TCMB’nin ne yapmaya çalıştığını anlamakta zorlanıyorum
Merakla beklenen 2026’nın ilk enflasyon raporu Perşembe yayınlandı. Üzerinde durulmaya değer iki yenilik var. TCMB’nin “ara hedef” olarak adlandırdığı yılsonu enflasyon hedefinin (kısaca “hedef” diyeceğim) belirlenmesinde yaklaşım değişmiş. Bir diğer yenilik de geçen yıl hedefin neden tutturulmadığını (aslında hiç bir zaman tutturulamadı) açıklamayı amaçlayan bir kutu yer alıyor. “Şeffaflık” iddiasındaki bu yenilikler bana aydınlatıcı olmaktan ziyade bir hayli kafa karıştırıcı geldi.
Tahmin aralığı yükseltilirken hedef değiştirmemenin riski
TCMB 2026 yılsonu enflasyon hedefini 2025’in hedefi olan yüzde 16 olarak korudu. 2027 hedefi de yüzde 9 olarak bırakıldı. TCMB bundan böyle hedefleri değiştirmeyeceğini söylüyor. Bu yaklaşımın bir mantığı olabilir. İddialı hedefler enflasyon beklentilerini gerçekleşmelerin hedefe yakın olması koşuluyla aşağıya çeker. Ancak TCMB’nin geçmiş performansı böyle olmadı. Hedefler gerçekçi bir şekilde yükseltilmediği takdirde yakın gelecekte TCMB güven erozyonuna uğrayabilir.
2027 senaryosu ile açıklamaya çalışayım. Bu yılsonunda gerçekleşen enflasyon hedefin (yüzde 16) bir hayli üzerinde olsa bile 2027 hedefi değişmeyecek ve yüzde 9 olarak kalacak. Örneğin 2026 yılsonu enflasyonu yüzde 23- 24 seviyesinde kalırsa ki büyük olasılıkla böyle olacak, bir yıl sonrasında TCMB enflasyonu yüzde 9 olmasa bile buna yakın bir seviyeye indireceğine ekonomik aktörleri inandıracak. Bu olacak şey değil.
Meramım daha kolay anlaşılsın diye 2027 yılı senaryosunu örnek aldım ama beklentiler üzerinde olumsuz etki şimdiden yaşanmaya başlayabilir. TCMB 2026 sonunda enflasyon tahmin aralığını yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e yükseltti. Bu bekleniyordu.
Ama önceden aralık yükseltilirken aralığın medyanı hedef de yükseltilmiş olurdu. Bunun bir mantığı vardı. Herhangi bir değişkenin 12 ay sonra alacağı değeri tahmin ederken belirsizlikler ve hata payı nedeniyle “en az şu kadar en fazla bu kadar olur” diye bir tahmin yürütebilirsiniz. Bu tahmin aralığının ortasındaki değer de gerçekleşmesi en yüksek olasılığa sahip değer olduğundan nokta hedef olarak kullanılabilir. Geçmişte TCMB böyle yapıyordu.
Örneğin geçen yıl yüzde 13-19’un tam ortasında yer alan yüzde 16 hedefti. Bu yıl aralık yüzde 15-21’e yükseltilirken hedef de yüzde 18’e yükseltilmeyince, yüzde 16 gerçekleşme ihtimali en yüksek tahmin olmaktan çıktı. Dahası hedef olma vasfını da yitirdi. Öte yandan gerçekleşmeler tahmin aralığının hep üzerinde gerçekleştiğinden pratikte zaten medyan tahminin hedef olarak pek bir işe yaramadığını da hatırlatayım.
Hedeften sapma neden bu kadar büyük?
Peki, neden böyle oluyordu? Son enflasyon raporunda açıklama girişiminde bulunuluyor. Bu girişimi savunma olarak da görebiliriz. Hurşit Güneş buna “bahaneler” diyor. Açıklamada hedeften sapmanın kaynakları hesaplanmış. Önce şunu belirteyim 2025 3. Enflasyon Raporunda “ara hedef” yüzde 24 yılsonu enflasyonu da yüzde 30,9 olduğundan sapma 6,9 puan olarak alınmış. Neden yüzde 16’dan sapma hesaplanmıyor anlamadım. Neyse sapmaya yol açan etkenlere kısaca göz atalım.
“Yönetilen-Yönlendirilen fiyatlar” 1,1 puanlık etki yapmış. Yani Hükümet mali disiplini yeterince sıkı tutmamış. Bunun için TCMB’yi suçlayamayız. Gıda fiyatlarından katkı 0,9 puan. Kuraklıkla açıklanıyor. Bence verimsizliğin de ciddi etkisi var. Verimsizlik yüzyıllık hatta 500 yıllık sorun. TCMB elindeki aletlerle bir şey yapamaz ama gıda fiyatlarında artışı daha iyi tahmin edip hedefi ona göre yükseltebilirdi. “TL cinsi ithalat fiyatlarının” etkisi yüksek: 2,1 puan. Döviz kurunda daha az artışa izin vererek buna engel olabilirdi ama bunun da başka sakıncaları var. Sadece daha iyi tahmin yapabilirdi diyebiliriz.
Geriye TCMB politika alanına giren iki etken kalıyor: “Çıktı açığı” ve “Enflasyonun Ana Eğilimi ve Ataleti”. Çıktı açığının yeterince düşük olmaması talebin yeterince düşük olmamasından kaynaklanıyor; sapmaya 0,9 puan etki yapmış. Akla şu soru geliyor: Talep koşullarının beklediğiniz kadar dezenflasyonist olmadığını gördüğünüzde neden para politikasında sıkılaştırma yapmadınız? Fiyat ataletinin yani TCMB’nin hedeflerine güvenilmemesinin kısacası enflasyon beklentilerinin çok yüksek olmasının katkısı 1,9 puan; oldukça yüksek. Bu tamamen TCMB’nin koyduğu hedefleri büyük ölçüde ıskalamasının bedeli.
TCMB bu sapma dökümünden ne gibi dersler çıkardı bilmiyorum. Bence çıkarılması gereken en önemli ders para politikasının yeterince sıkı olmaması.
|Borsa
|14.180,69
|0,00 %
|Dolar
|43,7057
|-0,05 %
|Euro
|51,8792
|-0,09 %
|Euro/Dolar
|1,1872
|-0,02 %
|Altın (GR)
|7.083,50
|0,11 %
|Altın (ONS)
|5.040,69
|0,16 %
|Brent
|67,2200
|-0,09 %