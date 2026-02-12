Tavuk deyip geçmeyin

Geçen hafta birçoğumuz için sürpriz ol­mayan Ocak ayı enflasyonundaki artışı ve ardından yetkililerin açıklamalarını tar­tışmıştık. Beklentileri aşan artışın kayna­ğı olarak ülkemizdeki kış koşullarını gerekçe göstermişlerdi. Aslında bu seneki iklim ko­şullarında dikkat çeken bir olağanüstülük ya­şanmamıştı. Sıradan bir kış yaşanırken, bu­nun gıda üretimine nasıl bir etki yaptığını ka­muoyu anlamamıştı.

Ancak madem kış koşulları beklenen enf­lasyonda bu denli büyük sapmalara yol aça­biliyor, asıl sorulması gereken soru ş u: İklim koşullarını gerekçe olarak ileri sürenler 2016 yılına ilişkin enflasyon beklentilerini oluştu­rurken, her sene olduğu gibi Ocak ayının kış mevsimine dahil olduğu bilgisini neden göz ardı ettiler. Tekrar ediyorum. Tabi gerçek so­run iklim ise…

Bir diğer konu da ramazan etkisi. Bu da bi­linen bir etkidir ve her ramazan öncesi alışve­riş gıda fiyatlarında artış yaşanır. Bunu tah­min etmek de zor değil ve önceden hesaplara katılabilir.

Tavuğa ihracat yasağı

Şimdi de devreye Ticaret Bakanlığı girdi ve yaklaşan ramazan ayı öncesinde tavuk fi­yatlarına yapılan %15’lik zammı çok görerek piyasaya müdahale etti. Sanırım bu sektörün “tekelci” bir yapıya sahip olduğunu varsay­dılar. Malum tekeller pazardaki arzı kısmak suretiyle fiyatların atmasını sağlamaya çalı­şırlar. Herhalde bakanlık yetkilileri de tavuk üreticilerinin iç pazara mal arzlarını özellikle fiyatları artırmak için kıstıklarını düşündü­ler. Bu inanışla iç pazara ürün miktarı artışını sağlamak için firmaların ihracatına yasak ge­tirilerek, bu ürünlerin içeriye arzını sağlama­yı planladılar.

Üreticinin niyeti konusunda çok bilgim yok. O sektörü çok bilmem. Ama bildiğim bir şey var ki, bu sektör tekelci bir sektör değil. İkincisi, Türkiye’de enflasyonun ana sebebi girdi maliyetleri. Zaten döviz kurunun artışı­na izin verilmemesinin amacı bu maliyetleri düşük tutmak değil mi? Bu bile yetkililerin ül­kemizdeki enflasyonun maliyet çekişli bir ya­nın da olduğunu üstü kapalı bir şekilde kabul etmeleri anlamına gelir.

Dolayısıyla, tavuk fiyatlarının artmasının bir nedeni maliyet artışları olabilir. Zaten sektör temsilcileri de bunu söylüyor. Peki bu­nu tespit etmek o kadar zor mu?

İlgili Bakanlık Maliye’nin de desteğiyle tüm şirketlerde denetimler yapıyor. Hatta büyük marketlerde çalışan satın alma ekip­lerinin özel telefonlarındaki özel yazışma­larına kadar her şeyi inceleyebiliyorken, bu maliyet artışlarının sahiciliğini tespit et­mek çok mu zor? Bunlar daha önce yapıldı. Rekabet Kurulu yetkililerinin maket çalı­şanlarıyla birlikte yaptıkları mesailerine şa­hit olmadık mı? Peki enflasyon düştü mü?

Bu tavuk ihracat yasağı bir anlayışın dı­şa vurumudur. Enflasyonla mücadele etmek için gündeme getirilmeyen yapısal reform ih­tiyacını gizlemektir. Halının üstündeki kirle­ri, halının altına süpürmektir. Bu şekilde gü­nü kurtarmaktır.

Ette net ithalatçı, tavukta ise net ihracatçı Türkiye

Konunun tek boyutu bu değil tabi. Aynı za­manda ihracat geliri yılda 1 milyar dolara yak­laşmış bir sektörün bu gelirden mahrum etmek de çok önemli. Türkiye gibi kaynak bulma ko­nusunda güçlük çeken bir ülkenin böyle bir ge­liri tehlikeye atmak gibi bir lüksü olamaz. Ayrı­ca sektörde bu boyutta döviz gelirine ulaşılmış olması bir başarıdır. Bu, ciddi bir çabanın, eme­ğin ve katlanılan maliyetin sonucudur. Bu aynı zamanda dışarıda kazanılan bir pazar payının da göstergesidir. Bu pazar payının kaybedilme­si halinde, geriye kazanılması hem zor hem de daha çok maliyetli olacaktır. Türkiye ekonomi­sinin ihtiyaç duyduğu bu mudur?

Bir diğer konu ise ihracat için oluşturulan üretim ve dağıtım kabiliyeti, iç pazar için bu firmalarda var mı? Her üretici için o kadar ko­lay mı ihracatın içeride dağıtımı? Umarım ya­sak konurken bu soruların yanıtları düşünül­müştür. Umarım alınan bu kararın sonucun­da beklenenin aksine fiyat artışları yaşanmaz. Hatırlayın; kira artışlarına sınırlama getiril­diğinde ne oldu?

Son olarak bir de bir endişemi paylaşmak isterim. İş başındaki ekonomi yönetimi gö­reve geldiğinde “rasyonel” politika vurgu­su yapmıştı. Bu bakımdan tavuk ihracatı­nın yasaklanması rasyonel bir karar mıdır? Yoksa bu da enflasyonla mücadelede be­nimsenmiş olan yeni bir politikanın ipuçla­rını mı vermektedir?