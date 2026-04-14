Tek başına dayanıklı olmak yetmez
Bugün risk dünyası tek katmanlı değil. Riskler tek tek gelmiyor; birlikte geliyor.
Küresel belirsizliklerin katlanarak büyüdüğü bu dönemde kurumların riskleri tanıması yeterli değil; dayanıklılık geliştirmeleri gerekiyor. Ancak bugün yalnızca kurumun güçlü olması da yetmiyor. Etrafındaki ekosistemin de aynı direnci gösterebilmesi gerekiyor.
Neden kriz dönemlerinde bazı şirketler ayakta kalırken, diğerleri direnemez ve hatta iflas eder?
Son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri “resilience”, yani “dayanıklılık”.
KRYD 12 Global Riskler Zirvesi’nde yapılan tartışmalar, dayanıklılığın artık teorik değil, pratik bir zorunluluk haline geldiğini açıkça ortaya koydu. Bugün risk tek bir olaydan çok, bir sistem davranışına dönüşmüş durumda. Bir deprem, bir siber saldırı, bir tedarik zinciri kırılması veya bir jeopolitik gerilim; hepsi aynı anda yaşanabiliyor. Bundan tetiklenen riskler zincirleme şekilde devreye giriyor.
Eskiden dayanıklılık daha çok fiziksel altyapı ile ilişkilendirilirdi. Sağlam binalar, yedek veri merkezleri veya alternatif üretim alanları yeterli görülürdü. Bugün ise karar alma hızından iletişim kabiliyetine, finansal planlamadan sigortaya kadar birçok unsurun birlikte çalışmasını gerektiriyor.
Ancak asıl kırılganlık çoğu zaman kurumların kendi sınırlarının dışında ortaya çıkıyor.
Bir kurum ne kadar güçlü olursa olsun, tedarikçisi kırılgansa risk altındadır. Bir şirket ne kadar hazırlıklı olursa olsun, bulunduğu şehir dayanıklı değilse kırılgandır. Bir ekonomi ne kadar büyürse büyüsün, finansal sistemi zayıfsa sürdürülebilir değildir.
Bugün kurumların önündeki en büyük risk yalnızca bilinen tehditler değil; bağlı oldukları ekosistemin zayıf halkalarını fark edememektir.
Çünkü günümüz riskleri tekil değil, sistemik. Bir yerde yaşanan kırılma, başka bir yerde maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Enerji hatları, lojistik koridorları ve veri akışları yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik risk alanları haline gelmiş durumda. Bir bölgedeki gerilim yalnızca o ülkenin ekonomisini değil; üretim planlarından sigorta maliyetlerine kadar geniş bir alanı etkiliyor.
Teknolojinin hızı bu tabloyu daha karmaşık hale getiriyor. Bir veri merkezinde yaşanan kesinti, veri güvenliği, siber tehditler ve teknolojiye bağımlılık gibi unsurlar risk yönetiminin kapsamını genişletirken, avantaj sağlayan teknolojiler aynı zamanda yeni kırılganlık alanları da yaratıyor.
Bu noktada risk yönetimi teknik bir süreç olmaktan çıkıyor; yönetim kurulu seviyesinde sahiplenilmesi gereken bir liderlik meselesine dönüşüyor. Çünkü risk artık operasyonel değil, yönetsel bir sorumluluk.
Mesele kalın raporlar hazırlayıp riski bir yöneticiye devretmek değil; riski gerçekten sahiplenmek.
Kurumsal risk yönetimi ve dayanıklılık bugün kaç yönetim kurulunun günlük ajandasında?
Burada sigortaya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hâlâ birçok kurum sigortayı bir satın alma kalemi olarak görüyor. Oysa sigorta bir maliyet kalemi değil; kriz sonrası toparlanmanın hızını belirleyen stratejik bir araçtır.
Sigorta programı iş sürekliliği planının gerçekten bir parçası mı, yoksa yalnızca her yıl yenilenen bir alışkanlık mı?
Çünkü aynı poliçeyi yıllarca yenilemek, risk yönetimi yapmak değildir.
Doğru yapılandırılmış bir sigorta programı, kriz sonrası toparlanma süresini doğrudan etkiler. Yanlış yapılandırılmış bir programın eksikliği ise çoğu zaman kriz anında fark edilir ve o noktada seçenekler sınırlıdır.
Dayanıklılık artık tek bir kurumun meselesi olmaktan çıktı; bir ağın gücüyle ölçülen kolektif bir kapasiteye dönüştü. Risklerin hızı karşısında güçlü olmanın yanında çeviklik ve esneklik de gerekiyor.
Kurumlar gerçekten dayanıklı mı, yoksa henüz test edilmediler mi?
Gelecekte ayakta kalacak kurumlar, en büyük olanlar değil; risk farkındalığını ve dayanıklılığı rekabet avantajına dönüştürebilen hazırlıklı kurumlar olacak.
Dayanıklılık bir tercih değil. Bir zorunluluk.
Ve dayanıklılık kriz geldiğinde değil, kriz gelmeden önce tasarlanır.
