümesinde başka bir tarafın daha konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de uzun yıllardır tartıştığımız yastık altı tasarrufların finansal sisteme kazandırılması meselesi var. Ta­sarruf finansmanı, özellikle konut edinmek iste­yen hanelerde, birikimi belirli bir hedefe ve düzen­li ödemeye bağlayarak bu alanda da işlev görebilir.

Faiz tarafındaki gelişmeler bu tabloyu etkileye­bilir. TCMB’nin mart ayından bu yana ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama­sıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %40 seviyesinden politika faizi olan %37 civarına yak­laşması bekleniyor. Kredi ve mevduat faizlerine yansımasını izleyeceğiz. Mevduat faizlerinin geri­lemesi hanehalkının tasarruf tercihlerini de etki­leyebilir. Konut hedefi üzerinden düzenli tasarrufu teşvik eden tasarruf finansman şirketleri bu açıdan da izlenmeye değer.

Zamanlama ve konut

Tasarruf finansmanı banka kredisinden fark­lı bir zamanlama ve sözleşme mantığıyla işliyor. Müşteri tasarruf dönemine giriyor, ödemelerini yapıyor ve tahsisat koşulları gerçekleştiğinde fi­nansman tutarı satın alınacak konutun satıcısına aktarılıyor.

Tahsisat kapasitesi yalnızca o ay toplanan ta­sarruflara göre belirlenmiyor. Müşterilerin dü­zenli tasarrufları, daha önce tahsisat alanların geri ödemeleri, tahsisat takvimi, şirketin özkay­nak yeterliliği ve likidite yükümlülükleri birlikte değerlendiriliyor.

Konut alıcısı için zaman ayrıca önemli. Bugün belirlenen finansman tutarı ile tahsisat tarihinde ihtiyaç duyulacak tutar aynı olmayabilir. Örneğin bugün 4 milyon TL değerindeki bir konutu hedef­leyen hane finansmana 18 veya 24 ay sonra ulaşa­caksa, konut fiyatındaki olası değişimi ve özkay­nağının yeterli olup olmayacağını da hesaba kat­mak zorunda. Banka kredisinde finansmana ve konuta aynı anda ulaşılırken tasarruf finansma­nında araya zaman girebiliyor. Konut piyasasın­da fiyatların hızlı değişebildiğini geçmiş yıllarda defalarca gördük.

Tahsisat tarihinin belirlenmesi de seçilen pla­na göre değişiyor. Müşteri bazlı planlarda tarih sözleşme koşulları çerçevesinde önceden belir­lenirken bazı planlarda noter huzurunda çekiliş­le sıra tespiti yapılıyor. Tahsisat tarihi, peşinat ve ara ödeme koşulları ile sözleşme tutarının hangi koşullarda güncellenebileceği birlikte okunmalı.

Birikim nerede?

Tasarruf sahiplerine ait fonlarla şirketlerin kendi kaynaklarının hukuken ayrılması sistemin önemli güvenlik mekanizmalarından biri. Tasarruf fon havuzu hesapları şirketlerin diğer hesapların­dan ayrı tutulmak zorunda. Bu varlıklar şirket fa­aliyetlerinde kullanılamıyor, rehnedilemiyor, te­minat gösterilemiyor ve müşterilerin sözleşmeden doğan alacakları saklı kalmak üzere haczedilemi­yor. İflas masasına da dahil edilmiyor.

Tasarruf fon havuzu toplamının asgari %5’i ile tahsil edilen organizasyon ücretlerinin binde beşi iki ayrı ihtiyat fonunda tutuluyor. Özkaynak ve liki­dite yükümlülükleri, iç kontrol, risk yönetimi, ba­ğımsız denetim ve BDDK gözetimi de koruma me­kanizmasının diğer parçaları.

Sözleşmeyi okumak

Mevzuat tüketiciye kararını yeniden değer­lendirebilmesi için bazı haklar tanıyor. Söz­leşmeden en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesi gerekiyor. Sözleşme ku­rulduktan sonra on dört gün içinde gerekçe gös­termeden ve cezai şart ödemeden cayılabiliyor. Organizasyon ücreti dahil tahsil edilen tutarlar on dört gün içinde iade ediliyor. Tasarruf döne­minin sonuna kadar sözleşme feshedildiğinde ise organizasyon ücreti dışındaki birikim azami altmış gün içinde müşteriye ödeniyor.

Sonuç olarak, tasarruf finansmanı artık konut finansmanının kenarında duran küçük bir alter­natif değil. Banka kredilerinin konut finansma­nındaki ağırlığının değiştiği ve faiz koşullarının yeniden hareketlendiği bir dönemde sektörün önemi daha da artabilir. Yastık altında veya sis­tem dışında kalan tasarrufların konut hedefi et­rafında düzenli birikime dönüşmesi de bence bu tartışmanın önemli bir parçası.