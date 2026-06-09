Tatilin “borçlanmaya” etkisi…

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Bayram tatili nedeniyle:

Mayıs ayını yüzde 30-35 ihracat kay­bıyla kapatan sektörlerimiz var…

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Örneğin un sektörü…

İhracat için yaptığı üretim ile maliyet düşürebilen 400’e yakın (binlerce kişinin istihdam kapısı) fabrikada, dış satım için yaklaşık 12 gün mal yüklenemedi…

Sonuç mu?

Zaten yüzde 40 kapasite ile çalışan ve maliyetleri maksimum, karları minimum seviyede olan fabrikalarda, kapasite kulla­nımı daha da düştü…

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Örneğin:

50 işçiyle 100 milyon dolarlık ihracata ulaşan yüksek teknoloji şirketlerin yanın­da, 5 bin işçiyle 100 milyon dolarlık ihraca­ta ulaşabilen fabrikalar, “düşük katma de­ğerli” diye eleştirilebilir…

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Ancak…

Bu fabrikaların:

Bireysel tasarrufta da, büyük yatırımla­ra kapı açacak sermaye/bilgi birikiminde de, “vasıfsız işçi” için açtığı kapı ve bu saye­de sağladığı sosyal barışta da, üretim kültü­rünün gelişmesinde de/kaybedilmemesinde de katkısı olduğu/olacağı unutulmamalıdır…

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Sermaye/tasarruf birikimi geliştirerek/ üreterek yapılabiliyor…

Geliştirmeyen/üretmeyen ise gelişti­renin/üretenin (yabancının) tasarrufuna (borçlanmaya) ihtiyaç duyuyor;

Ve geliştirmemenin, üretmemenin mali­yetine katlanıyor…

Dahası:

Maliyet arttığında veya tasarruf sahibi sermayesini çekmek istediğinde ise çok daha sıkıntılı durumlar yaşanıyor...

VELHASIL

Veriler:

Kamuda da, özelde de, vatandaşta da borçlanmanın arttığını ve artışın hızlandı­ğını gösteriyor…

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Sadece kamuda:

Hazine’nin ocak-nisan dönemindeki faiz ödemelerinin 1 trilyon 115,7 milyar liraya ulaşarak ilk dört aylık dönemler itibarıyla rekor kırdığı da biliniyor…

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Geliştirmeyenin/üretmeyenin, gelişti­renin/üretenin (yabancının) tasarrufuna (borçlanmaya) ihtiyaç duyduğu/duyaca­ğı da; geliştirenin/üretenin yorulup tatile ihtiyaç duyduğu da yüzyıllardır biliniyor…