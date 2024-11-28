TCMB faiz indirimi döngüsü yaklaşırken Para Piyasası Fonları
2023 yerel seçim öncesi Merkez Bankası politika faizi yüzde 8,50 seviyesindeydi. Seçim sonrası ise sıkı para politikasına geçiş yapıldı ve politika faizi kademeli olarak artmaya başladı ve dokuz toplantıda toplam 4 bin 150 baz puan faiz artışı yapıldı.
İlk etapta piyasa, sıkı para politikasının etkisi ile enflasyonun 2024’ün ilk yarısında zirve yaptıktan sonra düşmeye başlayacağını fiyatladı. TCMB’nin ise faiz indirimine başlaması fiyatlanan ikinci beklentiydi. Enflasyon, zirvesini 2. çeyreğin sonuna doğru gördü.
Mayıs ayındaki yüzde 75,5 sonrasında ise düşüş evresi başladı. Sürecin paralelinde dış tarafta FED’in faiz indirimi beklentisi olumlu argüman olarak takip ediliyordu ancak FED, faiz indirimini hemen başlatmadı, çünkü emin olmak istiyordu. İçeride ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz indirmek için enflasyon ana eğiliminin, enflasyon beklentilerinin ve aylık enflasyonun istenen soğumayı göstermesini beklemeyi tercih etti.
Böylece doğal olarak FED’e benzer temkinli bir duruş sergilendi. Bu sırada, sıkı para politikasının iç finansal ve reel piyasalardaki etkileri görülmeye başlandı. Reel sektör kredi maliyetleri arttı, krediye erişim zorlaşmaya başladı. Finansal taraf ise ticari faaliyetlerin yavaşlayacağı, şirket kârlarının düşüş kaydedeceği ve alternatif getirinin cazibesi dikkat çekmeye başladı. BIST, sıkı para politikasının etkilerinin gölgesine girmeye başlarken TL faiz getirisi daha da dikkat çekmeye başladı.
Ticari taraf ise ekonominin resmini, eldeki nakdi faaliyet dışı tarafta tutmak ve TL faizinden yararlanmak şeklinde okudu ve faiz kazancına yöneldi. Benzer okuma bireyler için de geçerli oldu ve yaz ortasından itibaren TL faizi talebi artmaya başladı.
Para Piyasası Fonları
Yatırım fonları; yatırımcılarına riskin azaltılması, profesyonel hizmet, operasyonel külfetin minimize olması gibi faydalar sunan yatırım araçları. Üstelik bu araçların yasal çerçevesi çok sıkı, yani güven unsuru son derece önemli. Fonlar, getiri arayışındaki yatırımcılar için vade, risk-getiri, ürün çeşitliliği açısında geniş yelpaze sunarlar. Fonlar arasında, risk seviyesi en düşük ve en likit araçlara yatırım yapan fon çeşidi ise para piyasası fonlarıdır. Eski adı ile likit fonlar diyebiliriz.
Konjonktür ile likit fonların kesişmesi
En üst bölümde ifade ettiğimiz, dışarıda FED’in faiz indirimini ötelemesi, özellikle içeride TCMB’nin faiz indirim döngüsünün gecikeceğinin görülmesi yatırımcıların risk iştahının azalmasına, daha kısa vadeye geçmek istemelerine ve nakitte kalmayı tercih etmelerine neden oldu. Yani normalleşme programının çıktılarının somutlaşması görülmek istendi ve bu istek gün geçtikçe daha da fazla taraftar çekti, neredeyse konsensüs haline geldi. Somutlaşma yavaş olunca ve vakit alınca, bireysel ve ticari yatırımcıların nakitte kalma istekleri karşısında mevduat veya para piyasası fonları hacmi artmaya başladı. Sıkı duruşun yavaşlatıcı etkisi dışında döviz kurlarındaki sakinlik de TL’ye geçiş talebi yarattı. 80-100 milyar dolar tutarında döviz TL’ye geçti ve oluşan nakit de çoğunlukla faizi tercih etti. 2023 sonunda 150 milyar TL büyüklüğündeki para piyasası fonları bugünlerde 1,1 trilyon TL hacmine ulaştı.
Konjonktürde değişme sinyali
Sıkı para politikasının çıktıları gittikçe somutlaşıyor. Enflasyon Raporu ve son Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz indirimi beklentisi de güçlendi. Normalleşmenin sonuçları ortaya çıktıkça şu an baskı altında olan iç varlıkların üzerindeki baskıların azalmaya başlayabilir. Söz konusu varlıkları menkul ve gayrimenkul olarak ifade edebiliriz. Bu dönemde konut-emlak, taşıtta ertelenen talepler satın almaya evrilebilir. Ticari yatırımcılar, faaliyet alanlarını canlandırmak isteyebilir. Finansal araçlarda ise nakit dışındaki araçlara yönelim artabilir. Özetle, normal şartlarda taktiksel-geçici-emanet bir araç olan para piyasası fonları oldukça büyüdü ama yavaş yavaş döngü terse dönebilir. Süreç bu yönde sinyali veriyor.
Olası çözülme ne zaman ne hızda olabilir?
Likit fonlardan diğer varlıklara geçiş talebi için “tetikleyici” ilk faiz indirimi olabilir ve önümüzdeki aydan itibaren çözülmeler başlayabilir. Bu noktada yatırımcıların risk iştahı, aynı resme bakıp farklı sonuçlar çıkarmanın parametresi olacak. İştahı yüksek olanlar daha evvel, iştahı az olanlar daha geç veya daha az tetiklenebilir diye düşünüyoruz. Normalleşmenin sonuçları ortaya çıktıkça, iyileşmeye dair kanaat güçlendikçe yatırım tercihinin likit fonlardan uzaklaşması ve başta hisse fonlar ve bono fonlar olmak üzere diğer fonlara geçiş yapmasını bekliyoruz. Programın başarısı arttıkça geçiş hızlanabilir.