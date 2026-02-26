TCMB’nin yeni kira endeksinden öğrendiğimiz kritik gerçekler
Kiralık konut piyasasında uzun süredir devam eden belirsizlik, veriye dayalı analiz yapmayı neredeyse imkansız hale getirmişti. Kiracıların “Sokaktaki fiyatlar uçuyor” dediği, ev sahiplerinin ise rayiç bedelleri takip etmekte zorlandığı bir ortamda, resmi rakamlar ile piyasa gerçekleri arasındaki makas her geçen gün açılıyordu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Şubat 2026 tarihinde ilk kez yayımladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ile, bu sis perdesini aralayarak piyasadaki “resmi istatistik eksikliğini” gideren, bence, devrim niteliğinde bir adım atmış oldu. TCMB EVDS üzerinden konut fiyat endeksi başlığı altında paylaşılan veriler, sadece geçmişi değil, enflasyonun geleceğini de anlamamız için kritik veriler sunuyor.
Metodolojik devrim
TCMB’nin YKKE’si piyasayı “temiz” bir veri setiyle okuyor. Bankaların değerleme raporlarındaki yeni kira sözleşmelerine dayanan bu endeks, hedonik regresyon yöntemiyle hesaplanıyor. Konutun kalitesini ayrıştırarak saf fiyat değişimini ölçen bu yöntem, Türkiye genelinde 19 farklı tabakada (İBBS düzeyinde) çalıştırılıyor. Dolayısıyla artık kalite etkisinden arındırılmış bütüncül ve bilimsel bir gösterge var.
Enflasyonun öncü sinyali
Ocak 2026 verileri, yeni endeksin bir “erken uyarı sistemi” olarak ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) yıllık artış oranı %34,2 seviyesine gerilemiş durumda. Buna karşın, mevcut kiracıların ağırlıkta olduğu TÜİK Gerçek Kira Endeksi halen %56,6 seviyesinde seyrediyor. Bu veri makası, öncü gösterge olan YKKE’nin düştüğünü, resmi kira enflasyonunun da onu takip edeceğini kanıtlıyor. Bu tablo, TCMB’nin %30-36 aralığındaki yıl sonu kira enflasyonu hedefinin artık bir temenniden öte, somut verilerle desteklenen bir gerçekliğe dönüştüğünü gösteriyor.
Asıl soru: Bu endeks gayrimenkul piyasasında nerede kullanılabilir?
Bence yazının en kritik kısmı burası. YKKE artık sadece akademik bir gösterge değil. Bunun özellikle gayrimenkul piyasasında uygulama aracı olacağını düşünüyorum, hele ki metrekare kirasını ve bölgesel detay verileri de dikkate aldığımızda… Birkaç başlıkta açıklamaya çalışayım:
1 Gayrimenkul geliştirme fizibiliteleri
Yeni projelerin kira projeksiyonlarında bugüne kadar ya TÜFE bazlı varsayım kullanıldı ya da “piyasa hissiyatı”. Şimdi elimizde yeni sözleşme hızını gösteren bir veri var. YKKE, yeni kiraya verilen konutların fiyatlama temposunu gösteriyor. Bu da mevcut kira stokunun ne kadar sürede piyasa rayicine yaklaşacağını anlamamıza yardımcı oluyor. Yani bir projenin ilk kiralamadaki fiyatlama momentumu artık ölçülebilir hale geliyor.
Bu durum fizibilite tarafında önemli bir kolaylık sağlıyor. Özellikle brüt kira çarpanı ve amortisman süresi hesaplamaları artık daha sağlam bir zemine oturabilir. Çünkü başlangıç kira seviyesini ve artış hızını daha gerçekçi bir referansla kurabiliyoruz. Daha önce çoğu projede bu hesaplar ya geçmiş ortalamalara ya da iyimser varsayımlara dayanıyordu.
Ancak burada yine dikkatli olmak gerekir. YKKE’yi alıp doğrudan “gelecek yıl kira artışı budur” diye modele koymak doğru olmaz. TÜİK ile arasındaki farkın hangi sürede kapanacağı, sözleşme yenileme oranları ve bölgesel arz koşulları mutlaka hesaba katılmalı. İşin özü, statik kira çarpanı devri kapanıyor. Dinamik kira patikası devri başlıyor. Ve bu geçiş, fizibilite hesaplarını daha disiplinli bir zemine taşıyor.
2 Portföy yönetimi ve GYO analizi
Mevcut kira portföyü ile piyasa rayici arasındaki mesafeyi ölçmek için YKKE ile TÜİK arasındaki makas önemli bir gösterge. Makas daralıyorsa, kiraların rayice yaklaşma süresi kısalıyor demektir. Makas açılıyorsa, portföy içinde henüz realize edilmemiş bir kira potansiyeli vardır. Bu, özellikle GYO analizlerinde ciddi bir parametre haline gelebilir. Net aktif değer hesaplarında, kiranın rayice yaklaşma süresini artık daha teknik bir zeminde tartışabiliriz.
3 Bankacılık ve kredi risk analizi
Kira gelirine dayalı nakit akışı projeksiyonlarında artık daha gerçekçi bir öncü gösterge var. Bu veri, kredi geri ödeme kapasitesi analizlerinde önemli. Çünkü kira artış hızı yavaşlıyorsa, nakit akışı projeksiyonları da buna göre güncellenmek zorunda. Konutun ekspertiz değeri kadar kira dinamiğinin de risk metriği haline gelmesi kaçınılmaz. Özellikle gelir odaklı finansman modellerinde bu veri ciddi bir referans noktası olabilir.
Kira piyasasında uzun süredir yaşadığımız bütüncül veri sorunu TCMB’nin katkılarıyla resmi bir zemine oturmuş durumda. Veri setimiz genişledi, şimdi sıra bunları doğru okumak ve anlamlandırmakta…
