Tek dişi de tehlikede: Batı’nın yön arayışı
Dünya, tarihsel olarak nadir görülen bir geçiş evresinde; ne klasik bir ekonomik durgunlukla ne de alışıldık bir jeopolitik krizle açıklanabilir. Daha çok, büyük ideolojilerin ve onları taşıyan kurumların anlam üretme kapasitesini yitirdiği bir ara döneme benziyor.
Emmanuel Todd’un Batı için kullandığı “komünizmin çöküşünü andıran kriz” tanımı, bu yüzden bir benzetmeden öte derin bir yapısal çözülme sanki. Bugünü anlamak, yarını yönetmenin ön şartı haline gelmiş durumda.
Fikir bitti mi: İdeolojik yorgunluk
Batı dünyası uzun süre kendi siyasal ve ekonomik modelini evrensel bir norm olarak sundu. Liberal demokrasi, serbest piyasa ve hukukun üstünlüğü; yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir gelecek vaadiydi. Ancak 2000’den beri vaat ile gündelik hayat mesafesi açıldı. Seçimler yapılıyor, kurumlar ayakta görünüyor fakat toplumsal aidiyet ve temsil duygusu ciddi biçimde zayıflamış durumda. ABD ve Avrupa’da seçmen katılımındaki düşüş, aşırı uçların yükselişi ve merkez siyasetin anlam kaybı, bu ideolojik yorgunluğun dışa vurumlarıdır. Tıpkı geç Sovyet dönemi, sistem işlerken ona duyulan inanç erozyonu had safhada.
Metriklerin ötesindeki sosyoloji krizi!
Bugünkü krizi yalnızca enflasyon, faiz veya büyüme oranlarıyla okumayınız; rakamların arkasındaki toplumsal doku transforme oldu. ABD’de 1980’den bu yana orta sınıfın reel gelir artışı sınırlıyken piramidin üst ucundaki üçgen anormal büyüdü. Güneydoğu Asya, Çin, Körfez ile rekabette zorlanan Avrupa’da ise genç kuşaklar için mülkiyet edinmeyi zorlaştıran, sosyal hareketliliğin neredeyse bittiği hale gelmiştir. Bu tablo, yüksek eğitim düzeyine rağmen geleceğe dair beklentisi azalan bir yitik bir orta sınıf yarattı. Tarih ‘baba’ bize gösterdi; bu tür sosyolojik gerilimler, ideolojik çözülmenin en güçlü habercileridir.
Jeopolitik körlerin Batı’sı: Esas güç kimde?
Batı’nın yaşadığı krizin bir diğer boyutu, küresel güç dengelerini okuma biçimindeki hatalardır. Soğuk Savaş sonrası dönemde oluşan tek kutuplu algı, karar alma merkezlerinde hâlâ etkisini sürdürmektedir. Oysa küresel üretimin ve ticaretin ağırlık merkezi Asya’ya kaymış, dünya nüfusunun ve ekonomik büyümenin büyük bölümü Batı dışı coğrafyalarda yoğunlaşmıştır. Ukrayna savaşı, bu algı-gerçeklik farkını görünür kılmıştır. Batı, kendi kapasitesini abartırken, rakiplerinin dayanıklılığını ve alternatif ittifak ağlarını küçümsemiştir. Bu durum, geçmişte ideolojik özgüvenin stratejik hatalara yol açtığı örnekleri hatırlatmaktadır.
Aile, mülkiyet, solidarite erozyonu
Komunizmin çöküşünü 30 yıl önce öngören “La Chute Finale” müellifi Emmanuel Todd’un analizlerinde merkezi bir yer tutan demografik göstergeler, bugünkü krizin derinliğini anlamak açısından kritiktir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da doğurganlık oranları nüfus yenilenme eşiğinin altına düşmüş, yalnız yaşayan birey sayısı artmış, aile yapıları hızla dönüşmüştür.
Bu değişim, yalnızca kültürel bir tercih değil; aynı zamanda ekonomik baskıların ve güvencesizliğin sonucudur. Aile ve topluluk bağlarının zayıflaması, devlet ile birey arasındaki ilişkinin de daha kırılgan hale gelmesine yol açmaktadır. Uzun vadede bu durum, toplumsal dayanışma mekanizmalarını aşındırarak sistemin kendini yeniden üretme kapasitesini sınırlar.
Yeni dünya ve Türkiye: Çok merkezli gelecek
Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, kaçınılmaz bir çöküşten ziyade yönsüz bir geçişi ifade ediyor. Dünya, tek bir ideoloji ya da merkez etrafında değil; çok sayıda bölgesel güç, farklı yönetim modelleri ve yerel öncelikler etrafında şekilleniyor. 2030 ve 2050 perspektifinde belirleyici olan, hangi aktörlerin bu çoğul yapıyı okuyabildiği ve uyum sağlayabildiğidir. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak fikir nedir? Geleceği yönetecek olanlar, geçmişin mutlak doğrularına tutunmakla başaramazlar; doğrusu dünyanın nereye gittiğini erken fark etmek ve buna göre konum almaktır.
|Borsa
|13.838,29
|0,05 %
|Dolar
|43,4888
|0,19 %
|Euro
|51,5952
|-0,90 %
|Euro/Dolar
|1,1853
|-0,94 %
|Altın (GR)
|6.788,96
|-9,85 %
|Altın (ONS)
|4.854,65
|-10,03 %
|Brent
|69,8800
|0,45 %