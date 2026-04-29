TCMB’nin nisan kararı: ‘Bekle-gör’den ‘temkinli ihtiyat’a geçiş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Nisan 2026 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.
Bu karar, ilk bakışta bir "eylemsizlik" gibi görünse de, metnin satır aralarına sızan jeopolitik risk vurgusu ve küresel likidite koşullarına dair çekinceler, makroekonomik dengeler açısından kritik bir dönemece işaret ediyor. Özellikle Orta Doğu eksenli enerji fiyatlarındaki oynaklık ve Fed’in temkinli duruşu, Ankara’nın manevra alanını daraltırken, iç piyasada dezenflasyon patikasının dayanıklılığını test ediyor.
Küresel denklem ve jeopolitik baskı
Küresel ölçekte ekonomi yönetimi, 2026’nın ilk yarısında ciddi bir türbülanstan geçiyor. ABD-İran hattındaki hassas dengeler ve petrol fiyatlarının 80-100 dolar bandındaki seyri, enflasyonla mücadele eden tüm merkez bankaları için en büyük maliyet unsuru olmaya devam ediyor. TCMB’nin karar metninde bu sefer daha belirgin bir tonla vurgulanan "enerji fiyatları kaynaklı ikincil etkiler”, para politikasının sadece iç taleple değil, arz yönlü dışsal şoklarla da mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor.
Fed toplantısında faizlerin sabit kalacağı beklentisi, gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletse de, küresel risk iştahının kırılganlığı CDS primlerimizi 230-240 baz puan bandına hapsetmiş durumda. Bu durum, dış borçlanma maliyetlerinin orta vadede yüksek kalacağına dair bir uyarı niteliği taşıyor. Batı ekonomilerindeki "yapışkan enflasyon" sorunu, sermaye akımlarının yönünü belirlerken, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaların hata payını minimize etmesini zorunlu kılıyor.
Makro değişkenler: Kısa vadede denge arayışı
Kısa vadede TCMB’nin bu kararı, piyasadaki likidite yönetimi açısından "sıkı" duruşun bir süre daha repo yerine gecelik borç verme kanalıyla devam edeceğini teyit ediyor. Mart ayı itibarıyla yüzde 30,87 seviyesine gerileyen yıllık TÜFE, baz etkisinin zayıfladığı bu evrede en kritik sınavını veriyor. Faizlerin sabit tutulması, kredi piyasasındaki soğumayı devam ettirerek iç talebi baskılamayı hedeflerken; Sanayi Üretim Endeksi’ndeki yüzde 2,2’lik mütevazı artış, ekonominin "yumuşak iniş" ile "durgunluk" arasındaki ince çizgide yürüdüğünü kanıtlıyor.
Finansal piyasalar açısından baktığımızda, kararın ardından TL mevduat faizlerinin yüzde 50 bandındaki seyrini koruması bekleniyor. Bu durum, ters dolarizasyon sürecini destekleyen en büyük unsur. Ancak reel sektörün finansmana erişim maliyetleri, yatırım iştahını baskılayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli sermaye girişleri stabil kalsa da, doğrudan yabancı yatırımların canlanması için para politikasındaki bu kararlılığın maliye politikasıyla (kamu tasarrufları ve bütçe disiplini) daha güçlü şekilde desteklenmesi gerektiği aşikar.
Orta vadeli görünüm ve riskler
Orta vadeli projeksiyonlarda ise Türkiye ekonomisi için iki temel senaryo masada duruyor:
İyimser Senaryo: Jeopolitik gerilimlerin normalleşmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte, mevsimsellik etkisinin de desteğiyle Ağustos-Eylül döneminde enflasyonda kalıcı bir düşüş ivmesi yakalanması. Bu senaryoda, dezenflasyon sürecinin güven tesis etmesiyle Eylül/Ekim gibi ilk faiz indirim döngüsünün başlaması ve yıl sonu politika faizinin yüzde 34,5-35 bandına çekilmesi beklenebilir.
İhtiyatlı Senaryo: Enerji şoklarının devam etmesi ve döviz kurları üzerindeki yukarı yönlü baskının (kur geçişkenliği etkisiyle) beklentileri bozması. Bu senaryoda TCMB, faiz indirimlerini 2027 yılına ötelemek zorunda kalabilir. Bu durum büyüme oranlarını yüzde 3’ün altına çekerek işsizlik oranını yüzde 9’un üzerine taşıma riskini barındırıyor.
Sonuç: Veri odaklı sabır testi
Sonuç olarak, 22 Nisan kararı TCMB’nin "fiyat istikrarı" önceliğinden taviz vermediğini gösteren bir duruş sergiliyor. Ancak ekonomi yönetimi için asıl zorluk, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı kontrol altında tutarken enflasyon beklentilerini çıpalamaya devam etmektir. Kısa vadede finansal istikrar korunsa da, orta vadede yapısal reformlar ve dış finansman akışının sürekliliği, para politikasının başarısını belirleyen anahtar olacaktır. Piyasa oyuncuları için artık soru "Faiz ne zaman inecek?" değil, "Enflasyon bu sıkılıkta ne kadar hızla ve kalıcı şekilde inecek?" olmalıdır. 2026 yılının geri kalanı, makroekonomik disiplin ile küresel jeopolitik gerçekler arasındaki bu büyük bilek güreşine sahne olmaya devam edecektir.
