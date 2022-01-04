Taşınan hikayeler

2021’i bir şekilde tamamladık. 2020’den devralınan hikayeler konusu yine geçerliydi. Aradaki tüm akıl tutulması gelişmelere rağmen –ABD’deki Kongre baskını gibi- yılın genelinde iyimserliğin korunduğunu söylemek yanlış olmaz. Elbette ana belirleyici, devam etmesine rağmen, aşılamanın biraz daha genele yayılması ve moral cephesini toparlamasıydı.

İlk hafta işlemleri ile birlikte 2022 için anahtarı takıp dükkanın kapısını yeniden açmış olduk. Yeni yıl, yeni başlıklar, yeni hedefler, yeni gelişmeler fiyatlamaların da kaderini şekillendirecek. Özellikle yılın ilk yarısı global ve yerel varlıklar açısından oldukça önemli başlıklar etrafında şekillenecek. Bu, aynı zamanda, fiyatlamaların da daha hızlı hareket etme riski demek.

Bu kez sıralamayı değiştirip yerel varlıklar ile başlayalım. Hisse senetleri Ekim ve Aralık aylarının ortalarına denk gelen dönemde ciddi anlamda prim sergiledi. Söz konusu hareketin önemli bir kısmı reel getiri arayışının artması kaynaklıydı. Bu durum, enflasyonda somut ve sürdürülebilir düşüş patikasına geçilene dek, yaşanan son dönem portföy tahribatına rağmen, yatırımcı cephesinde devam edebilir. Çok uzak değil, Şubat ayında son çeyrek bilançolarını takip edeceğiz. Liranın zayıfladığı, ihracatın fiyat ve miktar açısından kuvvetli seyrettiği, iç talepte kimi kalemlerde harcama düşüncelerinin bozulan enflasyon beklentileri kaynaklı öne çekildiği sürecin sektör-şirket ayrışması yaratmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Öte yandan yakın zamanda atılan kur korumalı mevduat adımının yansımaları ve vatandaşın ilgisi için yorum yapma noktasında biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Anlama-anlatma-ilk etkilerin gözlenmesi süreci basit hesapla yılın ilk 3 aylık dönemine denk geliyor. Burada, hedeflendiği gibi, mevcut Türk lirası portföylerin DTH yönelimi tamamen engellenmese de önemli bir kısmı sınırlanabilir. Elbette 3 önemli bacak üstünden düşünerek değerlendirmekte fayda var: i) Liradaki oynaklığın azalışı ii) öngörülebilirliğin sağlanması iii) ülke risk priminde düşüş. Bahse konu faktörlerin eş zamanlı hareket etmesi zaten kendi kendini besleyen bir döngüyü her iki yönde de potaya sokacağından yansımaları beklemek ve biraz daha iletişimin sakin-sağlıklı patikada gerçekleştirilmesi ürünün başarılı olması açısından da önemli unsurlar.

Bir diğer önemli başlık da ilk çeyrekte enflasyonun zirve noktasına ulaşıp ulaşmayacağı ve/veya ulaşması durumunda bu seviyenin nerede oluşacağı sorusunun tanıtı. Yıl başlangıcındaki zamlar kuşkusuz ÜFE ve TÜFE’de yukarı yönlü geçişkenlik yaratacak. Ancak, liranın stabilitesi sağlanabilir ise buradaki etki kısmen hafifletilebilir. İzleyeceğiz. Zor süreç.

Ve global cephe. Arz kaynaklı problemlerin çözümünde yılın son çeyreği itibarıyla henüz majör bir değişiklik yok. Omicron varyantının Delta ve Delta+ ile karşılaştırıldığında daha sınırlı hastaneye yatış baskısı kurması bardağın dolu kısmı. Diğer yanda ise bulaş etkisinin görülmediği ölçekte yüksek olması, karantina süreçlerinin yeniden gündeme gelmesi ve arz-talep arasındaki dengesizliklerin sürmesi küresel para politikalarına dair beklentiler açısından da daha farklı yaklaşımları gündeme getirebilir. Bilindiği ve yakından izlendiği üzere, para politikalarının sıkılaştırılması süreci 2021’in ikinci yarısında ciddi anlamda ivmelenmiş durumda. Artık, gelinen nokta, her ne kadar dışsal faktörler daha etkili olarak değerlendirilse de yerel enflasyon baskılarının göz ardı edilemeyeceği bir tabloyu karşımıza çıkarıyor. Bir de elimizde Fed’in ilan ettiği yeni yol haritası var. Geçiş süreci hep sıkıntılı olmuştur.

Net/net yılın rakamların yer değiştirmesi sonucunda değişmiş olması sorunların da değişeceği anlamına gelmiyor. Umut, insanların temel olmazsa olmazı. Doğal olarak yatırımcıların da. 2022’nin ilk etapta 3 aylık, devamında ise 6 aylık süreçlerini hem ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var hem de daha orta vadeli yol haritası oluşturabilmek adına yakından izlemekte. Belirsizliklerin farklı avantajları da yanında barındırdığı bir yıla başlamış bulunuyoruz. Tahminimiz, çok kolay bir yıl olmayacağı.