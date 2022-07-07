TBMM Hazırlık Komisyonu, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu, oy çokluğuyla Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada komisyonun, Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dosya üzerinde çalışma yaptığını belirterek, “Meclisin ve milletvekilliği saygınlığının, toplumsal barışın bozulmasına, toplumsal infiale neden olduğunu gördüğümüz dosyalarla ilgili AK Parti milletvekilleri olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandık. Karma Komisyona görüşümüzle birlikte sevk edeceğiz” dedi.

Özkaya, 18 Temmuz itibarıyla raporu Karma Komisyona sunacaklarını ve Karma Komisyonda bir aylık sürecin başlayacağını belirtti. Karma Komisyon bir ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak. Karma Komisyon raporu Meclis Genel Kurulunda görüşülecek ve nihai karar Genel Kurul’da yapılacak oylama ile verilecek.

CHP’den ilaç kararnamesinin yenilenmesi çağrısı geldi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 13 yıldır güncellenmeyen ilaç kararnamesi ve bazı ilaçların teminin de yaşanan sorunları gündemine aldı.

“Bugün Türkiye’de, kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor, yeni molekül ilaçlar, yeni nesil ilaçlar Türkiye’ye gelmiyor” diyen Bulut, “29 yıldır eczacıyım, böyle bir dönem hiç görülmedi. Hasta, reçetesi ile eczaneye geldiğinde, şayet beş kalem ilaç var ise bunun dördünü bir eczanede ancak bulabiliyor. Bir ilaç için de eczane eczane dolaşıyor” dedi.

Bulut, “Türkiye’de ilaçların fiyatını bakanlık belirliyor. 2009 yılında çıkan kararname ile -ki o dönemde eczacılar, örgütleri de bu kararnameye destek verdi- Avrupa’nın en ucuz üç ülkesinden alınan fiyat referans kabul edilerek Euro kuru üzerinden fiyatlandırılıyor. Ancak aradan geçen onca seneye rağmen İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenmedi. Örneğin şu anda Türkiye’de ilaç fiyatlarında referans alınan euro kur oranı 6,29 TL. Bugün kur 17 liraya gelmiş olmasına rağmen 6,29’un üzerinden ilaç fiyatlandırılıyor. Böylesi derin bir makas oluşan ilaç fiyatlarına tabii ki firmalar ne ithal eder ne de ilacı üretir. O açıdan yapılması gereken ilk müdahale, ilaç fiyat kararnamesini yenilemektir” açıklaması yaptı.