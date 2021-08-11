“TCMB Faiz kararı yaklaşırken...”

Merkez Bankası'nın 12 Ağustos'ta yapacağı açıklama öncesindeki gerginlik piyasalarda net şekilde hissediliyor. Enflasyonun düşeceği konusunda herhangi bir algı oluşmadan, faizlerin düşeceğine dair bir beklenti içine girmek doğru değil.

Ancak bu konuda her yönden yoğun bir açıklama bombardımanı yapıldığı için, ister istemez gerginlik artıyor.

Geçen hafta Dolar/TL 8.20'ye doğru gerilerken bir anda eski patikasına geri döndü diyebilirim. Halbuki bazı analistler önce 8.20 desteğini kırdıktan sonra 7.70’lere düşmesini bile bekliyordu. Hatırlarsanız bunu 9 Temmuz sabahı "Dolar düşer mi, düşerse ne yapmalı" adlı yazıda anlatmıştım. Linkini aşağıda paylaşıyorum. (*)

Ayrıca sabah raporlarımda sürekli olarak "şu an için siyasi bir sebep olmazsa piyasalarda sıkıntı olmaz" diyordum. Maalesef önce yangınlar ardından da faiz ile ilgili söylemler geldi ve gerginlik yine büyüdü.

Ne zaman Dolar/TL gerilemeye başlasa mutlaka bir hareketlilik oluyor. Artık bu bir rutin haline geldi. Bu sebeple her zaman şu sözü tekrar ediyorum:

"Dövizde sebepsiz gerilemeler var ise borcu veya ödemesi olanlar mutlaka fırsata çevirmeli"

Tam 5 iş gününde %3'ten fazla yükselen Dolar bu sözlerimi kanıtlıyor. Hiç bir faiz oranı bu derecede bir yükselişi nötralize edemez. Tabii bu yükselişlerin enflasyona yansımaları da olacak. Bu durumda enflasyon düşmedikçe faizleri düşürme girişimleri piyasaların tepkisiyle karşılaşacak.

Ben yine de bu hafta Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinde iyileşme görmediği için bir indirim yapacağını düşünmüyorum. Fakat bu yıl bitmeden Merkez Bankası'nın mutlaka bir faiz indirme denemesi yapacağını tahmin ediyorum. Hesabımızı buna göre yapmamız gerekiyor.

Kaynak:

*haber/4005/dolar-duser-mi-duserse-ne-yapmali/">https://emrealkin.com/tr/haber/4005/dolar-duser-mi-duserse-ne-yapmali/