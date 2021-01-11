TBMM Türkiye Varlık Fonu raporunu bekliyor…

Kanuna göre, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) her yıl ekim ayında bir önceki yıla ilişkin denetiminin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılması gerekiyor. Ancak TVF’nin 2019 yılına ait denetim raporları henüz Meclise sunulmadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuyla ilgili verdiği yazılı soru önergesine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi. Varlık Fonu denetim raporuna ilişkin sürecin TBMM Başkanlığınca yakından takip edildiği, Plan Bütçe Komisyonu tarafından ilgili kurumlarla görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildiren Bilgiç, 2019 yılı denetimi ile ilgili ilk denetim aşaması olan bağımsız denetimin 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle tamamlandığı belirtti. Bilgiç, COVID- 19 salgınının olumsuz etkileri sebebiyle, denetimin ikinci aşaması olan Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek, alanlarında uzman merkezi denetim elemanları tarafından yapılacak denetim sürecinin tamamlanma aşamasında olduğu bilgisini verdi.

CHP’li Özel’in “TBMM’nin denetim hakkına” vurgu yaptığı sorusuna ise “Denetim raporunun kanunda öngörülen sürede TBMM’ye sunulmaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuya ilişkin denetim yetkisini kullanmasını engelleyen değil geciktiren bir durumdur” yanıtı verildi. Bilgiç, kanunlarda öngörülen sürelere uyulmaması halinde ilgililer hakkında özel bir yaptırım uygulanabilmesinin ancak kanun koyucunun bu yönde bir düzenleme yapması halinde mümkün olduğunu belirtti. Öngörülen sürelere uyulmaması halinde ilgililer hakkında özel bir yaptırım uygulanabilmesinin ancak kanun koyucunun bu yönde bir düzenleme yapması ile mümkün olduğunu belirten Bilgiç, TBMM’ye bir yaptırım uygulama yetkisi verilmediğini kaydetti.

KISITLAMALARIN SONUÇLARI

Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Kabine toplantısının öncelikli gündemini kısıtlamalar oluşturacak. Hafta içi ve hafta sonu uygulanmakta olan kısıtlamaların sonuçları masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gelinen son aşama konusunda yapacağı bilgilendirme sonrası kısıtlamaların önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği değerlendirilecek. Ayrıca Çin’den gelen aşının inceleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başlayacak kitlesel aşılama da gündemdeki diğer başlık olacak. Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.