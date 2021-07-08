TBD genel kurulundan

Üyesi olmaktan onur duyduğum Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 10 şubenin ve delegelerinin yoğun katılım gösterdiği 33. Olağan Genel Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) salonunda geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi.

Genel kurul delegelerinin oy birliği ile genel başkanlığa yeniden seçilen Rahmi Aktepe ile pandemi sürecini ve önümüzdeki sürece ilişkin öngörülerini konuştuk.

Pandemi süresince sektör nasıl yol aldı?

Toplumumuz pandemide bilişim ile iş hayatını sürdürdü. Geçtiğimiz çalışma döneminin çok önemli bir kısmı COVID-19 küresel salgını koşullarında yaşandı. Hepimiz önemli zorluklardan geçtik ve etkilerini hala yaşıyoruz. Salgının yarattığı olumsuz koşullara karşın sektörümüz gerek özel kuruluşlar, gerekse de kamu kurumları büyük bir direnç göstermiştir. Toplumumuzun her kesimi bilişim ve sayısal teknolojiler sayesinde gündelik ve iş hayatlarını sürdürebilmişlerdir. Bizler de hiç vazgeçmeden çalışan aktif üyelerimiz ile bu süreci çok yoğun geçirdik. Gerek geleneksel etkinliklerimiz, ulusal ve uluslararası çalışmalarımız, gerekse de çok sayıda çevrim içi yeni etkinlik ve yayımladığımız raporlarla, kamu bildirimleriyle yolumuza devam ettik. Sektörü, ülkemizin ekonomisini, toplumun gereksinimlerini içeren konularda TBD’nin görüşlerini yansıtan çok sayıda kamuoyu bildirisi ve basın bülteni yayımladık ve hepsinin dikkate alındığını gördük.

Belirlediğiniz yeni hedefler oldu mu?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler doğrultusunda kendimize yeni hedefler de öngördüğümüz de oldu. TBD Bilişim Standartları Platformu’nu oluşturduk. Bu platform aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası dijital dönüşüm teknolojileri ile ilgili standartların geliştirilmesini TSE ile beraber yürütmekteyiz. Benzer şekilde dijital dönüşüm konusunda BTK ile çalışma ve etkinliklerimiz sürmektedir. Kamu sektörü ile ilişkilerimiz eski dönemlerde olduğu gibi tekrar yakın ve birlikte çalışma düzeyine gelmiştir.

Amacımız bundan sonra bunu daha ileriye götürmektir. Sonuçlandırdığımız araştırma ve rapor üretme çalışmaları şu anda öne çıkıyor. Özellikle Yapay Zekâ ve Dijital Türkiye Endeksi raporlarımız değerli kaynak belgeler olarak ilklerimize katıldılar.

yıl ayrı bir heyecan yarattı sanıyorum?

Çözüm üreten bir anlayışla yola devam edeceğiz. En önemli görevlerimizden biri de kritik konularda gereken hamlelerin savunuculuğunu yapmak. Bu anlamda etkinliklerimizin tümü, mesajlarımızın hem karar vericiler hem de toplum tarafından duyulması, anlaşılması amacını taşıdı.

TBD, sonuçları irdeleyen değil, süreçleri belirleyen; diğer yandan, sorunları tespit eden ve çözüm üreten bir anlayışla yola devam etmektedir. 50. kuruluş yıldönümümüzün çok heyecan verici bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Bu özel yıldönümünü toplumun her kesimiyle paylaşmak, tarihe not düşmek adına tarihçemizi içeren kitaplar yayımlamak, bizi anlatan bir marş bestelenmesi, ilan panoları, basın bültenleri, tüm başkanlar toplantısı, önemli gün pulları gibi birçok büyüklü küçüklü etkinlik yapıldı.

Değerli varlığımız Bilişim dergimizi de tekrar yayın hayatına kavuşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Genç Beyinler-Yeni Fikirler Yarışması’ndan bahseder misiniz?

Etkinliklerimizi ve projelerimizi geliştiriyoruz. Bizi çok heyecanlandıran Genç Beyinler- Yeni Fikirler Proje Yarışması 2012 yılında Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO işbirliğinde başlayan etkinlik her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. Etkinlik, bilişim sektörünün yenilikçilik potansiyelini artırmayı, yeni fikirlerle buluşturulmasını sağlamayı, üniversitelerle işbirliği içerisinde sektör ihtiyaçlarına yönelik proje ve çözümleri oluşturmayı hedefliyor. Böylece istenilen alanlarda yetişmiş mezunlarla sektöre hız kazandırmayı ve İzmir’i bilişim sektörünün odağı konumuna taşımayı amaçlıyor.

Bu yarışmanın tüm Türkiye’ye yayılmasını çok önemli buluyoruz.

Diğer yandan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin sayısal dönüşümü için verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde etkinliklerimizi ve projelerimizi geliştiriyoruz.

Vizyonunuzu “teknoloji üreten bir Türkiye” olarak belirlediniz. Açar mısınız?

Sürdürebilirlik adına çok titiz adımlar atmaya çalıştık, çünkü TBD’nin vizyonu daima “Teknoloji üreten bir Türkiye” oldu. Bu odaktan uzaklaşmadan çalışmalarımız hep bu arayışın etrafında oluştu.

Ancak teknoloji ve ilgili stratejilerin adeta anlık bazda farklılaşması, yenilenmesi, sürekli olarak yeni bazı hedeflerin de oluşmasına neden olmakta, her gün hedefler büyümekte, değişmekte ve bizi “tamam” demeden daima ileriye doğru koşmaya zorlamaktadır.

Bu gün yüzlerce firma TBD etkinliklerine destekleyici oluyorsa, kamu kurumlarımız daima fikrimizi, görüşümüzü alıyorsa, basınımız yüzlerce haberimizi yayımlıyor, bizlerle röportajlar yapıyorsa, bunun en önemli nedeni tutarlılık ve sürdürülebilirlik azmimiz olmuştur.

TBD Türkiye’nin sayısal dönüşümüne büyük katkı sundu

Rahatlıkla ve onur duyarak söyleyebilirim ki, bu gün Türkiye’de Bilişim ve sayısal dönüşümün varlığı ve boyutlarında TBD’nin geçmişte de bu gün de çok büyük katkısı vardır.

Tüm seslere kulak vererek, birlikteliği hedefleyerek, katılımcı, hoşgörü ve eşitlik ilkesine bağlı hareket ederek bu konumumuzun süreceğine inanıyoruz. “Teknoloji ve İnsan” ana başlığı ile başlayan panel konularıyla ilgili onlarca STK’nın bir araya gelip ortak akılla raporlar üretmeleri sonucunda bir büyük resim ortaya çıkarken, işbirliğinin en güzel örneklerinden birini de ortaya koymuş olmaktan çok gurur duymaktayız” diyor Genel Başkan Rahmi Aktepe..

TBD’nin önümüzdeki süreçte belirlediği hedeflerle, ülkemizde bilişim alanında yeni projelerin yaşama geçirileceğini duymak heyecan veriyor.

Genel Başkan değerli arkadaşım Rahmi Aktepe ve yeni seçilen yönetim kurlunu kutluyor başarılar diliyorum.