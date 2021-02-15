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TBMM’de yoğun hafta

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Yasa teklifi ile uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52’den 55’e çıkarılıyor. Dövizle askerlik bedeli, askerlik başvurusu yapılan tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin denetim altına alınmasını öngören Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ise 18 Şubat Çarşamba günü TBMM Sanayi Komisyonunda ele alınacak. Son dönemde sayıları hızla artan tasarruf finansman şirketlerinin, BDDK tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Bu şirketler için minimum 100 milyon lira sermaye zorunluluğu getirilirken, BDDK’dan faaliyet izni alacaklar. Şirketlerin yöneticilerinin ve şirket sahiplerinin, zimmet suçu işlemesi durumunda 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacaklar. 16 Şubat Salı günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün, 17 Şubat Çarşamba günü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı hesaplarını da KİT Komisyonu ele alınacak.

Mahkeme kararının okunmasının ardından 8 ay sonra yeniden milletvekili ünvanını alan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına ilişkin fezlekenin bu hafta TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan Berberoğlu bu hafta Meclis mesaisine başlayarak, yarın yapılacak CHP grup toplantısına ve yasama çalışmalarına katılacak.

FUTBOL MENAJERLİĞİNE KRİTERLER GELECEK

AK Parti, spor kulüpleri ve federasyonlarla ilgili yasa teklifi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Henüz son hali tamamlanmayan yasa teklifi taslağı hakkında değerlendirmelerde bulunan parti kaynakları hedeflerinin, ‘Gri alanları’ ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmek olduğunu belirttiler. Yaklaşık 65 maddelik yasa teklifi ile taraftarın parasının korunması ve şeffaflığın sağlanması beklenirken, futbol kulübü yöneticilerinin istedikleri kadar borçlanmalarının önüne geçilerek, başkanlara sorumluluk getirilecek. Futbol menajerliğinin belli kurallara ve kriterlere bağlanması planlanan yasada, transferlerde şeffaflığın sağlanıp yasal güvenceye alınacağı belirtilirken, ”Fiktif işlemlere kesinlikle müsaade edilmeyecek” değerlendirmesi yapılıyor.

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