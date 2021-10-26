TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’de içişlerine çok açık ve çok terbiyesizce müdahaledir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yaptıkları açıklamaya ilişkin olarak; ”Türkiye’de iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahaledir” dedi.

Yargının etkilenmemesi için yargılama süreçlerinde, TBMM’de milletvekillerinin bile konuyla ilgili konuşmadığına dikkat çeken Şentop, "Bu işin bir tarafı, esas vahim olan tarafı şu, bu bildiri içerisinde bu 10 büyükelçi ‘Türkiye derhal bir tahliye kararı vermelidir’ diyor. Bu kararı kim verecek mahkeme verecek. Biliyorsunuz bizim anayasamızda TBMM’de devam eden bir yargılama süreciyle ilgili soru sormak, araştırma yapmak, hatta konuşma yapmak bile yargı yetkisinin kullanılmasını etkileyeceği için yasaklanmış. Biz milletvekilleri olarak TBMM'de bu büyükelçilerin konuşmuş olduğu davayla ilgili konuşamazken, anayasa bunu bize yasaklamışken, bizim milletvekillerimize yasaklamışken, kalkıp yabancı ülkelerin büyükelçilerinin yargıya talimat verir bir şekilde, ‘derhal serbest bırakılmasının sağlanması’ şeklinde bir ifadeyle bir bildiri kaleme almaları Türkiye’de iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahaledir” dedi.

“Sahte kabadayılıktan geri durmuyor”

10 büyükelçiye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamayı CHP MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ortada Dışişleri Bakanlığı tarafından yargıya talimat verilmemesine yönelik bir açıklama bulunduğunu, diğer taraftan 'Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınız' diyerek talimat veren bir Erdoğan ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Salıcı, “Tüm dünyanın gözü önünde kendi yargısına talimat vermekten çekinmeyen bir tür baş yargıç görevi gören bir Erdoğan var. Türkiye'yi uluslararası sözleşmelere vermiş olduğu sözlere davet eden büyükelçilere yönelik ‘istenmeyen adam’ ilan etme çabası var. Bırakın 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesini, bizim yapmamız gereken Türkiye’nin yalnızlaşmasına engel olmak. Sayın Erdoğan üç önemli başkentte büyükelçilerimizin olmamasını görmezden geliyor, bu yalnızlaşmayı yeterli görmeyerek yeni yalnızlaşmalar peşinde. Ekonomik buhranın üstünü örtme çabası içinde. Sahte kabadayılıktan geri durmuyor. Türkiye’nin egemen devlet olarak hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok ama ülkeyi bu hale getiren kişinin de Erdoğan olduğunu akıldan çıkarmamız gerekiyor” dedi.