TCMB faizi ne kadar artıracak?

Başta Fed’in olmak üzere, bu hafta yirmi merkez bankasının toplantısı var. TCMB dışındakiler, ya faizi artıracaklar, ya da piyasalarını buna hazırlayacaklar. Tedarik zincirindeki sıkıntılar, taşımacılık ücretlerindeki artışlar, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişler, dünyada enflasyonu canlı tutuyor. Gelecek yılın ilk yarısında da enflasyon yüksek kalabilir. İkinci yarıda enflasyonun düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Gösterge olarak aldığım Amerikan enflasyonu, hâlihazırdaki yüzde 6 seviyelerinden, yüzde 3-4 bölgesine gerileyebilir. Fed’in enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğu düşünülürse, tahmin ettiğim aralık yine yüksektir. Özetle, gelecek yıl bu zamanlarda enflasyon baskısını daha az konuşabiliriz.

İç piyasadaki fırtına iyi bir iletişim politikası ve rehberlikle diner. Reel sektörü ve yatırımcıları şaşkın vaziyette görüyorum. Enflasyonun nereye yükseleceğini bilmedikleri için, bankalar kredi maliyetlerini hesaplayamıyor. Her gün yüzde 7-8 iniş çıkış yaşayan döviz kurları nedeniyle, işletmeler kur riskini yönetemiyor. Yüksek enflasyonun Türk Lirası cinsi varlıkların değerini aşındırması, yatırımcıları döviz ve altın almaya itiyor. Bu belirsizlik sadece faiz artışıyla çözülemez. Kaldı ki, TCMB faiz artırım döngüsüne girse bile, gerçekleşecek enflasyon seviyelerine göre yüzde 15’lik politika faizi nereye kadar yükseltilebilir? Birçok kurum önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 30’a yükseleceğini düşünüyor. TÜFE’nin daha yukarıda olabileceğini düşünenlerdenim.