TBMM açıldı, dikkatler 2023 seçim takvimine çevrildi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında ilk meclis deneyimi olan ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle başlayan 27.Dönem TBMM, 1 Ekim cumartesi günü altıncı ve son yasama yılına girdi. 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler nedeniyle kısa sürecek olan bu son yasama yılında TBMM’yi yoğun ve hızlı bir çalışma programı bekliyor. Son yasama yılı kısa sürecek; çünkü seçim tarihinin netleşmesi ve seçim takviminin netleşmesiyle birlikte TBMM seçim sonuna kadar çalışmalarına ara verecek. Muhtemelen bahar aylarında Meclis kapanacak. YSK’nın açıklayacağı 2023 resmi genel seçim sonuçlarına göre 28.dönem TBMM’yi oluşturacak milletvekilleri belirlenecek.

Seçim tarihi hala tartışılıyor, kulisler Mayıs’ı işaret ediyor

Yeni yasama yılı açılışında kulislerde hemen 2023 seçim tarihi üzerine yapılan tahminler öne çıktı. TBMM Başkanı’nın yasama yılı açılış davetinde Cumhur ittifakının en küçük paydaşı kabul edilen BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden seçimlerin Mayıs ayında yapılabileceğine dair değerlendirmeler duyduk. TBMM’nin ya da Cumhurbaşkanının bir karar almaması halinde seçimler yasal olarak 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. TBMM’nin Anayasa hukukçusu Başkanı Mustafa Şentop’a göre, Cumhurbaşkanının bir kez daha adaylığı konusunda da hiçbir tereddüt ve hukuki engel yok.

Neden Mayıs ayı işaret ediliyor?

Seçim tarihi için Mayıs ayında yapılabileceğini öne sürenlerin ortak gerekçesi “hava sıcaklıkları artmadan ve okullar tatile girmeden” seçime gidilmesi. Salgın koşullarının hafiflemesiyle yoğun geçmesi beklenen Hac mevsimini de dikkate alan siyasi gözlemciler mevcut. 14 Mayıs’ın Türk siyasi tarihindeki anlamını hatırlatarak bu tarihin altını çizenler de var. Sağ siyasetin bazı eski tüfekleri tek parti dönemini sona erdiren ve Demokrat Parti’yi iktidara getiren 14 Mayıs 1950 seçimlerinin simgesel çağrışımlarının hala etkili olabileceğini düşünüyorlar. Doğal olarak bu tarihi muhalefetteki İYİ Parti, Demokrat Parti, Deva ve Gelecek partileri gibi merkeze yakın sağ partiler de isteyebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi mesajları ve enflasyon

Enflasyon ve hayat pahalılığı gerçeği ülkemizin siyasi ve ekonomik yaşamını etkisi altına almış durumda. Enflasyonun düzeyi ve etkileri ile ilgili cumhurbaşkanından ekonomi yönetimine samimi açıklamalar ve değerlendirmeler duyuyoruz. Ancak, enflasyonla baş etmeye yönelik bütüncül politikalardan pek bahsedilmiyor. Seçimden sonra iktidar, muhalefet kim kazanırsa kazansın birinci öncelik kaçınılmaz olarak acı reçetelerle enflasyonla topyekûn mücadele olacak. Enflasyon belasının kötülüğünü tarihten aldığı derslerle hatırlayarak ekonomik daralmayı göze alan, tasarrufa yönelen ülkelere seçimden sonra Türkiye de katılabilir.

Erdoğan’ın enflasyona yaptığı kuvvetli vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada enflasyon ve ekonomi ile ilgili mesajlar ağırlıktaydı. Erdoğan’ın ekonomi, sosyal hayat ile ilgili tüm sayısal değerlendirmelerini 20 yıllık seri üzerinden yaptı. Son 3 yılda salgın ve uluslararası çalkantılar nedeniyle göstergelerde meydana gelen sert iniş çıkışlar değerlendirmeye girmedi. Erdoğan, enflasyon konusunda şu mesajları verdi:

-Ülkemizin ve vatandaşlarımızın döviz kurundaki dengesiz yükselişten ve enflasyondaki fahiş artıştan kaynaklı refah kayıplarını, endişelerini, beklentilerini gayet iyi biliyoruz.

-Önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

-Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm devletlerin en büyük sorunu olan enflasyonun yol açtığı kayıpları telafi konusunda da inşallah dünyaya örnek olacağız.

Mecbur kalınan ekonomik model

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’deki konuşmasında uygulanan ekonomik model ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın “Açık konuşmak gerekirse ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere de gitmedik. Şayet maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı, belki bir müddet daha buna ihtiyaç duymayabilirdik. Fakat ülkemiz açık bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalınca, sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak, darbelere nasıl karşı çıktıysak buna da aynı tavrı sergiledik.” sözleri dikkati çekti. Erdoğan, ‘yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek’ olarak özetlediği ekonomi modelinin merkezinde insan olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın uygulanan ekonomik modeli eleştirenlere yönelik, “Önceleri bu tercihimiz yüzünden bizi şiddetle eleştiren çevrelerin; enerji, emtia ve gıda krizi tehditlerinin ardından bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz.” Sözleri dikkatle not edildi.

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı bütçe konuşmasını izlemeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması biter bitmez meclis kulisinde gazetecilerin “konuşmayı nasıl buldunuz?” sorusuyla karşılaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “bütçe konuşması gibiydi” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı TBMM Genel Kurulu’nda muhtemelen Aralık ayında yapılacak 2023 yılı bütçesi müzakerelerinde yapacağı konuşmayı dinlemeye çağırdı.

