Tedirgin seçmen neleri duymak istiyor?

2023 seçim propagandalarının başladığı bu dönemde, vatandaş beklentileri politikacıların vaatleri ile örtüşmüyor.

Seçim propagandalarının başladığı bu dönemde seçmen, “tedirgin bir iyimserlik” içerisinde. Partilerden, seçim kampanyalarında yaşadıkları sorunların çözümünü hangi adımları atarak, ne kadar sürede çözeceklerini duymak istiyor. Çözüm önerilerinin “Açık-net-anlaşılır” olmasını bekliyor.

En önemli beklentileri, enflasyon/pahalılıkla mücadele yöntemlerinin ne olacağı… Bu konuda öğrenmek istedikleri, atılacak adımlarla “alım güçlerinin” nasıl artırılacağı. Bunun ne kadar sürede sağlanabileceği…

Büyümenin devam edeceğini umuyor ve bunun kendi refahlarını artırıcı yönde olmasını düşünüyorlar. Toplum kesimlerine uygun destekler verilerek, az kazananın daha az vergi ödediği çok kazananın daha çok vergi ödediği bir düzene inandıklarının altını çiziyorlar.

Duymak istedikleri bir başka konu da, siyasilerin çatışmacı, ayrıştırıcı bir söylemle değil, uzlaşmacı, çözüm üretici bir söylemle yarışmaları. Siyaset sahnesindeki yarışmalarını, “Sorunların çözümüne” dönük proje bazlı yapmaları. Bunun toplumda huzura/empatiye neden olacağına inanıyorlar. Toplum için yarınlarda buna ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Demokrasi ve adaletin cumhuriyetimizin geliştirmeyi ilke edindiği kavramlar olduğunu belirterek, yarınlarda demokrasi, hukuk/ adalet konusunu geliştirici hangi adımları atacaklarını da önemli görüyorlar. Bunun vatandaşların yönetim tarafından eşit bireyler olarak görülmesine katkı sağlayacağı düşüncesini dile getiriyorlar.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gireceğimiz 2023 seçim yılında, siyasilerden bu propaganda döneminde beklentileri, ikinci yüzyıla uygun gelişmiş bir demokrasi ve hukuk anlayışı içerisinde yatırımları devam ettirecek, üretimi, istihdamı artıracak, uluslararası rekabette ülkemizin yer almasını sağlayacak projelerini ortaya koymaları. Seçim propagandalarını düne dayalı karşılıklı suçlamalar yerine, yarına dönük toplumu geliştirecek proje yarışı olarak yürütmeleri. Toplumumuzun buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Partilerin seçim propagandalarını bu temeller üzerinden yürütmelerini arzuluyorum/bekliyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

TOBB‘a bağlı Oda seçimleri zorlu geçiyor. Yepyeni isimler öne çıkıyor. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun seçimi bundan nasıl etkilenecek?