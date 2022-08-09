Tayaş’ın helal sığır jelatininin tümüne İsviçre’deki ilaç devi talip

Tayaş, Gerede’de 40 milyon dolar yatırımla açtığı tesiste helal sığır jelatini üretmeye başladı. İsviçre’deki dev bir ilaç şirketi tesisin yıllık 7 bin 500 ton olan üretim kapasitesinin tamamına yakınına talip oldu. Tayaş Gıda Genel Müdürü Emre Taycı, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Ürünü kapsül ve kolajen üretiminde kullanmak istiyorlar” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli şekerleme ve çikolata üreticilerinden biri haline gelen Tayaş, Bolu Gerede’de helal sığır jelatini üretimine başladı. 40 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen tesiste üretilen sığır jelatininin yüzde 80’inin ihraç edilmesi hedefleniyor. 65 milyon dolar ciro hedefinin de konduğu helal sığır jelatini tesisi yurt dışından ciddi talep almaya başladı. Tayaş Gıda Genel Müdürü Emre Taycı, “Sığır jelatini kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılıyor. İsviçre’deki büyük bir ilaç şirketiyle görüşüyoruz. Kapasitenin tamamına yakınını istiyorlar. Kapsül ve kolajen üretiminde kullanacaklar” dedi.

Grup olarak ihracat odaklı olduklarını belirten Emre Taycı, “Tayaş Gıda, üretiminin yüzde 95’ini 146 ülkeye ihraç ediyor ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği en fazla ülkeye ihracat yapan firmalar sıralamasında ilk 5’in içinde yer alıyor. Amacımız ürünlerimizi dünyaya satmak ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmak. Ülkemize faydamız dokunsun istiyoruz” diye konuştu.

Çikolata ve şekerlemeden sonra kek ve bisküvi de üretecek

Taycı, ana işlerinin şekerli mamüller olduğunu ancak bisküvi ve kek gibi unlu mamüllerin üretimine başlayacaklarını da kaydetti. Bunun için Kandıra’da yatırım yapacaklarını anlatan Taycı, şöyle devam etti: “Gebze’de yerimiz kalmadı. Hedefimiz yakın bölgede yeni bir tesis kurmak. Kandıra’da 150 bin metrekarelik arazide iki faz yapacağız. Hedefimiz toplam 100 bin metrekare kapalı alana ulaşmak. Burada kek, bisküvi gibi tüm unlu mamülleri üretmek istiyoruz. 2024 yılında start vermeyi, 2025 ortalarında da hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Konsolide ciro hedefi 200 milyon dolar

Grup hakkında da bilgi veren Emre Taycı, dedesi ve babası Şevket Taycı’nın Konya’da temellerini attığı grubun bugün 1.300’ü Tayaş Gıda’da olmak üzere 1.600 kişiye istihdam sağladığını vurguladı. Taycı şöyle devam eti: “1991 yılından beri Gebze’deyiz. Babam ve 4 kardeşimle ortağız. Aile anayasamız var. Hepimizin hissesi, imkanları, maaşları, arabaları ve evleri eşittir. En büyük ağabeyim Tayaş Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği başkanlığını yapıyor. Diğer ağabeyim Harun Taycı jelatin işimizle de ilgileniyor. Yeni kurduğumuz Bonart’ın başında diğer ağabeyim Yunus Taycı var. Ben de Tayaş Gıda’nın başındayım. Tayaş Gıda’nın geçen yıl üretimden satışları dahil cirosu 75 milyon dolar oldu. Tayaş Gıda’da bu yıl yeni yatırımlarla birlikte yüzde 50 büyüme hedefl iyoruz. Grup olarak bakarsak Gerede’deki helal sığır jelatini işletmemizi 2 ay önce devreye aldık. Bonart 7 ay önce başladı, hurmalı ürünler ve oyuncaklı çocuk ürünleri üretiyor. 5 tane de fabrika satış mağazası açtık. Grup olarak toplam konsolide olarak 200 milyon dolar bir ciro hedefimiz var.”

Herkes malını satıyor, finansmana ulaşmak sorun, sanayici nefes alsa çok daha büyük başarılar gelecek

Emre Taycı, sektördeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Sektörde son 7-8 aydır hatta 1 yıldır kimsenin satışla ilgili bir derdi olmadığını anlatan Taycı, şöyle konuştu: “Herkes malını satıyor. Son 3-4 aydır finansmana ulaşmada sıkıntı var. Vade diye bir şey kalmadı. Kritik hammaddelerde yüzde 50 ön ödeme isteniyor. Bizim için haziran, temmuz ve ağustos ölü sezondur. Haziran ve temmuz aylarında tonaj rekorları kırdık. Ama finansmana ulaşmada problem yaşandığı için frene basıyoruz. Aslında tekstilden demire her sektör satış tarafında mutlu ama herkes finansman yüzünden frene basıyor. Şirketler vardiya düşürüyor. Kamu bankaları yıllık kredi vermiyor artık, 3 aylık veriyor. Oysa sanayici nefes alsa çok daha büyük başarılar elde edilecek.”

WorldFood Istanbul fuarı 1 milyar Euro’luk iş hacmi yaratacak

Gıda ve gıda teknolojileri sektörünün gelişimine yön veren Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood Istanbul 1-4 Eylül tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek. 45 farklı ülkeden yabancı satın alma profesyonelini ağırlamaya hazırlanan fuarda 1 milyar Euro’luk iş hacminin oluşması hedefleniyor. Türkiye’nin gıda ve tarım politikaları için sonuç odaklı yol haritasına katkı sunmayı hedefleyen fuarın kendileri ve sektör için önemli olduğunu söyleyen Emre Taycı, şöyle devam etti: “Fuarlar bizim pazarımız. Dünyada çok önemli ve etkili fuarlar var. WorldFood Istanbul da etkin bir fuar ve her geçen gün etkinliği daha da artıyor. Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu’dan müşteriler Avrupa’ya göre vize ve kaliteli otel sorunu yaşamadan Türkiye’ye geliyor. Fuar iş bağlantıları açısından da çok etkili. Ortadoğu ve Afrika gibi tüketim yoğun ülkelerden ciddi katılım oluyor ve gıda sektörü için çok iyi fırsatlar yaratıyor.”