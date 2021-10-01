TBMM Başkanı Şentop: TBMM yeni anayasayı yapabilecek güçtedir

Bugün başlayacak yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, düzenlediği basın toplantısıyla 27. Dönem 4. yasama yılını değerlendirerek, Meclis’in yasama, denetim ve temsil faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ardından gazetecilerden gelen gündeme ilişkin soruları yanıtladı. TBMM Başkanı Şentop, erken seçim konusundaki soruyu yanıtlarken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin gerekçeleri arasında istikrarlı hükümetler olduğunu hatırlatarak, “Erken seçim, parlamenter sistem alışkanlıklarıdır. Cumhurbaşkanının yeniden aday olacağı sistemde, süreyi kısaltmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Erken seçim olmasın diye getirilen bir sistem var” açıklaması yaptı.

“Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir mi ?” sorusuna ise Şentop, “Şüphesiz. Onunla ilgili hiçbir tereddüt yok. Net olarak ifade edeyim. Önceki sistemin cumhurbaşkanı ile yeni sistemin cumhurbaşkanı, kavram olarak sadece adaş. Kavramın içeriği, yetkileri bakımından tamamen farklı. Parlamenter sistemde kastettiğimiz cumhurbaşkanı sembolik bazı etkilere sahip cumhurbaşkanıydı. Bu yeni sistemde kastettiğimiz kişi, önceki sisteme göre cumhurbaşkanı artı başbakan artı bakanlar demektir. Bu sadece isim benzerliğinden kaynaklı bir tartışma” yanıtını verdi.

“Sistem tartışmaları 2023’de biter”

Yeni anayasa çalışmaları ve tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlarken Şentop, Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyacı bulunduğunu, yeni anayasa konusunda herkesin mutabık olduğuna dikkat çekerek, “İçerik ve yapılma yöntemleriyle ilgili tartışmalar var. TBMM, yeni anayasayı yapacak güçtedir. Ciddi ve samimi irade olursa yeni anayasa yapılabilir” dedi.

Şentop, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, “Benim kanaatim; 2023 seçimlerine kadar devam eder, ondan sonra da bu tartışmalar biter” dedi. Siyasette Kürt sorunu tartışması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorunun çözüm yeri olarak Meclis’i göstermesine yönelik soruya ise Şentop, “TBMM Türkiye’de hem siyasetin hem yaşanan tüm sorunların görüşüldüğü çözüldüğü yer. Ancak, Anayasa ve içtüzükten kaynaklanan enstrümanlarla ne yapmasının öngörüldüğü ifade edilirse ciddi faydalı bir tartışma olabilir. Çözüm yeri Meclis derken anayasa değişikliği mi öneriyorsunuz, komisyon kurulmasını mı öneriyorsunuz, somutlaşan bir tartışma olursa verimli ciddi tartışmaya dönüşür, yoksa soyut içeriği belli olmayan muğlak tartışmalar siyasete ve toplum hayatına katkı vermiyor” dedi.