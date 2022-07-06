Tazlar Köyü’nden Borusan’a bir Asım Kocabıyık hikâyesi

Borusan Quartet, 11 Haziran’da Afyonkarahisar Yaşam ve Sanat Derneği (AFSAYAD) organizasyonunda, Afyonkarahisar Valiliği, İl Özel İdaresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Cumhuriyet Sucukları’nın katkılarıyla Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları kapsamında ilk kez Afyonluların karşısına çıkarak bir konser verdi.

Konserin önemini, Afyonlu olan Borusan Holding Kurucusu Asım Kocabıyık üzerinden anlatalım. Borusan, Afyon’da doğan bir marka değil ancak ailenin ticarete yönelik ilk adımları burada atılıyor.1924’de Sinanpaşa ilçesi Tazlar Köyü’nde, yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğuyor Asım Kocabıyık. Afyon’da başlayan eğitim hayatı, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde devam ediyor. Ticaretle uğraşan babasının en yakınındaki isim oluyor. Holdingin çekirdeği ise, 1944 yılında İstikbal Ticaret AŞ’nin kurulması ile oluşuyor.

Asım Kocabıyık, “Tazlar Köyü’nden Borusan’a” isimli kitabında, ailesini, kendisini, Borusan Grubu’nu ve ülkenin sanayileşme adımlarını, Türkiye’nin ilk kuşak sanayicilerinden biri olarak aktarıyor. Konserden önce grubun yerelden globale uzanan hikâyesini okudum. Kitabın son dört bölümündeki değerlendirme ve tavsiyeleri özellikle genç girişimci ve sanayici adayları ile iş insanlarının da mutlaka okuması gerektiğine inanıyorum. Çiftçilikten ticarete geçişin, köyden şehre göçün, yoksul bir köylü çocuğunun eğitim şansı bularak sanayici olma imkanını yakalama hikayesini ve bunun dönemin koşullarında ne denli zor olduğunu aktarıyor Asım Kocabıyık. Bugün 3 kıta, 11 ülkedeki yatırımları ile Borusan Holding, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Çelik, distribütörlük, enerji ve lojistik grubundaki iştirakleri ile 2021 yılında toplam 47 milyar liralık cirosunun yüzde 50’si üretimden kaynaklanan bir dünya markası.

Holdingin çok önemli bir misyonu daha var. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın kurulması ile Türkiye’nin eğitim, kültür ve sanat yaşamına yaptığı katkılar ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri. Asım Kocabıyık, kitabında bu alandaki çabalarını şu sözlerle dile getiriyor: “Bu memlekete gönül borcum vardı. Hayatım boyunca bu borcu ödemek için çalıştım.” Topluma duyduğu vefa borcunu ödemeyi ilke edinen Borusan, Kocabıyık Borusan Vakfı ile yaptırdığı okullarla eğitime sınırsız destek veriyor, yetenekli gençlere eğitim bursu sağlamaya devam ediyor. Borusan Sanat’ın müzik, Borusan Contemporary’in çağdaş sanat koleksiyonu, Efes Vakfı’nın çalışmaları, Ertuğ&Kocabıyık Yayınları’nın koleksiyon değeri taşıyan eşsiz kitapları bir yanda, öte yanda ‘Borusan Eşittir’, ‘Cinsiyet Gözlüğü’ ve ‘Askıda Eğitim Var’ gibi çok sayıdaki sosyal sorumluluk projesi…

Hayatı boyunca, ülkesine hizmet olarak gördüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayırseverliğiyle sayısız eğitim kurumları yaptırarak, devletin hizmetine sunan Asım Kocabıyık’ın doğduğu Tazlar Köyü’nü unutmadığını, bağını hiç koparmadığını, kurucu üyesi olduğu TEMA Vakfı ile birlikte Tazlar Köyü Kırsal Kalkınma Projesi’ne imza attığını, Afyon’da kendi adına taşıyan bir anaokulu ve AKÜ Hukuk Fakültesi eğitim binasını yaptırdığını biliyoruz.

Bu derin bağın tazelenmesi adına Afyon’daki bu konseri çok özel ve anlamlı buluyorum. Konser bitiminde sanatçıların, Afyon halkı ve Tazlar Köyü sakinlerinden aldığı büyük alkış ve tezahüratın ise tüm zorluklarına rağmen, yoksul bir köylü çocuğunun, ekonomik bakımdan güçlenince, işi dışındaki alanlara özellikle sosyal faaliyetlere, eğitime, sanata, müziğe ve gönüllü toplum kuruluşlarına zaman ve kaynak ayıracak olgunluğa erişmesine vesile olan Cumhuriyet Türkiye’si için olduğunu düşünüyorum.