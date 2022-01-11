TBMM Başkanı Şentop’dan, HDP’li Güzel açıklaması: Yargılamanın önü açılmalı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen bir teröristle ortaya çıkan fotoğrafına ilişkin olarak “Anayasal düzene karşı suçlar bakımından, ağır suçlar içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği kanaatindeyim” dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret eden ve gazetecilerin HDP’li Güzel’e ilişkin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Şentop, Anayasa ve Adalet Komisyonları’ndan kurulu Karma Komisyon’da TBMM tarihinin sayıca en fazla dosyasının bulunduğunu, bunun başlı başına üzüntü sebebi olduğunu belirtti. Şentop, “Dosyalar arasında vahim iddialar içeren dosyalar da var. Şahsi kanaatim; Anayasal düzene karşı suçlar bakımından, ağır suçlar içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği. Basında çıkan fotoğrafl ar bağlamında benim gördüğüm, 2019 yılı Mart ayında bir dosya kapsamında hazırlanmış bir belge bu. Arkadaşlara hızlıca bir tarama yaptırmıştım. Bu belgenin içinde bulunduğu bir dosya var mı bunu inceliyorlar. Bu konuyla ilgili muhtemelen yürütülen bir soruşturma kapsamındaki bir belge olmalı. Meclis’e ya gelmiştir ya gelecektir. Şu ana kadar yapılan taramada bu belgenin bulunduğu bir dosya yok ama örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen arkadaşımız konusunda bir suçlama var. Türkiye, teröre karşı yıllarca çok ağır bedeller ödeyerek bir mücadele yürütüyor. TBMM çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına kesin ve kati bir sınır koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde hukukun, anayasanın, içtüzüğün gereği yapılmalıdır” dedi.

“Kimsenin gerekçe sunmaması lazım”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruya “Kimsenin gerekçe sunmaması lazım. Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ise “Bir milletvekili olarak, bir siyasi partinin grup başkanvekili olarak ben o fotoğrafl arla ilgili ne söyleyebilirim ki. Yani orası tuzun koktuğu denizin tükendiği yer. Dolayısıyla, üzerinde değerlendirme yapma ihtiyacı bile benim tarafımdan bakıldığında söz konusu değil. Bu aslında bir şeyin tescili anlamına gelir. Burada, HDP’nin söyleyeceği söz ve atacağı adım bana göre önemlidir. Hem o milletvekili kişinin hem de HDP’nin konuyla ilgili değerlendirme yapması lazım. Bilinen bir gerçeğin ortaya çıkmış halidir” dedi.