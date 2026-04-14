Tek başına dayanıklı olmak yetmez

Bugün risk dünyası tek katmanlı değil. Riskler tek tek gelmiyor; birlikte geliyor.

Küresel belirsizliklerin katlanarak büyüdü­ğü bu dönemde kurumların riskleri tanıması yeterli değil; dayanıklılık geliştirmeleri gere­kiyor. Ancak bugün yalnızca kurumun güçlü olması da yetmiyor. Etrafındaki ekosistemin de aynı direnci gösterebilmesi gerekiyor.

Neden kriz dönemlerinde bazı şirketler ayakta kalırken, diğerleri direnemez ve hat­ta iflas eder?

Son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlar­dan biri “resilience”, yani “dayanıklılık”.

KRYD 12 Global Riskler Zirvesi’nde yapılan tartışmalar, dayanıklılığın artık teorik değil, pratik bir zorunluluk haline geldiğini açıkça ortaya koydu. Bugün risk tek bir olaydan çok, bir sistem davranışına dönüşmüş durumda. Bir deprem, bir siber saldırı, bir tedarik zin­ciri kırılması veya bir jeopolitik gerilim; hep­si aynı anda yaşanabiliyor. Bundan tetiklenen riskler zincirleme şekilde devreye giriyor.

Eskiden dayanıklılık daha çok fiziksel alt­yapı ile ilişkilendirilirdi. Sağlam binalar, ye­dek veri merkezleri veya alternatif üretim alanları yeterli görülürdü. Bugün ise karar al­ma hızından iletişim kabiliyetine, finansal planlamadan sigortaya kadar birçok unsurun birlikte çalışmasını gerektiriyor.

Ancak asıl kırılganlık çoğu zaman ku­rumların kendi sınırlarının dışında orta­ya çıkıyor.

Bir kurum ne kadar güçlü olursa olsun, te­darikçisi kırılgansa risk altındadır. Bir şirket ne kadar hazırlıklı olursa olsun, bulunduğu şe­hir dayanıklı değilse kırılgandır. Bir ekonomi ne kadar büyürse büyüsün, finansal sistemi zayıfsa sürdürülebilir değildir.

Bugün kurumların önündeki en büyük risk yalnızca bilinen tehditler değil; bağ­lı oldukları ekosistemin zayıf halkalarını fark edememektir.

Çünkü günümüz riskleri tekil değil, siste­mik. Bir yerde yaşanan kırılma, başka bir yer­de maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Enerji hatları, lojistik koridorları ve veri akışları yal­nızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik risk alanları haline gelmiş durumda. Bir böl­gedeki gerilim yalnızca o ülkenin ekonomisini değil; üretim planlarından sigorta maliyetleri­ne kadar geniş bir alanı etkiliyor.

Teknolojinin hızı bu tabloyu daha karmaşık hale getiriyor. Bir veri merkezinde yaşanan kesinti, veri güvenliği, siber tehditler ve tek­nolojiye bağımlılık gibi unsurlar risk yöneti­minin kapsamını genişletirken, avantaj sağla­yan teknolojiler aynı zamanda yeni kırılganlık alanları da yaratıyor.

Bu noktada risk yönetimi teknik bir süreç olmaktan çıkıyor; yönetim kurulu seviyesin­de sahiplenilmesi gereken bir liderlik mesele­sine dönüşüyor. Çünkü risk artık operasyonel değil, yönetsel bir sorumluluk.

Mesele kalın raporlar hazırlayıp riski bir yöneticiye devretmek değil; riski gerçekten sahiplenmek.

Kurumsal risk yönetimi ve dayanıklılık bugün kaç yönetim kurulunun günlük ajandasında?

Burada sigortaya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hâlâ birçok kurum sigortayı bir sa­tın alma kalemi olarak görüyor. Oysa sigorta bir maliyet kalemi değil; kriz sonrası toparlan­manın hızını belirleyen stratejik bir araçtır.

Sigorta programı iş sürekliliği planının ger­çekten bir parçası mı, yoksa yalnızca her yıl yenilenen bir alışkanlık mı?

Çünkü aynı poliçeyi yıllarca yenilemek, risk yönetimi yapmak değildir.

Doğru yapılandırılmış bir sigorta programı, kriz sonrası toparlanma süresini doğrudan et­kiler. Yanlış yapılandırılmış bir programın ek­sikliği ise çoğu zaman kriz anında fark edilir ve o noktada seçenekler sınırlıdır.

Dayanıklılık artık tek bir kurumun meselesi olmaktan çıktı; bir ağın gücüyle ölçülen kolek­tif bir kapasiteye dönüştü. Risklerin hızı kar­şısında güçlü olmanın yanında çeviklik ve es­neklik de gerekiyor.

Kurumlar gerçekten dayanıklı mı, yoksa henüz test edilmediler mi?

Gelecekte ayakta kalacak kurumlar, en bü­yük olanlar değil; risk farkındalığını ve daya­nıklılığı rekabet avantajına dönüştürebilen hazırlıklı kurumlar olacak.

Dayanıklılık bir tercih değil. Bir zorunluluk.

Ve dayanıklılık kriz geldiğinde değil, kriz gelmeden önce tasarlanır.