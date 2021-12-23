Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak; ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği, geleneksel hale gelmiş olan KOBİ Zirveleri’nin XVII’si; “ Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi Türkiye” ana temasıyla, TOSYÖV, TİM, TOBB ve KOSGEB işbirliği ile 21 Aralık 2021 ‘de Gayrettepe İstanbul Dedeman Hotel’de gerçekleştirildi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan Zirveye bu yılda ilgi yoğundu.

Açılışta TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, KOSGEB Süreç Danışmanı Ahmet Akdağ, TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle konuştular…

Başkan Nezih Kuleyin konuşmasında; Geçen yıl KOBİ zirvesini pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yaptıklarını anımsatarak ekonomide yaşanılan güncel gelişmelerin reel sektörü, KOBİ’leri ciddi olarak etkilendiği bir süreçte zirvenin yapılmasını önemsiyor çözüm önerlerinin ve görüşlerin yararlı olacağına inanıyoruz.

KGF’nin kurulmasında öncülük yapan TOSYÖV, 32 yıldır ülkemizde girişimciliğin gelişmesine, KOBİ’lere yol göstermesine yönelik çalışma ve projelerimizi hayata geçirmenin heyecanını taşıyoruz.

Zirvenin ana temasını “Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi Türkiye” seçmemizin temel nedeni ülkemizin coğrafi avantajı, lojistik alanında altyapısın güçlü olması özellikle otomotiv sektöründe üretim gücümüzün yüksek olması nedenlerinden dolayı belirledik. “Sözleriyle izleyicilere bilgi verdi.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu konuşmasında” Asgari ücret , asgari geçim indirimine ilişkin TBMM’de yaptıkları çalışmalara, Ar-Ge uygulamalarına değinerek, KOSGEB desteklerinden TÜRMOB üyelerinin de yararlanmak istediklerini vurguladı..

KOSGEB Süreç Danışmanı Ahmet Akdağ, KOBİ’lerin tanımını, önemini vurgulayan konuşmasında

“Girişimcilik ve KOBİlere verilen destekleri özellikle geliştirdikleri yeni projelerle ithalatı azaltılmasına, orta ve yüksek teknolojiyi destekleyen katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik uygulamaları yaşama geçiriyoruz.

KOBİGEL Destek Programı kapsamında Bakanımız Mustafa Varank’ın kamuoyuna açıklamış olduğu

İmalat sanayinde dijitalleşme temalı yeni çağrılarımızla savunma sanayi, raylı sistem, ilaç ve tıbbi cihaz medikal ürünler gibi alanlarda desteklerimizi çeşitlendirdik.

Ar-Ge sektöründe mikro ve küçük işletmelerde sermaye desteğine başladık,

81 ilimizde uzman ve yetkin kadromuzla KOBİ’lerimize, girişimcilerimize “Güçlü Türkiye, güçlü KOSGEB, güçlü KOBİ” mottosuyla hizmetlerimizi vermekteyiz” sözleriyle verdiği bilgilere izleyicilerce yoğun ilgi gösterildi.

“Ülkemiz tam gücüyle üretmekte” sözleriyle konuşmasına başlayan, TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatın cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemini gerçekleştirdiğini ve her ay 20 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştiğinin altını çizerek, faizin üretim ve ihracat için büyük bir yük olduğuna dikkat çekti.

İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93’ler seviyesinde.

İhracatımız da inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye, daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz.

Bu kadar büyük bir emekle, bu kadar büyük bir gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayreti, bu kadar çalışması ülkemizin geleceği adına son derece önemli bir işlev.

İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı.

Türkiye’nin ihracatta önünün açık olduğunu ve bazı sektörlerde sipariş yoğunluğunun mevcut kapasitenin 23 kat üzerine çıktığını vurgulayan başkan Gülle Ülkemizdeki yatırımlar günden güne daha da artıyor.

Bu ülkenin gülen yüzü, güldüren yüzü ihracattır, KOBİ’lerimizi de da ihracat ailemize katılmaya ve bu milli zenginliğe değer katmaya davet ediyoruz. “ sözleriyle başkan İsmail Gülle, konuşmasını sonlandırdı…

Konuşmalar sonrası paneller bölümüne geçildi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener’in moderatörlüğünü yaptığı, Tedarik zinciri” (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) başlıklı panelin konuşmacılar E-Ticaret, İşletmeleri Derneği (Etid) Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çizmecioğlu, TİM Başkan vekili Kutlu Karavelioğlu “Ana Sanayi Yan Sanayi İlişkisi” alanında, T.C. Sanayi ve Tek. Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yrd. Mustafa Işık YER-SİS (Yerleşim Sistemleri) alt yapısının tedarik zincirinde kullanımı konularında projelerini, çalışmalarını paylaştılar…

moderatörlüğünü yaptığım “KOBİ’lere Sağlanan Destekler” başlıklı panelin konuşmacıları,

TÜBİTAK-TEYDEB Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Dilek Boran, T.C. Ticaret Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü - KOBİ ve Kümelenme Dairesi Şube Müdürü V. Julide Çermikli, KGF AŞ. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müdürü Şennur Gökçe Baran, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü uzmanı Zahide Temel, KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürü Zeynep Kasımoğlu, kurumlarının KOBİ’lere, girişimcilere verdikleri desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi verdiler.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel başkanı Rahmi Aktepe’nin moderatörlüğünü yaptığı “KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü” başlıklı panelin konuşmacıları KOSGEB İstanbul Haliç Müdürü Dr. Adem Tuncer,

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu,

Ankara Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya; KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önemini vurgulayan gerek görsel gerekse söylem olarak verdikleri bilgileri izleyicilerle paylaştılar..

Kocaeli Ali Kahya OSB Başkanı- KOBİEfor Dergisi Sahibi Yalçın Sönmez’in moderatörlüğünü yaptığı

“Yeşil Mutabakat” başlıklı panelin konuşmacıları ise Semtrio Kurucu Ortağı Bekir Çetin,

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, TİM Kadın Konseyi Başkan Yrd. TİM İklim Komitesi Üyesi,

Nilgün Özdemir, TİM YK Üyesi TİM İklim Komitesi Üyesi Orhan Sabuncu’dan oluşuyordu.

İhracatımızın yüzde 42’sini Avrupa’ya yapıldığını bu bağlamda yeşil mutabakatın önemini , kurumlarının yaptıkları çalışmaları ve projeleri izleyicilerle paylaştılar..

Gelenekselleştiren KOBİ Zirvelerinin bu yıl XVII .sini başarıyla gerçekleştiren TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin ve yönetim kurulunu, işbirliği yapan TİM, KOSGEB ve TOBB’u kutluyor, medya sponsoru KOBİEfor dergisine , diğer sponsorlara, ve Panellerde moderatör ve konuşmacı olarak görev alanlara, izleyicilere ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum…