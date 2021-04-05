TBMM’de güvenlik soruşturması ile turizm ve vergi teklifleri görüşülecek

Meclis’te komisyonlar, AK Parti’nin geçtiğimiz hafta verdiği Turizmi Teşvik Kanunu Teklifi ile kurumlar vergisinde artış öngören ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklif için toplanacak. Plan Bütçe Komisyonu’nun, halen yüzde 20 olan kurumlar vergisinin, 2021 yılı için yüzde 25’e çıkarılması, 2022 yılında ise yüzde 23’e çekilmesini öngören 18 maddelik yasa teklifini görüşmesi bekleniyor. Yasa teklifi, yiyecek ve içecek hizmeti veren işyerlerinde, mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, nisan ve mayıs aylarında günlük 50 lira ödenmesi ile çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı da getiriyor. Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik öngören ve geçtiğimiz hafta ilk 4 maddesi kabul edilen teklifin Meclis Bayındırlık, Turizm Komisyonu’ndaki görüşmelerine devam edilecek. Teklifle, konaklama tesisi bulunmayan plajlara turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirilirken, turizm bölgelerine lüks çadır işletmelerinin kurulmasının önü açılıyor. Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra 1 hafta içinde turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu da getiriliyor.

Meclis Genel Kurulu’nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Geçtiğimiz hafta yasa teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra teklifin maddelerine geçilmesi CHP, HDP, İYİ Parti’nin oylarıyla reddedilmişti. AK Parti ve MHP’nin itirazı ile TBMM Başkanlık Divanı’nda alınan karar gereğince yeniden oylama yapıldı ve önceki oylama iptal edildi. CHP kanunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı. Yaşanan gerilimin Meclis’in bu haftaki çalışmalarına da yansıması bekleniyor. Bu teklifin görüşmelerinin tamamlanması halinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

AK PARTİ MYK’DA GÜNDEM EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

8 Nisan Perşembe günü yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısı emekli amirallerin yayımladığı bildiri üzerine bugüne çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sonrası partinin ‘A Takımı’ olarak adlandırılan yeni MYK ile ilk toplantısının başlıca gündemi emekli amirallerin bildirisi olacak. AK Parti Grubu ise 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Bugün toplanacak CHP MYK toplantısında da gündeme ilişkin gelişmeler ele alınacak.