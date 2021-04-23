TBMM 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak

TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM’nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açılış konuşmasını yapacağı 23 Nisan özel oturumunda siyasi partiler 23 Nisan mesajlarını verecekler. 23 Nisan kutlamaları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi gölgesinde yapılacak. Geleneksel 23 Nisan resepsiyonu bu yıl da pandemi nedeniyle yapılmayacak.

TBMM’de, ilk tören Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Atatürk Anıta çelenk bırakıp, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Daha sonra Birinci Meclis’te anma töreni düzenlenecek. TBMM’nin 23 Nisan 1920’deki ilk açılışında, en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirilecek. Şentop, burada bir konuşma yapacak, daha sonra Özel Defter’i imzalayacak.

Bugün saat 14.00’da Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gruplar adına özel oturumda kürsüde olacak.

CHP’DEN ÇOCUK İŞÇİLİK RAPORU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türkiye’deki çocuk emeği sömürüsünü mercek altına aldı. CHP’li Ağbaba’nın yaptığı açıklamaya göre; Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk aile ekonomisine destek olmak amacıyla çalışırken, son 5 yılda en az 328 çocuk işçi, iş kazalarında can verdi. Hayatını kaybedenlerin 106’sı 14 yaş ve altı çocuk işçi.

TÜİK’in 2020 yılı istatistiklerine göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranının yüzde 16,2 olduğunu belirten Ağbaba, “15-17 yaş arası 3 milyon 660 bin çocuğun 593 bini iş gücü içerisinde görünürken, 501 bin çocuk ise istihdam da yer almaktadır. Yani resmi verilere göre en az yarım milyon çocuk ailesinin geçimine katkıda bulunabilmek için çalıştırılıyor. Resmi olmayan verilere göre ise Türkiye’de 1 milyona yakın çocuk, sokakta çalışma adı verilen çiçek satıcılığı, araba camı silme, geri dönüşüm atıkları toplama, zorla dilendirilme gibi iş sahalarında çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 350 bin civarında çocuk mesleki eğitim kapsamında çırak olarak çalıştırılmaktadır” dedi.