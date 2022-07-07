Taşımacılık sektöründe resesyon korkusu

Navlun fiyatlarındaki düşüş üzerine lojistikçilerin ve uzmanların ‘gemi almayın’ uyarısı, hemen her sektörde yatırımın global bilgiye dayanması gerektiğini ortaya koyuyor…

DÜNYA lojistik editörü arkadaşımız Aysel Yücel’in ‘’Seyir Defteri’’ adlı köşesindeki yazısından ekonomideki daralma ve küresel yük hareketlerindeki yavaşlamalar nedeniyle, lojistik sektörünün resesyon korkusu içerisinde olduğu bilgisini alıyoruz. Sektör temsilcileri, üyelerine yatırımlar konusunda ‘’temkin’’ öneriyorlar.

Küresel ticaretin yüzde 90’ı deniz yoluyla taşınıyor. Yücel, bu ortamda Baltık Kuru Yük Endeksi’nin 23 Mayıs’tan bu yana 1300 puanlık düşüşle 2095 puan seviyesine gerilediğini belirtiyor. Danışmanlık şirketi Drewry’nin ‘’Küresel Konteyner Endeksi ‘’ne göre, Ocak 2022’de 9 bin 600 dolar olan 40’lık konteynerin spot navlun bedeli, Haziran ayı sonunda 7 bin 66 dolara geriledi. Bütün bu verilerin ışığında sektör temsilcileri küresel piyasada yavaşlama ve resesyon uyarısında bulunuyorlar.

Yücel’e açıklama yapan sektör temsilcileri ‘’Sakın gemi almayın!’’ uyarısında bulunuyorlar. Gemi satma planı olanlara da iyi ve ciddi düşündükten sonra karar vermeyi öneriyorlar. Sektör temsilcileri navlunlardaki gerilemeyi ABD’nin zigzaglı ekonomi politikaları, Çin’de yaşanan gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konulara bağlıyorlar.

Yücel’in navlun konusundaki resesyon korkusu içeren analizini görünce, global alanda ticaret yapanların çok daha donanımlı ve uluslararası gelişmelerin yakın takipçisi olarak hareket etmelerinin zorunlu olduğunu düşündüm.

Artık taklide dayalı, ”O kazandı. Ben de nasıl olsa kazanırım‘’ düşüncesiyle bir sektöre yatırım yapmanın imkansız olduğunu, günün sonunda bu yaklaşımın kârdan çok zarara yol açacağını düşünüyorum.

Hangi alana olursa olsun, yatırım dünyadaki gelişmelere ve ülkedeki trendlere bağlı bilgiye dayalı yapılırsa, ‘’olumlu sonuç’’ verebilir. Bu düşünülmeden yapılan yatırımların sonu ‘’hüsran’’ olur.

Yatırım yapılacak sektörün dünyadaki ve ülkemizdeki geleceği ile ilgili bilgi sahibi olmadan yatırım yapmasını kimseye önermem, sonuç sadece ‘’el ve yürek yakar.’’

GÜNÜN SÖZÜ:

Türkiye’nin yerli traktörünü imal eden Zeynep Erkunt Armağan‘ın zamansız ölümü için Ankara girişim dünyasına DÜNYA adına başsağlığı diliyorum.