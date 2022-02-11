TBMM Başkanı Şentop’dan adaylık açıklaması: Jeton yeni düşmüş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusunda süren tartışmalara ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı’nın üçüncü kez değil, ikinci kez adaylığı söz konusu. Bu konu hukuki bir konu, hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bunu gündeme getiren arkadaşlar, milletvekilleri, boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu, hukukçuların yapacağı bir tartışma” açıklaması yaptı.

Meclis’te gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, 2016 yılının sonlarında verilen anayasa değişikliği teklifiyle TBMM’nin gündemine gelen bu konuyu, o dönemde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olduğunu için detayları ile bildiğini belirterek, teklifin Anayasa’nın 101. maddesiyle ilgili bir değişiklik olduğunu söyledi.

Düzenlemenin Komisyonda görüşüldüğü dönemde, muhalefet milletvekillerinin aday olunamayacağına dair Komisyonda aksi yönde bir görüş dile getirmediklerini, Anayasa Komisyonu raporunun muhalefet şerhlerinde de bu konuya ilişkin bir itirazları olmadığına dikkat çeken Şentop, “Bu rapor Genel Kurulda da görüşüldü. Farklı bir görüş ifade edilmiş mi? Edilmemiş. Aradan beş sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlarımız yeni bir şeyler bulduklarını zannediyorlar ama beş sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş” açıklaması yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, bu konudaki tartışmanın hukukçularla yapılması gereken bir tartışma olduğunu söyledi.

Dokunulmazlıkların kaldırılması

Meclise gönderilen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlığın anayasal bir kurum olduğunu ve bir milletvekilini korumak veya suç işleme özgürlüğü vermek için çıkmış bir kurum olmadığını belirterek, “Dokunulmazlık parlamento faaliyetlerini korumak için ortaya çıkmıştır. Bu dengeyi iyi korumak lazım. Ben anayasal düzene ve TBMM’nin de içinde bulunduğu temel hukuk düzenine karşı hareketler içerisinde bulunan, bununla itham edilen milletvekillerin dokunulmazlığının kaldırılması kurumunun işletilmesi taraftarıyım. Bu konuda Meclis Başkanlığı’nın bir doğrudan yetkisi yok. Meclis Başkanlığı gelen dosyaları karma komisyona havale eder, karma komisyon kararı verir” dedi.