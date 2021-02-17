Tedarikten değer zincirine uzanmak..

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, tedarik sorununu aşmak için “Yeni bir yatırım strateji sürecine ihtiyaç” duyulduğunu vurguluyor. Türkiye’nin ilk sanayi odası olarak İSO, bizi değer zinciri konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyor.

DÜNYA üst yönetiminin girişimin nabzını tutma adına yaptıkları seri toplantılar kanımca sorunların anlaşılmasında çok anlamlı oluyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ve Genel Yayın Koordinatörümüz Vahap Munyar’ın İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’la yaptıkları görüşme, 12 Şubat tarihli DÜNYA’nın manşetine “Tedarik sorunu tahammülü aştı” başlığıyla yansıdı. Lojistik darboğaz olarak yansıyan bu sorunu İSO Başkanı farklı bir perspektife taşıyarak şöyle yorumladı:

-Kaşıkla topladığımız kaynakları kepçeyle değil, kazanla dışarıya dağıtıyoruz. Yeni bir yatırım strateji sürecine ihtiyacımız var.

İSO Başkanı için tedarik vb. her türden sorun bir “yatırım iklimi unsuru.”

Peki bu yatırım iklimi nasıl değişir?

DEİK’teki başarılı genel sekreterliğiyle tanıdığımız Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu, tedarik zinciri üzerine çalışmalar yaparak bir kitap hazırlığında. Kurtoğlu‘na göre, tedarik zinciri kavramı ilk kez Harvard’lı Prof. M. Porter tarafından ele alındı ve rekabet zincirini artıran/azaltan etkenleri irdelemesiyle geliştirildi. Bu etkenlere “Porter Elması” adı verildi ve buradan “Değer Zinciri” oluştu.

İSO Başkanı, giyim endüstrisinin tedarik sektörü sorununda zorluk yaşandığını söylerken bu endüstrinin değer zincirinin üst kısmında yer alan iplik, makine gibi aşamalar arasında makine yetersizliğinden söz ediyor. Sorun, giyim endüstrisinde “tedarikçilikten para kazananların asgari sermayeyle iş yapma” tercihinden doğuyor. Tedarikçiler giyim endüstrisinde değer zincirindeki konumlarına bakmıyor. Bu da büyük perakendecilerin onlara uygun gördüğü kâr ile yetinmesiyle sonuçlanıyor.

Sanayi Odaları gibi girişimin nabzını tutan örgütlerin değer zinciri çalışmaları, ihtiyaçları ve fırsatları belirleyecek. Türkiye’nin ilk sanayi odası olarak İSO, bizi değer zinciri konusunda düşünmeye davet ediyor.

Bu tercih, Türkiye’nin yarınını da belirleyecek...

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