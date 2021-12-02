TCMB’den 7 yıl sonra ilk müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dövize dünkü müdahalesini, hem Merkez’in net rezervi açısından, hem değişen yeni yol haritası açısından değerlendiriyorum.

Merkez Bankası dün, 2014 yılındaki Dr. Erdem Başçı dönemindeki müdahalesinden 7 yıl sonra, döviz satarak kura müdahale etti. Müdahale öncesi 13.88 seviyesinde olan dolar kuru, 12.40’a kadar geriledi. Cumhurbaşkanı‘nın grup konuşmasına, “Kur ve enflasyon bugün artar, yarın düşer“ açıklamasının sonrasında dolar yeniden çıkışa geçti ve 13.15 liraya yükseldi.

Erdem Başçı’nın 7 yıl önce Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde faiz artırımına gidilerek, borçlanma faiz oranı yüzde 3’ten 8’e, repo faiz oranı yüzde 10’a yükseltilmiş, 3 milyar $’lık döviz satışı gerçekleşmişti.

Dünkü müdahale sonrası açıklama yapan ekonomistler, 2014’teki gibi doğrudan müdahalenin yerinde olduğunu belirtseler de “Ancak aradaki farkın bugün Merkez Bankası’nın net döviz rezervi olmamasının piyasalarca bilinmesi nedeniyle, aynı olumlu sonucu veremeyeceğini” söylüyorlar.

Görüşünü sorduğum MB eski başkanlarından Durmuş Yılmaz şu yanıtı verdi:

-Bu müdahaleyi saçma olarak değerlendiriyorum. Yeni bir ekonomi politikası yoluna girilmiş, kurun seviyesine bakmam, enflasyonla mücadeleyi terk ediyorum, anlamına gelen açıklamalar yapılmışken, böyle bir ortamda Merkez Bankası’nın kura müdahalesi saçma... Bunun sonuç vermeyeceğini de müdahalenin hemen ardından, Cumhurbaşkanı’nın grup konuşmasında söylediklerinin ardından hemencecik gördük.”

Bu gelişmeler sırasında sohbet düşüncesini sorduğum bir iş insanı ve akil adamın değerlendirmesi ise şöyle oldu:

-Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra kur ve faiz konusunda Cumhurbaşkanı’nın yaptığı her açıklama sonrasında TL değer kaybetti. 20 Kasım PPK kararı öncesi 10.55 seviyesinde olan dolar, TL karşısında yüzde 30 değer kazanarak 13 liranın üzerine çıktı. Döviz borcu olan her sanayici önce Cumhurbaşkanı’nın sık sık bu konuda konuşmaması gerektiğini düşünüyor.

Merkez Bankası’nın dövize müdahale kararı sonrası görünen o ki, arizi müdahalelerin sonuç vermesi mümkün değil, işin esası politika, o da ters yönde ise böylesi anlık müdahalelerin döviz kaybı dışında hiç bir yararı yok. Bunu da bir köşeye kaydetmek gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

ABD Fed başkanı enflasyonun yükselişini artık kabullenmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bir alarm, önemseyelim…