Tatilin “borçlanmaya” etkisi…
Bayram tatili nedeniyle:
Mayıs ayını yüzde 30-35 ihracat kaybıyla kapatan sektörlerimiz var…
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Örneğin un sektörü…
İhracat için yaptığı üretim ile maliyet düşürebilen 400’e yakın (binlerce kişinin istihdam kapısı) fabrikada, dış satım için yaklaşık 12 gün mal yüklenemedi…
Sonuç mu?
Zaten yüzde 40 kapasite ile çalışan ve maliyetleri maksimum, karları minimum seviyede olan fabrikalarda, kapasite kullanımı daha da düştü…
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Örneğin:
50 işçiyle 100 milyon dolarlık ihracata ulaşan yüksek teknoloji şirketlerin yanında, 5 bin işçiyle 100 milyon dolarlık ihracata ulaşabilen fabrikalar, “düşük katma değerli” diye eleştirilebilir…
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Ancak…
Bu fabrikaların:
Bireysel tasarrufta da, büyük yatırımlara kapı açacak sermaye/bilgi birikiminde de, “vasıfsız işçi” için açtığı kapı ve bu sayede sağladığı sosyal barışta da, üretim kültürünün gelişmesinde de/kaybedilmemesinde de katkısı olduğu/olacağı unutulmamalıdır…
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Sermaye/tasarruf birikimi geliştirerek/ üreterek yapılabiliyor…
Geliştirmeyen/üretmeyen ise geliştirenin/üretenin (yabancının) tasarrufuna (borçlanmaya) ihtiyaç duyuyor;
Ve geliştirmemenin, üretmemenin maliyetine katlanıyor…
Dahası:
Maliyet arttığında veya tasarruf sahibi sermayesini çekmek istediğinde ise çok daha sıkıntılı durumlar yaşanıyor...
VELHASIL
Veriler:
Kamuda da, özelde de, vatandaşta da borçlanmanın arttığını ve artışın hızlandığını gösteriyor…
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Sadece kamuda:
Hazine’nin ocak-nisan dönemindeki faiz ödemelerinin 1 trilyon 115,7 milyar liraya ulaşarak ilk dört aylık dönemler itibarıyla rekor kırdığı da biliniyor…
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Geliştirmeyenin/üretmeyenin, geliştirenin/üretenin (yabancının) tasarrufuna (borçlanmaya) ihtiyaç duyduğu/duyacağı da; geliştirenin/üretenin yorulup tatile ihtiyaç duyduğu da yüzyıllardır biliniyor…
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