TCMB’nin yeni kira endeksinden öğrendiğimiz kritik gerçekler

Kiralık konut piyasasında uzun süredir devam eden belirsizlik, veriye dayalı analiz yapma­yı neredeyse imkansız hale getirmişti. Kiracıların “Sokaktaki fiyatlar uçuyor” dediği, ev sahiplerinin ise rayiç bedelleri takip etmekte zorlandığı bir or­tamda, resmi rakamlar ile piyasa gerçekleri arasın­daki makas her geçen gün açılıyordu.

Türkiye Cum­huriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Şubat 2026 ta­rihinde ilk kez yayımladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ile, bu sis perdesini aralayarak piyasadaki “resmi istatistik eksikliğini” gideren, bence, devrim niteliğinde bir adım atmış oldu. TCMB EVDS üze­rinden konut fiyat endeksi başlığı altında paylaşı­lan veriler, sadece geçmişi değil, enflasyonun gele­ceğini de anlamamız için kritik veriler sunuyor.

Metodolojik devrim

TCMB’nin YKKE’si piyasayı “temiz” bir veri setiyle okuyor. Bankaların değerleme raporların­daki yeni kira sözleşmelerine dayanan bu endeks, hedonik regresyon yöntemiyle hesaplanıyor. Ko­nutun kalitesini ayrıştırarak saf fiyat değişimini ölçen bu yöntem, Türkiye genelinde 19 farklı ta­bakada (İBBS düzeyinde) çalıştırılıyor. Dolayı­sıyla artık kalite etkisinden arındırılmış bütün­cül ve bilimsel bir gösterge var.

Enflasyonun öncü sinyali

Ocak 2026 verileri, yeni endeksin bir “erken uyarı sistemi” olarak ne kadar kritik olduğunu gös­teriyor. Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) yıllık artış oranı %34,2 seviyesine gerilemiş durumda. Buna karşın, mevcut kiracıların ağırlıkta olduğu TÜİK Gerçek Kira Endeksi halen %56,6 seviyesin­de seyrediyor. Bu veri makası, öncü gösterge olan YKKE’nin düştüğünü, resmi kira enflasyonunun da onu takip edeceğini kanıtlıyor. Bu tablo, TCMB’nin %30-36 aralığındaki yıl sonu kira enflasyonu hede­finin artık bir temenniden öte, somut verilerle des­teklenen bir gerçekliğe dönüştüğünü gösteriyor.

Asıl soru: Bu endeks gayrimenkul piyasasında nerede kullanılabilir?

Bence yazının en kritik kısmı burası. YKKE ar­tık sadece akademik bir gösterge değil. Bunun özel­likle gayrimenkul piyasasında uygulama aracı ola­cağını düşünüyorum, hele ki metrekare kirasını ve bölgesel detay verileri de dikkate aldığımızda… Bir­kaç başlıkta açıklamaya çalışayım:

1 Gayrimenkul geliştirme fizibiliteleri

Yeni projelerin kira projeksiyonlarında bugüne kadar ya TÜFE bazlı varsayım kullanıldı ya da “pi­yasa hissiyatı”. Şimdi elimizde yeni sözleşme hızı­nı gösteren bir veri var. YKKE, yeni kiraya verilen konutların fiyatlama temposunu gösteriyor. Bu da mevcut kira stokunun ne kadar sürede piyasa ra­yicine yaklaşacağını anlamamıza yardımcı oluyor. Yani bir projenin ilk kiralamadaki fiyatlama mo­mentumu artık ölçülebilir hale geliyor.

Bu durum fizibilite tarafında önemli bir kolaylık sağlıyor. Özellikle brüt kira çarpanı ve amortisman süresi hesaplamaları artık daha sağlam bir zemine oturabilir. Çünkü başlangıç kira seviyesini ve artış hızını daha gerçekçi bir referansla kurabiliyoruz. Daha önce çoğu projede bu hesaplar ya geçmiş orta­lamalara ya da iyimser varsayımlara dayanıyordu.

Ancak burada yine dikkatli olmak gerekir. YK­KE’yi alıp doğrudan “gelecek yıl kira artışı budur” diye modele koymak doğru olmaz. TÜİK ile ara­sındaki farkın hangi sürede kapanacağı, sözleşme yenileme oranları ve bölgesel arz koşulları mutla­ka hesaba katılmalı. İşin özü, statik kira çarpanı devri kapanıyor. Dinamik kira patikası devri baş­lıyor. Ve bu geçiş, fizibilite hesaplarını daha disip­linli bir zemine taşıyor.

2 Portföy yönetimi ve GYO analizi

Mevcut kira portföyü ile piyasa rayici ara­sındaki mesafeyi ölçmek için YKKE ile TÜİK ara­sındaki makas önemli bir gösterge. Makas daralı­yorsa, kiraların rayice yaklaşma süresi kısalıyor demektir. Makas açılıyorsa, portföy içinde henüz realize edilmemiş bir kira potansiyeli vardır. Bu, özellikle GYO analizlerinde ciddi bir parametre haline gelebilir. Net aktif değer hesaplarında, ki­ranın rayice yaklaşma süresini artık daha teknik bir zeminde tartışabiliriz.

3 Bankacılık ve kredi risk analizi

Kira gelirine dayalı nakit akışı projeksiyon­larında artık daha gerçekçi bir öncü gösterge var. Bu veri, kredi geri ödeme kapasitesi analizlerinde önemli. Çünkü kira artış hızı yavaşlıyorsa, nakit akışı projeksiyonları da buna göre güncellenmek zorunda. Konutun ekspertiz değeri kadar kira dina­miğinin de risk metriği haline gelmesi kaçınılmaz. Özellikle gelir odaklı finansman modellerinde bu veri ciddi bir referans noktası olabilir.

Kira piyasasında uzun süredir yaşadığımız bütün­cül veri sorunu TCMB’nin katkılarıyla resmi bir ze­mine oturmuş durumda. Veri setimiz genişledi, şim­di sıra bunları doğru okumak ve anlamlandırmakta…