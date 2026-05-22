Tayvan çip endüstrisinin önemi

Çin–ABD görüş­meleri sonra­sı Tayvan çip en­düstrisinin gelece­ği, otomotiv sektörü açısından kritik bir belirsizlik alanı ya­ratıyor. Kısa vade­de tedarik zincirin­de görece bir istikrar sağlanması mümkün görünse de jeopoli­tik riskler uzun vadede otomo­tiv üreticileri üzerinde maliyet ve erişim baskısını sürdürmeye devam edebilir. Özellikle ithala­ta dayalı otomotiv pazarlarında çip arzında yaşanabilecek dal­galanmalar, üretim kapasitesi ve araç fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Tayvanlı üreticiler, küresel yarı iletken arzının yüzde 60’tan fazlasını karşılıyor. Motor kont­rol ünitelerinden batarya yöne­tim sistemlerine kadar otomo­tiv sektörünün kritik bileşen­lerinde kullanılan bu çiplerin yaklaşık yüzde 70’i ABD’ye ihraç ediliyor ve Section 232 tarifele­ri nedeniyle stratejik baskı al­tında bulunuyor. Tayvan çip en­düstrisi, 2025 itibarıyla yaklaşık 122,5 milyar dolarlık büyüklü­ğe ulaşarak küresel dökümhane pazarının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına kontrol etti. Bu tab­lo, Tayvan’ın dünya yarı iletken üretimindeki tartışmasız lider konumunu ve otomotiv dahil birçok sektörün bu ülkeye olan bağımlılığını açık şekilde ortaya koyuyor.

Tayvan çip endüstrisinin büyüklüğü

Tayvan merkezli en büyük çip üreticisi, 2025 itibarıyla 122,54 milyar dolarlık gelir ve yüzde 69,9’luk küresel pazar payıyla sektörde açık ara lider konumda bulunuyor. Şirketin 2024’e göre büyümesi yüzde 36,1 seviyesine ulaşırken, diğer önemli Tayvan­lı üreticilerden biri 7,63 milyar dolar gelir ve yüzde 4,35 pazar payına sahip. Bir başka üreti­ci 1,56 milyar dolar gelirle yüz­de 0,89 pay alırken, sektörde öne çıkan diğer şirketlerden biri ise 1,40 milyar dolar gelir ve yüzde 0,80 pazar payı seviyesinde yer alıyor.

Küresel çip pazarındaki konum ve Çin–ABD görüşmelerinin etkileri

2025 itibarıyla küresel çip pa­zarı toplam 169,47 milyar dolar­lık büyüklüğe ulaşırken, Tayvan yaklaşık yüzde 75’lik payıyla pa­zardaki baskın konumunu koru­yor. Tayvan’ın ardından Güney Kore 12,63 milyar dolar gelir ve yüzde 7,2 pazar payıyla öne çı­karken, Çin 9,33 milyar dolar ve yüzde 5,3 paya, ABD ise 6,79 mil­yar dolar gelir ve yüzde 3,9 pazar payına sahip bulunuyor.

Çin–ABD görüşmeleri sonra­sında tarifelerde geçici bir düşüş sağlandı. Çin’den ABD’ye uygu­lanan tarifeler yüzde 57’den yüz­de 47’ye çekilirken, Japonya ve Güney Kore için bu oran yüzde 15 seviyesine indi. Tayvan için de benzer bir indirimin gündem­de olduğu ve tarifelerin yüzde 20’den yüzde 15’e düşebileceği değerlendiriliyor. Görüşmelerde geçici ateşkes sürecinde Tayvan konusunun doğrudan gündeme alınmaması, kısa vadede çip te­darik zincirinde ani bir kriz ris­kini azaltmış görünüyor. An­cak jeopolitik baskı devam edi­yor. Çin tarafının Tayvan’ı “en önemli mesele” olarak tanımla­mayı sürdürmesi, ilerleyen dö­nemde yeni gerilimlerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Otomotiv sektörüne etkiler

Çip bağımlılığı, otomotiv sek­törü açısından kritik önem taşı­yor. Modern araçlarda 1.000’den fazla yarı iletken kullanılması, Tayvan’ın küresel çip pazarın­daki yaklaşık yüzde 75’lik payını otomotiv üreticileri için doğru­dan belirleyici hale getiriyor. Bu nedenle jeopolitik gerilimler, te­darik zincirinde kesinti riski ya­ratıyor.

Kısa vadede tarifelerdeki gev­şeme, otomotiv üreticilerinin çip maliyetlerini düşürerek üre­tim planlarını rahatlatabilir. Bu durum özellikle batarya yönetim sistemleri açısından kritik olan elektrikli araç (EV) üretiminde önem taşıyor.

Orta vadede ise ABD’nin yapay zekâ çip ihracatına yönelik kısıt­lamaları ve Çin’in bazı ABD şir­ketlerine yönelik anti-trust so­ruşturmaları, ileri sürüş destek sistemleri (ADAS) ve otonom sü­rüş teknolojilerinde darboğaz ya­ratabilir. İthalata dayalı otomo­tiv üretimi, Tayvan çip arzındaki dalgalanmalardan doğrudan etki­lenirken, 2025’te ABD tarifeleri sonrası ihracatta yaşanan yavaş­lamaya benzer yeni bir kriz üre­tim kapasitesini sınırlayabilir.

Otomotivde riskler ve olası senaryolar

Pozitif senaryoda, tarifelerin yüzde 15 seviyesine düşmesiy­le otomotiv üreticileri maliyet avantajı elde edebilir. Bu durum, özellikle elektrikli araç dönüşü­münün hızlanmasına katkı sağ­layabilir.

Negatif senaryoda ise Çin– ABD geriliminin yeniden yük­selmesi, Tayvan kaynaklı çip arzında kesintilere yol açabi­lir. Böyle bir durumda otomo­tiv sektöründe üretim duruşları ve fiyat artışları kaçınılmaz hale gelebilir.

Çin–ABD görüşmeleri kısa va­dede otomotiv sektörüne sınır­lı bir rahatlama sağlasa da uzun vadeli riskleri ortadan kaldırmış değil. Bu süreçte en kritik başlık, Tayvan çiplerine olan bağımlı­lığı azaltacak alternatif tedarik stratejilerinin geliştirilmesi ola­cak.