Tavşan Adası’na ‘Mercan Nakli’ni destekliyor, en kalıcı proje olarak görüyor

2016 yılında Türkiye’ye Yarımca Limanı’ndan giriş yapan DP World, 2019 yılında Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. DP World Yarımca, proje çerçevesinde kıyı temizliğine de girişti.

Kıyı temizliği, liman işletmecisi DP World Yarımca’nın faaliyet alanıyla örtüşmüştü. Şirketin PR Danışmanı Asude Şengül, DP World Yarımca CEO’su Kris Adams’la geçen yıl sosyal sorumluluk projeleri üzerinde konuşurken 2015 yılında Heybeliada’da temelleri atılan bir derneğe işaret etti:

Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD)…

Şengül, DYKD’nin Kurucusu ve Başkanı Volkan Narcı ile arkadaşlarının Marmara Denizi’nde mercanları korumak, yeniden çoğaltma konusundaki çabalarını Adams’a anlattı:

- DP World Yarımca olarak DYKD’ye Marmara Denizi’ndeki mercanlarla ilgili çalışmaları konusunda destek verebilirsiniz.

Kris Adams, hemen karar verdi:

- DYKD ile denizlerdeki yaşamın korunmasına dönük proje konusunda“pişti” olduk sayılır. DYKD’nin çalışmaları, bizim sosyal sorumluluk yaklaşımlarımızla tam örtüşüyor.

DP World Yarımca, İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile geçen yıl kol kola girdi:

- Mercanların yakın izlenmesi, müsilajın temizlenmesi ve yeniden ekim ile oluşan hasarı tersine çevirip, mercanları yeniden canlandırmaya başlayalım.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, Volkan Narcı başkanlığındaki DYKD ekibinin Tavşan Adası yakınlarında “mercan ekimi”ni yerinde izlemek üzere davet etti.

Bir grup meslektaşımla birlikte Kabataş’ta tekneye bindik, Tavşan Adası’na gittik. Tekne Tavşan Adası’na yakın bir noktada demirledi, Narcı ve DYKD ekibi “mercan ekimi” için daldı. Yanlarındaki kamera sayesinde “mercan ekimi” anını canlı izledik.

Volkan Narcı, dalış öncesi “mercan ekimi” operasyonunu nasıl yürüttüklerini anlattı:

- Bugün ekimini yaptığımız mercanları Sivri Ada yakınlarından topladık. Çünkü, Sivri Ada’da da inşaat gündeme geliyor. İnşaat sırasında gerçekleşen dolgu, toprak hareketi mercanları öldürüyor. Biz de oradan Tavşan Adası bölgesine taşıyoruz.

Tavşan Adası ve çevresiyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- 9 Eylül 2015’te Heybeliada’da “Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği”ni kurduk. O günlerden beri Tavşan Adası ve çevresinin korunması için çaba harcıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı sonunda Tavşan Adası ve çevresini “hassas korunma alanı” ilan etti.

Kris Adams araya girdi:

- Tavşan Adası, 2021 yılında “özel koruma alanı” ilan edilince biz de sarı mercanların buraya nakli projesine dahil olduk. “Dünyamız Geleceğimiz”inisiyatifi içine girdik.

Ardından ekledi:

- Limanlarda ve denizlerde çalışan insanlar olarak, sudaki yaşamın değerinin farkındayız. Bu nedenle kendimizi denizlerin yeniden nefes almasına olanak tanıyacak adımlar atmaya adadık.

Kırılmış ve parçalanmış mercanları ekosisteme geri kazandırmaya çalıştıklarının altını çizdi:

- Tavşan Adası çevresine ekilen mercanları yakından izlemeye, projeyi desteklemeye devam edeceğiz.

Volkan Narcı, hassas, dikkatle planlanmış ve zaman alıcı bir çalışma yaptıklarına dikkat çekti:

- DP World Yarımca ile yaptığımız çalışma sayesinde deniz canlılarının geleceğini ellerimizle ekiyoruz. Deniz yüzeyinin 30 metre altında, zaman ve derinlik gibi tüm tehditlere açık bir alanda, sınırlı hava kaynağıyla sınırlı sayıda deniz canlısını ekiyoruz.

Kris Adams, projenin kendisi için anlamını şöyle özetledi:

- Türkiye’deki görevim bitip, buradan ayrılırken benim açımdan en kalıcı iş, bu proje olacak.

Volkan Narcı başkanlığındaki Deniz Yaşamını Koruma Derneği, çoğumuz için çılgın sayılacak bir çabayla denizin 30 metre derinliğinde mercanların hayata tutunmasına yardım ediyor.

Narcı, dernekteki ekibi, “Deliler birliği” olarak tanımlıyor…

DP World Yarımca’nın “Deliler birliği”ne desteği 3 yılla sınırlı kalmasın, hep sürsün…

Destek veren şirket ve kurumların sayısı da artsın…

Mercanlar, denizlerin yağmur ormanlarıdır

DENİZ Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, mercanları şöyle tanımladı:

- Mercanlar, denizlerin yağmur ormanlarıdır. Habitat gelişim ve oluşumu için anahtar bir türdür.

Mercanların deniz yaşamının ısı farklılığının ve gelecek yaşamının oluşturucuları olduğunun altını çizdi:

- Denizlerin en önemli gıda kaynaklarımızdan biri olduğunu ve aldığımız her üç nefesten ikisini sağladığını bilmeliyiz.

Marmara Denizi’nde “hayalet ağ” temizliği yaptıklarını da kaydetti:

- Balıkçılar zarar gören ağları kesip denizde bırakabiliyor. Bunlar denizde“hayalet ağ”a dönüşüyor. Mercanlar dahil denizdeki canlılar “hayalet ağ”lardan zarar görüyor.

Ardından ekledi:

- Karada yapılan çalışmaların aksine, yürüttüğümüz mercan çalışması 50 yıl sonrası için bir tohum olarak kalıyor.

Marmara Denizi’nin özelliğinin altını çizdi:

- Akdeniz ve Karadeniz bir anlamda Marmara’da buluşuyor. Marmara aslında deniz canlısı açısından büyük zenginlik içeriyor.

Ayvalık’ta 30 metre derinliğe ısı ölçerler kurulduğunu bildirdi:

- Ayvalık’tan da Tavşan Adası yakınlarına mercan taşınması söz konusu.

Yunus Doli çocukları eğitecek

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, gelecek nesilleri mercanların ekosistem içindeki önemi konusunda eğitmeyi de üstlendiklerini belirtti:

- Bu eğitim programı kapsamında, çocuklara sualtı yaşamını öğretmek ve mercanların değerini, onları korumak için atılması gereken adımları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla “Yunus Doli” adlı bir karakter yarattık.

Yatırıma devam ederiz, organik ve inorganik büyürüz

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, Türkiye’ye 2016 yılında girdiklerini anımsattı:

- Bugüne kadar 600 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yarımca Limanı’nın kapasitesi 1.2 milyon TEU’ya ulaştı. Türkiye’de de, dünyada da ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Ancak, buna rağmen biz Türkiye’de yatırıma devam etmeyi planlıyoruz.

Türkiye’de bir lojistik firması da kurduklarını kaydetti:

- Büyümek için şirket satın almaları da gündemimizde var. Ayrıca organik büyümeyi de sürdüreceğiz.