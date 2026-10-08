TCMB: Fiyat istikrarı uzun vadeli yatırımlar için zemin oluşturuyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon kısa vadede maliyet yaratsa da enflasyonda kalıcı düşüşün yatırım ortamını iyileştirdiğini ve verimlilik artışını desteklediğini söyledi. Başkan Karahan, enflasyon beklentilerinde sene başında öngördükleri iyileşmenin sağlanmamış olmasının ihtiyatlı duruşu gerekli kıldığına işaret etti.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, risklerin ve belirsizlik­lerin canlı kaldığı bu dönemde de­zenflasyon kazanımların devamı­nı sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikasını karar­lı şekilde sürdüreceğiz” diye ko­nuştu.

Bacacı Yatırım Holding’in “Yatırımın Yeni Odağı: Geleceğe Değer Üretmek” zirvesinde konu­şan Başkan Karahan, iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini ve para politikasının doğrudan etki­lediği kalemlerde enflasyon dü­şünün daha net görüldüğünü söy­ledi. Karahan, sıkı para politikası duruşu katkısıyla dezenflasyonun yeniden ivme kazanacağına inan­dıklarına işaret etti.

Fiyat istikra­rının küresel ve bölgesel risklerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırladığını kaydeden Karahan, Türkiye örneği üzerinden fiyat is­tikrarının yatırım ortamı için öne­mini anlattı. Karahan, yüksek ve oynaklığın hakim olduğu enflasyo­nun firmaların planlama ufkunu daralttığını vurgulayarak, dezenf­lasyonun kısa vadeli maliyeti olsa da enflasyonun kalıcı düşmesinin yatırım ortamı için daha elverişli ortam oluşturduğunu söyledi.

Karahan, inşaat ve makine teç­hizat yatırımları artışını enflas­yon dönemleriyle karşılaştırarak şunları söyledi: “Yüksek enflas­yonun hakim olduğu 1988-2003 döneminde yatırım büyüme­si daha sınırlı kaldı. Enflasyona mücadele odaklı politika çerçeve­siyle enflasyonun belirgin gerile­diği 2003-2019 döneminde yatı­rım büyümesi yüzde 7,8’e yükseldi. Ekonominin bu süreçte genel bü­yüme performansı da arttı. Kovid ile birlikte genişleyici politikalarla da birlikte enflasyon yeniden yük­seldi. Para politikasının da görece esnek olduğu bu dönemde yatırım büyümesi önceki dönemin geri­sinde kaldı. Sıkı para politikasıyla enflasyonun gerilediği 2025 yılın­da yatırımların yeniden daha güçlü artığını görüyoruz.”

Verimli firmalar şoklara daha dayanıklı

Karahan, verilerin fiyat istikra­rının uzun vadeli yatırım kararları için de önemli zemin oluşturduğu­nu gösterdiğine işaret ederek, de­zenflasyonun verimliliği de des­teklediğini, enflasyonla mücadele sürecinde artan öngörülebilirliğin firmaların yatırım planlamaları­nı kolaylaştırdığını kaydetti. Enf­lasyonun yüksek seyretti 2022- 2024'te verimlilik göstergelerinin azaldığını belirten Karahan, "Yük­sek verimli firmalar şoklara karşı daha dayanıklı.

Bu firmaların ta­kipteki alacak oranı da daha dü­şük” diye konuştu. Göstergelerin iç talepte zayıf seyri teyit ettiğini yineleyen Karahan, arz yönlü ge­lişmelerin ve enflasyon beklentile­rinin önümüzdeki dönemde önemi olacağını kaydetti. Enflasyon bek­lentilerinde sene başında öngör­dükleri iyileşmenin sağlanmamış olmasını da ihtiyatlı duruşu gerek­li kıldığına işaret eden Karahan, yurtiçi yerleşiklerin TL talebinin güçlü olduğunu ifade etti.

Şirketlerin değerinin korunması için TVF’nin gücü önemli

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Arda Ermut, finans piyasalarında yaşanan dalgalanmaların sürdüğü dönemde, stratejik varlıkların değerinin korunması ve artırılmasında TVF’nin kurumsal gücünün önemine dikkat çekti. Ermut, TVF’nin kuruluşunun altında yatan vizyon doğrultusunda, görev alanına giren varlıklara uzun vadeli yatırım anlayışıyla yaklaşarak değerlerini artırmak için çalıştığını söyledi. TVF’nin 7 farklı sektörde faaliyet gösteren 36 şirketten oluşan portföyü yönettiğini belirten Ermut, fonun temel amacının şirketlerdeki payları yalnızca tutmak olmadığını, şirketlerin değerini ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’ye katkılarını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Ermut, TVF olarak farklı finansman araçlarını kullanarak bugüne kadar 5,4 milyar doların üzerinde finansman sağladıklarını ve uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirdiklerini söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden portföy şirketlerini yatırımcılarla buluşturduklarını belirten Ermut, yapılan işlemlerle şirketlerin halka açıklık oranlarının da artırıldığını kaydetti. Ermut, finans piyasalarındaki sıkıntıların sürdüğü bu süreçte ilgili kurumların görev yetkileri çerçevesinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise, ülkemizi bölgeselden küresel bir güç merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

100 bin teknoloji girişimi hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılına kadar Türkiye’den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn’ların toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı. Türkiye’nin 2019’a kadar henüz unicorn şirketi bulunmayan bir ülke olduğunu hatırlatan Kacır, bugün ülkede 8 unicorn, diğer ifadeyle 8 Turcorn bulunduğunu söyledi. Kacır, “Hedefimiz 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve Turcorn’larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasıdır” dedi.

Turcorn 100 programıyla yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırımcı erişimi, uluslararasılaşma, mentorluk ve stratejik iş birlikleri alanlarında destek sağlandığını belirten Kacır, Türkiye TechVisa programıyla da teknoloji alanında kritik uzmanlığa sahip yeteneklerin ülkeye çekilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kacır, küresel ekonomide jeopolitik kırılmalar, artan korumacılık ve tedarik zincirlerindeki değişimin ülkeleri üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelttiğini belirterek, Türkiye’nin yatırım, üretim ve teknoloji politikalarını bu dönüşüme göre şekillendirdiğini söyledi.

Kacır, Türkiye’nin son 23 yılda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma modeliyle milli gelirini 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara, imalat sanayisinin katma değerini ise 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardığını ifade etti. Türkiye’nin ürün ihracatının da 2002’deki 36 milyar dolar seviyesinden 283 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, ülkenin bugün Çin’den Orta Avrupa’ya uzanan kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından önde gelen ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Stratejik yatırımlara 750 milyar liralık kaynak

Kacır, yatırımların finansmanına yönelik desteklerin de güncellendiğini belirterek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında stratejik alanlardaki yatırımlara uygun koşullu finansman sağlandığını söyledi. Merkez Bankası’nın programa 750 milyar liralık kaynak ayırdığını belirten Kacır, toplam yatırım tutarı 531 milyar lirayı aşan 85 projenin önünün açıldığını ifade etti.

Program kapsamında yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler, 272 teknoloji alanı ve 36 kritik hammaddeye yönelik 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara yıllık yüzde 12,95’e kadar finansman maliyetiyle, 2 yılı anapara ödemesiz ve 10 yıl vadeli kaynak imkanı sunulduğunu aktardı. Kacır, “Bu programla hayata geçen projeler, Türkiye’nin dış ticaret dengesini kalıcı olarak sağlaması yönünde önemli etki oluşturacak” dedi.

Kacır, geçen hafta programda yeni bir pencere açıldığını da belirterek, teşvik belgeli imalat sanayi yatırımlarını hızlandırmaya yönelik uygulamada stratejik nitelikteki projelere doğrudan, 100 milyon liranın üzerindeki diğer yatırımlara ise yatırımın ilerleme seviyesi, OSB ve endüstri bölgelerindeki gerçekleşme ile yatırımcının Ar-Ge faaliyetleri gibi kriterler dikkate alınarak finansman sağlanacağını söyledi. Bu kapsamda 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli kaynak sunulacağını belirten Kacır, finansman maliyetinin Merkez Bankası politika faizinin yüzde 70’i, bugün için yıllık yüzde 25,9 düzeyinde olacağını kaydetti.

Girişimlerin büyümesinde finansmana erişimin kritik olduğunu vurgulayan Kacır, Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktarma yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi. Kacır ayrıca, teknoloji girişimlerinin çalışanlarına verdikleri pay senetlerinin vergiden istisna edilebilmesi için gerekli sürenin edinim tarihinden itibaren 12 yıldan 6 yıla indirildiğini söyledi.