Tasarrufla konuta giden yol
Geçtiğimiz haftalarda bu köşede tasarruf finansmanı sektörünün yeni bir evreye girdiğini yazmış, BDDK’nın son düzenlemelerini kontrollü büyüme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirmiştim. Bir finansman modeli belli bir ölçeğe ulaştığında, büyümeye eşlik eden kurallara ve tasarruf sahibinin nasıl korunduğuna da bakmak gerekiyor.
Bu kez konuyu biraz daha tasarruf finansman şirketlerinin çalışma prensipleri ve konut özelinde ele almak istiyorum. Ağustos 2023 sonrasında konut kredilerine yönelik sıkılaştırıcı tedbirler, yükselen kredi faizleri ve krediye erişimde yaşanan güçlükler konut almak isteyenleri başka finansman arayışlarına yöneltti. Tasarruf finansmanı da bu arayışın önemli adreslerinden biri oldu.
Sektörün büyümesinde başka bir tarafın daha konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de uzun yıllardır tartıştığımız yastık altı tasarrufların finansal sisteme kazandırılması meselesi var. Tasarruf finansmanı, özellikle konut edinmek isteyen hanelerde, birikimi belirli bir hedefe ve düzenli ödemeye bağlayarak bu alanda da işlev görebilir.
Faiz tarafındaki gelişmeler bu tabloyu etkileyebilir. TCMB’nin mart ayından bu yana ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %40 seviyesinden politika faizi olan %37 civarına yaklaşması bekleniyor. Kredi ve mevduat faizlerine yansımasını izleyeceğiz. Mevduat faizlerinin gerilemesi hanehalkının tasarruf tercihlerini de etkileyebilir. Konut hedefi üzerinden düzenli tasarrufu teşvik eden tasarruf finansman şirketleri bu açıdan da izlenmeye değer.
Zamanlama ve konut
Tasarruf finansmanı banka kredisinden farklı bir zamanlama ve sözleşme mantığıyla işliyor. Müşteri tasarruf dönemine giriyor, ödemelerini yapıyor ve tahsisat koşulları gerçekleştiğinde finansman tutarı satın alınacak konutun satıcısına aktarılıyor.
Tahsisat kapasitesi yalnızca o ay toplanan tasarruflara göre belirlenmiyor. Müşterilerin düzenli tasarrufları, daha önce tahsisat alanların geri ödemeleri, tahsisat takvimi, şirketin özkaynak yeterliliği ve likidite yükümlülükleri birlikte değerlendiriliyor.
Konut alıcısı için zaman ayrıca önemli. Bugün belirlenen finansman tutarı ile tahsisat tarihinde ihtiyaç duyulacak tutar aynı olmayabilir. Örneğin bugün 4 milyon TL değerindeki bir konutu hedefleyen hane finansmana 18 veya 24 ay sonra ulaşacaksa, konut fiyatındaki olası değişimi ve özkaynağının yeterli olup olmayacağını da hesaba katmak zorunda. Banka kredisinde finansmana ve konuta aynı anda ulaşılırken tasarruf finansmanında araya zaman girebiliyor. Konut piyasasında fiyatların hızlı değişebildiğini geçmiş yıllarda defalarca gördük.
Tahsisat tarihinin belirlenmesi de seçilen plana göre değişiyor. Müşteri bazlı planlarda tarih sözleşme koşulları çerçevesinde önceden belirlenirken bazı planlarda noter huzurunda çekilişle sıra tespiti yapılıyor. Tahsisat tarihi, peşinat ve ara ödeme koşulları ile sözleşme tutarının hangi koşullarda güncellenebileceği birlikte okunmalı.
Birikim nerede?
Tasarruf sahiplerine ait fonlarla şirketlerin kendi kaynaklarının hukuken ayrılması sistemin önemli güvenlik mekanizmalarından biri. Tasarruf fon havuzu hesapları şirketlerin diğer hesaplarından ayrı tutulmak zorunda. Bu varlıklar şirket faaliyetlerinde kullanılamıyor, rehnedilemiyor, teminat gösterilemiyor ve müşterilerin sözleşmeden doğan alacakları saklı kalmak üzere haczedilemiyor. İflas masasına da dahil edilmiyor.
Tasarruf fon havuzu toplamının asgari %5’i ile tahsil edilen organizasyon ücretlerinin binde beşi iki ayrı ihtiyat fonunda tutuluyor. Özkaynak ve likidite yükümlülükleri, iç kontrol, risk yönetimi, bağımsız denetim ve BDDK gözetimi de koruma mekanizmasının diğer parçaları.
Sözleşmeyi okumak
Mevzuat tüketiciye kararını yeniden değerlendirebilmesi için bazı haklar tanıyor. Sözleşmeden en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesi gerekiyor. Sözleşme kurulduktan sonra on dört gün içinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayılabiliyor. Organizasyon ücreti dahil tahsil edilen tutarlar on dört gün içinde iade ediliyor. Tasarruf döneminin sonuna kadar sözleşme feshedildiğinde ise organizasyon ücreti dışındaki birikim azami altmış gün içinde müşteriye ödeniyor.
Sonuç olarak, tasarruf finansmanı artık konut finansmanının kenarında duran küçük bir alternatif değil. Banka kredilerinin konut finansmanındaki ağırlığının değiştiği ve faiz koşullarının yeniden hareketlendiği bir dönemde sektörün önemi daha da artabilir. Yastık altında veya sistem dışında kalan tasarrufların konut hedefi etrafında düzenli birikime dönüşmesi de bence bu tartışmanın önemli bir parçası.
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