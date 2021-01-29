Tek ayakla maraton koşmak

Fehmi KÖFTEOĞLU

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, dünya turizm liginde biri gelirde biri ziyaretçide lider.

İki lider ülkede güçlü bir iç turizm pazarı var

Türkiye en çok ziyaretçi alan ilk 10’da 6. sırada, turizm gelirinde 10. sıradadır

Bu başarıdır.

Ama aynı başarı potansiyeli olmasına rağmen iç turizmde geçerli değil.

Bir sektörün sürdürülebilir olması yurtiçi pazarındaki durumuna bağlıdır.

Bu turizm için de geçerlidir.

ABD ve Fransa örneğinde görüldüğü gibi sürdürülebilirlik için sektörün iki ayağının güçlü olması gerekir.

Tersi, tek ayakla maraton koşmaya benzer.

Dünya genelinde iç turizmin öne çıkacağı bir sürece girildi.

Türkiye turizmde elde ettiği deneyim ve birikime dayalı maraton yarışındaki başarısını sürdürülebilir ve sağlam temele oturtması için sektörün ikinci ayağı iç turizmi de güçlendirmek zorunda.

Tatil bir kültür olduğu gibi ekonomik durum ile de ilişkilidir.

Tatil kültürü oluşuyor

Ekonomik açıdan ise gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle harcanabilir geliri içinde tatile para ayıramayacak büyük bir kesim var.

Bunun yanında bazı ülkelerin toplam nüfusu kadar ekonomik anlamda bu yönde sorunu olmayan, bir İsviçreli bir Belçikalı düzeyinde gelire sahip, dolayısıyla tatil için harcama yapabilecek bir kesim var.

Yüzyılın belası koronavirüs salgınına karşı umut bağlanan aşı bulundu.

Bu aşamada üretim-dağıtım ve aşılanmada sorunlar yaşanıyor.

Bu sorunlar aşılsa bile başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar bir süre ülkelerinden dışarı çıkma konusunda isteksiz olacak.

Yaşam devam ettiğine, tatil de yaşamın bir parçası olduğuna göre insanlar kendi ülkelerinde tatile çıkacaktır.

Türkiye’de ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen iç turizm kriz dönemlerinde gündeme gelen ve bir tür dolgu maddesi olarak kullanılan pazar olarak görüldü.

Türkiye turizmdeki başarısını maraton yarışında ikinci ayağını güçlendirmek için değerlendirmeli.

Korona buna zemin yarattı, bu süreçte bir şer bir hayra vesile olsun.