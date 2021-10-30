T.C Merkez Bankası’ndan beklenmedik oranda faiz indirimi (1)

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

zozcivan@hotmail.com

Geçtiğimiz ay 23 Eylül 2021 tarihinde para politikaları kurulu toplantısında politika faizi 100 baz puan düşürülerek %19 dan %18’e çekilmişti. Ve dolar kurları tırmanışa geçerek tarihin en yüksek noktasına ulaşmıştı. Hepimizin bildiği gibi T.C. Merkez Bankası başkanlığı üç yılda dört kez değişikliğe maruz kalmıştı. Göreve gelen başkanlardan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal döneminde sıkı ve sürdürülebilir para politikası izlenmeye başlamıştı ve az da olsa döviz kurları düşmüştü.

Şu anda görevde bulunan T.C. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelince enflasyondan fazla faiz uygulaması yapacaklarını beyan etmişti. Eylülde alınan faiz indirimi kararından sonra yapılan açıklamada faiz indirim kararı için çekirdek enflasyonun baz alınacağı ifade edilmekteydi ve faiz indirimi yapılacağı sinyali olarak algılandı ve öyle de oldu.

Ekim ayında yapılacak para politikaları kurulunda çekirdek enflasyon %16,77 olduğuna göre bu oran baz alınacağı ifade edildiğinden %18 olan politika faiz oranının 50 veya en fazla 100 baz puan düşürüleceği yönünde tahminler yapmıştık. Ancak 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan düşürüldü. Tabii ki doğal olarak döviz kurları tepki gösterdi ve paramızın değeri düşmeye devam etti ve ediyor.

Günümüzde Merkez Bankası’nın özerkliği tartışma konusudur. Ancak alınan son faiz indirimi kararından sonra T.C. Merkez Bankası’nın ekonomi gerçekleri ile siyasi tercihler arasında sıkışıp kaldığı da bir gerçektir. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın faize karşı olduğu ve bu kararda etkili olduğu izlenimi ağır basıyor. Kısa bir süre önce görevden alınan bir başkan yardımcısı ve iki para politikaları kurulu üyesi bu tezi doğrulamaktadır. Görevden alınan bu kimselerin faiz indirimine karşı oldukları ihtimali son derece yüksektir. Faiz, gerçekten düşürülmeli ve hatta sıfıra indirilmelidir ama iktisat kuralları ve gerekli koşullar elverdiği zaman düşürülmelidir. Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nı ziyarete giderek özerklik konusunda serzenişlerini dile getirmişti.

Politika faizinin 200 baz puan düşürülmesiyle birlikte dolar kuru 10 TL’ ye doğru yükselişini sürdürüyor. Euro ise 11 TL’yi geçti. Alınan bu indirim kararının sadece tek bir açıklaması olabilir.

İhracatta bu yıl gerçekten çok başarılıyız ve tarihin en yüksek rakamlarına ulaşmış durumdayız. Koronavirüs nedeniyle Çin, Hindistan yerine Türk malları dünyada tercih edilebilir duruma gelmiştir. Döviz kurlarının yükselmesi, politika faizinin düşmesi ihracat ve üretim kaynakları için olumlu görülebilir. Çünkü ülkeye döviz girdisi sağlamak için en etkin yöntemlerden biri ihracatın arttırılmasıdır. İhracatın arttırılması ise ancak üretim yatırımlarının artması, üretim hacminin genişlemesi ile mümkün olabilir. Üretim hacmi arttığı zaman işsizlik azalacak, devletin vergi gelirleri de artacaktır. Dolayısıyla döviz kurları yüksek olduğunda ülkeye daha çok döviz girdisi sağlanmış olacaktır. Fakat bir de madalyonun öbür yüzü var. Türkiye’de üretim kaynakları olan hammadde ve yarı mamullerin yaklaşık %50 si ithal girdilerle sağlanmaktadır. Bu yüzden üretim maliyetleri de artacak ve enflasyona sebep olacaktır. Ayrıca ihracatta da rakip ülkeler bulunmaktadır. Üretim maliyetleri bizim gibi yüksek olmayan ülkeler bizden ucuz fiyat verebilir. Bir de bazı işini bilen yabancı müşteriler para değerimizin düşmesini fırsat bilerek normalden daha düşük bedelle satın almak isteyeceklerdir. Bütün bunlar dikkate alındığında döviz kurlarının yükselmesi ihracatçının işine yaramayabilir. Ülke olarak hammadde ve aramal üretimini ancak kendimiz ürettiğimiz zaman bu tez geçerli olabilir. İhracatın artması ile birlikte cari açığın da azalacağı gerçeğini de hesaplamamız gerekir.

Faiz düştüğü zaman üreticilerimizin kredi maliyetleri de düşeceğinden üretim maliyeti de düşeceği için ve üretim hacminin genişleyeceğinden fiyatlar düşme eğilimine girecek enflasyonu da aşağı yönlü etkileyecektir. Ayrıca ucuz kredi maliyetlerini dikkate alan girişimciler üretim yatırımlarına hız vererek sanayi üretimini yükselteceklerdir. Burada bir gerçeği de atlamayalım. Bankaların faiz düştüğü zaman kredi faizlerini de aynı oranda düşürmesi gerekir. Aksi halde faiz indirimi üretime yansımaz yani üretim maliyeti de düşmeyeceğinden tüketim fiyatı aynı kalır. Daha da ötesi ithal etmeden ihracat yapamayacağımıza göre beklenenin aksi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz.

Dolar kurunun yükselmesi ülkemizde yaşayan yabancı vatandaşların da işine gelmektedir Bugün restoran ve kafelerde birçok yabancıya rastlamak mümkündür. Yabancı ülkelerden getirisi olan vatandaşlar için ülkemiz çok ucuz yaşam merkezi olarak yorumlanabilir. Çok rahat harcama yapabilirler.

Başka bir tartışma konusu da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiz üzerinde her gün karşımız çıkıyor. Muhalefet, tek kişi yönetiminin veya tek kişi kararlarının uygulamasında aksaklıklar olduğunu ısrarla vurgulamakta hatta iktidara gelirlerse güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönme hesapları yapmaktadır.

Bir sonraki yazıda devam edeceğiz.