TBMM Başkanı Şentop: Hukuken bir tartışma yok, 3 değil 2 kez adaylık söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusundaki yaşanan tartışmalara ilişkin olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “3. kez değil 2. kez adaylık söz konusudur. Tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi.

Başkan Şentop, TBMM’nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanının aday olması konusunda hukuken hiçbir tartışma olmadığını söyleyen Şentop, “Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” değerlendirmesi yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam Kampının basına kapalı bölümünde, Cumhurbaşkanının tekrar aday olamayacağına ilişkin iddiaların yasal ve anayasal bir temeli olmadığını söyledi. Bahçeli, “Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” değerlendirmesi yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir soruyu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının adaylığını tartışma konusu yapmayacaklarını belirterek, “Tartışmalar artık geride kalmalı. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız” açıklaması yapmıştı.

TBMM’nin açılışının 102. yıl dönümü hazırlıkları başladı

COVID-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınırlı şekilde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri, bu yıl daha kapsamlı ulusal düzeydeki etkinliklerle kutlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yapmayı planladıkları etkinlikleri düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Etkinlikler, “Milletin Çocukları, Meclis’in Çocukları”, “Dünya Çocukları TBMM’de”, “23 Nisan Çocuk Şarkısı”, “Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi”, “Türkiye’nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri”, “TBMM Kupası Satranç Turnuvası”, “23 Nisan Futbol Turnuvası: Mahallede Maç Var” başlıklarıyla sıralanıyor.