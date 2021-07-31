Tatlı bir başarı öyküsü

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdiptas.com

Ailesi 1800’lerin başında Almanya’dan Amerika’ya göç etti. Avrupa’dan göç eden birçokları gibi Amerikan rüyasını yaşamak istiyorlardı. 1857 yılında küçük Milton dünyaya geldi.

Milton çiftçilikle geçinen ailesine bir yandan yardımcı oluyor, bir yandan da büyük hayallerini etrafındakilerle paylaşıyordu.

Arkadaşlarına ve ailesine, dünyanın en büyük şirketlerinden birini kuracağını söylüyordu. Babası küçük Milton’ın sürekli hayaller kurmasına kızıyor ve onu hayalperest olmakla suçluyordu.

Devamlı olarak gerçekçi olmasını öğütlüyor, oğlunun ileride kendi yaptığı işi yapmasını istiyordu. Milton ise babasının söylemlerine, arkadaşlarının dalga geçmelerine aldırmadan hayallerine inanıyordu.

Nasıl yapacağını bilmiyordu ama dünya çapında başarılı bir girişimci ve iş insanı olmak istiyordu. 14 yaşında okulu bırakmaya karar verdi ve kendisine girişimci olmayı öğretecek bir mentor aramaya koyuldu. Annesinin de yardımıyla aradığını Joseph Royer isimli girişimcide buldu.

Joseph, şeker fabrikaları sahibiydi ve 4 yıl boyunca tüm bildiklerini Milton’a öğretti. 18 yaşında, Milton halasından aldığı 150 dolar ile şeker üretimine başladı. Hedefi çocukluk hayallerini gerçekleştirmekti fakat ilk denemesinde başarısız oldu.

Ancak asla yılmadı. Bankadan aldığı borçla yeniden aynı işe girdi. Bu kez hedefi çikolata üretmekti. Birçok kez başarısız olmasına rağmen kararlılıkla yoluna devam etti. 1900 yılında “Hershey” ismiyle kendi şirketini kurdu. Chicago’ya giderek şeker ürünlerinin sergilendiği fuarlara katıldı ve burada beğendiği sütlü çikolata ürününün bir benzerini yapmaya karar verdi.

Bazı değişiklikler yaparak yepyeni bir “sütlü çikolata” formülü geliştirerek satışlarını artırdı ve yıllardır hayalini kurduğu hedeflerine ulaştı. Artık Amerika’nın en büyük iş adamlarından biri haline gelmişti.

Krizleri fırsata çevirebilme becerisi

1929 yılında büyük buhranın da etkisiyle, satışları yüzde 70 oranında düştü. Rakipleri korku içinde ne yapacaklarını bilemezken, Milton Hershey kimsenin düşünmediğini yaptı. Sütlü çikolata ürününün içeriğini ve fiyatını değiştirmeye karar verdi. 10 dolardan sattığı ürünü ucuzlattı ve içerisine yeni malzemeler koyarak yemek olarak satmaya başladı. Düşen satışları önce normale döndü, sonra da yüzde 50 oranında artış gösterdi.

Hershey bu krizi kıvrak bir hamleyle atlatmakla kalmadı, fırsata çevirdi. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı başladığında Hershey, ikinci büyük sınavını yaşadı. Savaş baslar başlamaz çikolata satışları durdu. Herkes can derdindeydi. Rakipleri yine havlu atarken, Hershey bunu fırsata çevirmenin yolunu buldu. Savaşa giden askerlere erimeyen çikolata üretme fikrini geliştirdi ve kısa sürede bunu başardı. Askerler 30 derece sıcaklıkta bile erimeyen çikolataları yanına alıyor, böylelikle açlığa daha dayanıklı hale geliyorlardı. 5 yıl içerisinde 3 milyardan fazla ürün üretilip satıldı. Savaş sonunda Hershey’nin satışları 25 kat artmıştı.

Hershey, elde ettiği gelirin bir kısmını hayalini kurduğu kasabayı oluşturmaya harcadı. Hedefi kazandığı parayla yeni iş alanları yaratmak ve doğup büyüdüğü kasabaya katkıda bulunmaktı. Yetim çocukların bedava okuyabileceği okul, fabrikada çalışan isçilerin ucuza yaşayabilecekleri evlerin olduğu mutluluk kasabası projesini hayata geçirdi. Bu projeyi hayata geçirirken birçok arkadaşı, neden bu kadar işçi çalıştırdığını anlamadıklarını, daha az para harcayarak bu kasabayı kurabileceğini Hershey’e anlatmaya çalıştılar. Ancak onun hedefi sadece para kazanmak değildi. İnsanların mutlu olabileceği, yeni iş alanlarının oluştuğu bir yaşam alanı inşa etmek istiyordu. “Hershey Mutluluk Kasabası” bugün de Pennsylvania eyaletinde birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Başarı ve mutluluğun 5 püf noktası:

Amerika’nın çikolata devi, Milton Hershey’nin hikayesi hepimiz için derslerle dolu. Hershey, sadece başarılı olmadı, aynı zamanda geriye hepimizin ilham aldığı derslerle dolu güzel bir yaşam hikayesi bıraktı.