TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın: Paris’te lüksü, ABD’de bankaları değiştiriyoruz!

TAV İşletme Hizmetleri… Global adıyla TAV Operation Services… 19 ülkede 73 lounge’larıyla (salon) yılda 5 milyon kişinin, havalimanının kapısından, uçağın kapısına kadar ağırlanmasını sağlıyorlar. 5 yıl içinde hedefl eri dünyada 200 salona ulaşmak. Ancak TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, sadece salonları kapsayan büyümeden başka bir şey anlatıyor. Şubelerini kafeye çeviren ABD’li Capital One Bankası için Washington DC’de lounge’lar kuracaklarını, 2024 Olimpiyatları’na hazırlanan Paris’teki her iki havalimanında da lükse yeni bir anlayış getireceklerini söylüyor. Batkın, Barcelona’da yaptıkları gibi konaklanabilen otel-lounge hizmetini daha çok noktaya yayacaklarını, kimi noktalarda tax-free kuyruğuna eşlik edeceklerini belirtiyor.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ile sorularımızı yanıtlayan TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, 2019 yılında 90 milyon Euro ciroları olduğunu belirterek, “Pandemi sonrasında, kapıdan kapıya kesintisiz müşteri memnuniyeti sunmamız daha da önem kazandı. Pandemide işlerimiz arttı. Çünkü yeme-içme yerleri kapandı. Bir de insanlar daha steril yerlerde olma ihtiyacı içindeydi. O dönemde salona gelen insanlar, hizmetlerimize de alışmış oldu. Öngördüğümüz gibi, havalimanlarından bile hızlı toparlandık. Yolcu müşteri sayımızda 2019’u yakalayacağız ve neredeyse geçeceğiz. Dünya çapında 19 ülkede 73 salonumuz var. Yıllık 5 milyon yolcu ağırlıyoruz. 40’tan fazla millete mensup insanla çalışıyoruz” diyor.

Güçlü Batkın, salon sayısı olarak TAV İşletme Hizmetleri’nin dünyada ikinci sırada olduğunu da kaydediyor. Batkın, “Birinci Hong Kong merkezli 'Plaza'. Bizden sonra en yakın rakibimiz 40’lı salonlarda . O da Airport Dimensions. Pandemi çıkışı bu hizmeti veren firmalar maliyetlerini yeni yeni görüp hesaplayabildiler. Sektörümüzde çok fazla konsolidasyon olacak. Beklentimiz sektörün son çeyrekte hareketlenmesi” şeklinde konuşuyor.

SERMAYE CAPITAL ONE’DAN İŞLETME TAV’DAN!

Güçlü Batkın, sektörün umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, TAV İşletme Hizmetleri’nin yeni fırsatlar gördüğünü de belirtiyor. Batkın, “Şu anda da COVID-19 yok olmadı. Tanıdıklarımdan pek çoğu hasta. Ama bununla yaşamasını öğrendik. Belirsizlik kalktı” diyerek, şunları kaydediyor: “İş modelleri değişti. Biz farklılaşmanın peşindeyiz. Heyecan verici birkaç projemiz var. Bunlardan biri ABD Washington DC’de Capital One Bankası’yla geliştirdiğimiz iş. Onlar bir iki yıl önce ağırlama yönetimi işine girmek istediler. Salonlar açma kararı aldılar. Tamamen her şeyini biz yapıyoruz. Tüm yatırımı kendileri yapıyorlar, parayı veriyorlar. Biz inşaatından tutun, işletilmesine kadar her şeyi üstleniyoruz. Önemli bir iş ortaklığı bu. 52 milyon kart kullanıcıları var ve ABD’nin en dijital bankası. Ben orada öğrenciyken, bu bankaya küçük bir banka gözüyle bakılıyordu. Ama yeniliklerle kendilerini geliştirdiler. Bundan birkaç yıl önce Capita One Cafe adıyla banka şubelerini kafeye çevirdiler. Çok güzel lokasyonlar kafe oldu. Çalışanları yok, sadece bir danışmanları var ve bizim lounge’lar gibiler. Toplu oturma alanları, bireysel alanlar, toplantı yerleri var. Organik ve sürdürülebilir kahve hizmeti veren bir firma ile anlaşıyorlar ve o da içerde self servis hizmet sunuyor. Eğer Capital One kartınız varsa indirim alıyorsunuz. Kartınız yoksa yine de hizmet alıyorsunuz. Kartı olmayan pek çok genci bu havalı kahvelerle kendilerine çektiler. Hatta daha ileri giderek, bir app (uygulama) yaptılar. Yeme içme işi için çok ünlü bir şef var Jose Andres… Capital One’ların yüzü oldu. Mutfaklar açılıyorlar. Bu app üzerinden, rezervasyon yapabiliyorsunuz. Evet biz de buna benzer şeyleri Türkiye’de yapmıştık. Garanti Bankası’nın lounge’ını işlettik. Ama bu daha farklı bir anlayış. Sadece bir ağırlama hizmeti yok. Bankacılıkla bütünleşik bir yakışım var. Capital One’ların lounge’larını 2023’ün Ocak ayında açmış olacağız.”

NAİROBİ VE WASHINGTON DC’DE THY’NİN SALONLARINI İŞLETİYOR

Prime Class adıyla kendi markalı salonları olduğunu anımsatan Batkın, şunları söylüyor: “Ayrıca havayollarına da salonlar yapıyoruz. Türkiye’de ve yurtdışında THY’ye hizmet veriyoruz. Kenya’da Nairobi’de ve ABD’de Washington DC’de THY’nin salonunu işletiyoruz. Hatta THY ve Star Airlines olarak geçiyor. Üçüncü şahısları da salona alabiliyoruz. Bu onların maliyetini de düşürüyor. Böylece THY müşterisi olmadığı zaman da salonları doldurabiliyoruz. Hem bizim hem onların maliyetleri düşüyor. Başarılı bir model. ABD pazarını çok seviyorum, çünkü bize öğretiyor. Mesela pandemide salonumuzun önünde kuyruk oldu. Çünkü içeri belirli sayıda insan alıyorduk. Biz bir anlamda bir gastronomi şirketiyiz de. Yan taraftaki restoran da bizim rakibimiz. Coğrafyamız çok büyük. Globalde büyümenin avantajı bu, hep yeni şeyleri öğrenmek. Değişik alanlarda pek çok ortaklığa açığız. En büyük lükslerimizden biri bir havalimanı operatörüne ait olmamız. İnanılmaz bir havalimanı ağımız var.”

Sadakat programımız TAV Passport 11 yaşında

Tüm ürünlerimizi dijitale taşıyoruz. 11 yıldır bir sadakat programımız var; TAV Passport… Haziran ayı itibarıyla TAV Passport mobil uygulamamızı yayına aldık. Artık TAV Passport üyesi müşterilerimiz mobil uygulamamız üzerinden transfer rezervasyonu yapabilir, üyeliklerini yenileyebilir, lounge, fast-track, vale gibi hizmetlerden yararlanmak için QR kod oluşturabilirler. Ayrıca üyelerimiz özel kampanya, etkinlik ve avantajlara dair haberleri de yine mobil uygulama üzerinden takip edebilme imkanına sahipler. Bunların yanı sıra müşterilerimize 7/24 aktif olacak ve tüm hizmetlerimizi kapsayan WhatsApp hattımızı da kullanıma sunduk. Tüm loungelarımızda dijital medya platformu Press Reader’dan misafirlerimizin ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlıyoruz. Önceliğimiz tüm ürün ve hizmetlerimize entegre olacak olan, CRM alt yapımızı güçlendirmek.

Yakın arkadaşını şirkete getirene prim

ABD’de pandemide insanlar şehirden uzak yerlere taşındılar. Çalıştıracak insan bulmakta zorlanacağımızı önceden gördük. Dış kontratlarla çalıştırdığımız insanları içeriye aldık, yan haklarını artırdık. Bazılarını kaybettik ama önemli kısmını tuttuk. Devam primi diye bir şey var, yakın arkadaşınızı şirkete kazandırırsanız ve 6 ay çalışırsa prim veriyoruz. Çok iyi restoranlar iyi personel bulamadıkları için kapandılar. İyi eleman bulmak havalimanları için daha da güç, ekstra güvenlik önlemleri var. Buna rağmen, istihdamımız artıyor. Pek çok ülkede Great Place to Work sertifikası aldık. Bunun en büyük avantajı insanların sizi çalışmak için tercih etmesi. Şirketi daha iyi bir yere götürmek isterken, bu bizi kalifiye insanların tercih ettiği bir yere de getirmiş oldu.

Kenya’ya Amerika’ya exchange programı

Çalışanlarımız için exchange programı başlattık. Bir Makedon, bir Gürcü arkadaşımız şu anda Bodrum’da çalışıyor. İki Türk arkadaşımızdan biri Kenya’da biri Umman’da Muscat’ta. Bunlar 3 aylık periodlarla başladılar. Üç ay sonra ya görev yerleri değişecek, ya da ihtiyaç varsa orada kalacaklar. Bu programı büyüteceğiz. Amerikalı da başka bir ülkede çalışsın, İspanyol da. Bu çeşitlilik bizim gücümüz oldu. 750 kişiyi istihdam ediyoruz. Ama alt yüklenicilerimiz de var. Tüm bunların yanında hem çalışanlar hem müşteriler için artık gençler, “bu şirketin amacı ne” diye bakıyor. Sadece kar odaklı olmanız yetmez.

Gürcistan'a müdür olduğumda 28'imdeydim

TAV’a 2005’te girdim. 17’nci günümdeydim, beni 14 günlüğüne Gürcistan’a yolladılar 2,5 yıl kaldım. İnanılmaz bir deneyim oldu. 28 yaşındaydım. Makedonya’da, Letonya’da çalıştım. Havaş’ın genel müdür yardımcılığını verdiler sonra. İnanılmaz tecrübe oldu, olgunlaştırdı. Sonra Tunus’un CEO’su oldum. Medine dahil tüm şirketlerimizi ben kurdum. Bir tek kurmadığım Tunus’tu onun da CEO’su olmuştum. BTA’nın da içinde olduğu bir holdingsel pozisyona girdim. Sonra da buradaki göreve geldim. Pandemiyle birlikte sorun çözmede daha da uzmanlaştık. Heyecan verici bir organizasyondayım.

Paris’te Orly’ye de Charles de Gaulle’e de salon açacak

TAV İşletme Hizmetleri’nin çok yeni bir heyecanı da var. Paris’te her iki havalimanında lounge işletmeye başlayacaklar. Batkın, “Hem Orly hem de Charles de Gaulle’de salon açıyoruz” diyor ve ekliyor: “Resmi açılışlarını sene sonunda yapacağız. Paris, dünyanın en büyük marka şehri. Bu bize çok büyük güç katacak. Ayrıca 2024 Olimpiyatları Paris’te düzenlenecek. Onun için normal havalimanı salonları bile çok havalı. Biz bunun da üstünde bir şey yapacağız. Mesela tek bir çanta almak için Paris’e gelenler var. Diyelim ki çantayı Hermes’ten alacak, bizim bünyemizde Hermes’te çalışan biri de olacak. Böylece müşterimiz vakit kaybı yaşamadan salondan geçerken çantasını alacak, rahatça Paris’in tadını çıkartacak. Lüksün sonu yok. Çok farklı işler yapacağız. Tüm bu hizmeti verirken, ihtiyaçları da düşünüyoruz. Aileler için de kampanyalarımız olacak.”

Madrid ve Roma’da otel-lounge'ımız var

İspanya’da havalimanı lounge’lerini işletiyoruz. Barcelona’da, Madrid’de, Malaga’da ve Ibiza’da varız. Bir de Madrid’de ve Roma’da çok heyecan verici bir konseptimiz var. Lounge’da otel gibi odalarımız var. Orayı geliştirmek istiyoruz. Hem saatlik hem günlük kiralanıyor ve bize büyük güç katıyor. Pandemide nakit getiren tek işimizdi. Çünkü kapatamadık. Havalimanında kalan insanlar dışardaki oteller kapanınca bizde kaldı. Genelde 30 ve üzerinde odamız var. Şimdi bu konsepti geliştirmek için çalışıyoruz. Pandemide müşteriye döndük. Dijitalleşme bunun önemli bir ayağı oldu. Datayı müşterimiz için kullandık. Lüks artık kişiselleşti. Dijitalleşmeyle bunu üst seviyeye taşıdık. Siz seyahatinizi planlarken, biz de bu seyahatin bir parçası oluyoruz. Havayolu ortaklıkları yapabiliriz. Biletini satarken, bizim salonumuzu da satabilir. Transferi olabilir. Karşılama, uğurlama, kesintisiz müşteri hizmeti, güvenlikten geçmek de buna dahil. Barcelona’da şöyle bir hizmet veriyoruz. Diyelim ki alışveriş yaptınız ve taxfree’niz var. Onlarla birlikte sıraya giriyoruz. Kimseyi kızdırmadan zaman kazanma hizmetlerimiz oluyor.

MADAGASKAR’DA DA VARIZ SANTIAGO’DA DA UMMAN'DA DA

Büyüme odaklı bir şirketiz. Madagaskar’dayız mesela, Tunus’tayız, Santiago Şili’deyiz. Şili’den Latin pazarına yayılmak istiyoruz. Kuzey Amerika çok daha büyük bir pazar. Şu anda New York ve Washington DC’deyiz. Bazı şeyleri oturtarak yapmak istiyoruz. Bermuda’ya, Almanya’ya buradan muhasebe hizmeti veriyoruz. Hindistan bizim için çok önemli bir pazar. Oradaki bir şirkete teknik knowhow’ımızı veriyoruz. Şimdi sadece teknik destek veriyoruz ama ilerde ortaklık da yapabileceğimiz bir şirket. İstedikleri zaman insan kaynağı da yolluyoruz. Mesela Umman’daki ekibimiz yakınsa oradan insan yolluyoruz. Kazakistan da Hindistan’a çok yakın, oradan da destek verme şansımız var. İlk Asyalılığımız orada diyelim. Uzakdoğu’ya da gireceğiz.