Tek dişi de tehlikede: Batı’nın yön arayışı

Dünya, tarihsel olarak nadir görülen bir geçiş evresin­de; ne klasik bir ekonomik dur­gunlukla ne de alışıldık bir jeo­politik krizle açıklanabilir. Daha çok, büyük ideolojilerin ve on­ları taşıyan kurumların anlam üretme kapasitesini yitirdiği bir ara döneme benziyor.

Emmanu­el Todd’un Batı için kullandığı “komünizmin çöküşünü andı­ran kriz” tanımı, bu yüzden bir benzetmeden öte derin bir yapı­sal çözülme sanki. Bugünü anla­mak, yarını yönetmenin ön şartı haline gelmiş durumda.

Fikir bitti mi: İdeolojik yorgunluk

Batı dünyası uzun süre ken­di siyasal ve ekonomik mode­lini evrensel bir norm olarak sundu. Liberal demokrasi, ser­best piyasa ve hukukun üstün­lüğü; yalnızca bir yönetim biçi­mi değil, aynı zamanda bir gele­cek vaadiydi. Ancak 2000’den beri vaat ile gündelik hayat me­safesi açıldı. Seçimler yapılıyor, kurumlar ayakta görünüyor fa­kat toplumsal aidiyet ve temsil duygusu ciddi biçimde zayıfla­mış durumda. ABD ve Avrupa’da seçmen katılımındaki düşüş, aşırı uçların yükselişi ve merkez siyasetin anlam kaybı, bu ideo­lojik yorgunluğun dışa vurum­larıdır. Tıpkı geç Sovyet döne­mi, sistem işlerken ona duyulan inanç erozyonu had safhada.

Metriklerin ötesindeki sosyoloji krizi!

Bugünkü krizi yalnızca enflas­yon, faiz veya büyüme oranlarıy­la okumayınız; rakamların arka­sındaki toplumsal doku trans­forme oldu. ABD’de 1980’den bu yana orta sınıfın reel gelir artışı sınırlıyken piramidin üst ucun­daki üçgen anormal büyüdü. Gü­neydoğu Asya, Çin, Körfez ile rekabette zorlanan Avrupa’da ise genç kuşaklar için mülkiyet edinmeyi zorlaştıran, sosyal ha­reketliliğin neredeyse bittiği ha­le gelmiştir. Bu tablo, yüksek eği­tim düzeyine rağmen geleceğe dair beklentisi azalan bir yitik bir orta sınıf yarattı. Tarih ‘baba’ bize gösterdi; bu tür sosyolojik gerilimler, ideolojik çözülmenin en güçlü habercileridir.

Jeopolitik körlerin Batı’sı: Esas güç kimde?

Batı’nın yaşadığı krizin bir di­ğer boyutu, küresel güç denge­lerini okuma biçimindeki hata­lardır. Soğuk Savaş sonrası dö­nemde oluşan tek kutuplu algı, karar alma merkezlerinde hâlâ etkisini sürdürmektedir. Oy­sa küresel üretimin ve ticaretin ağırlık merkezi Asya’ya kaymış, dünya nüfusunun ve ekonomik büyümenin büyük bölümü Batı dışı coğrafyalarda yoğunlaşmış­tır. Ukrayna savaşı, bu algı-ger­çeklik farkını görünür kılmıştır. Batı, kendi kapasitesini abartır­ken, rakiplerinin dayanıklılığı­nı ve alternatif ittifak ağlarını küçümsemiştir. Bu durum, geç­mişte ideolojik özgüvenin stra­tejik hatalara yol açtığı örnekleri hatırlatmaktadır.

Aile, mülkiyet, solidarite erozyonu

Komunizmin çöküşünü 30 yıl önce öngören “La Chute Fina­le” müellifi Emmanuel Todd’un analizlerinde merkezi bir yer tu­tan demografik göstergeler, bu­günkü krizin derinliğini anla­mak açısından kritiktir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da doğurgan­lık oranları nüfus yenilenme eşi­ğinin altına düşmüş, yalnız ya­şayan birey sayısı artmış, aile yapıları hızla dönüşmüştür.

Bu değişim, yalnızca kültürel bir tercih değil; aynı zamanda eko­nomik baskıların ve güvencesiz­liğin sonucudur. Aile ve topluluk bağlarının zayıflaması, devlet ile birey arasındaki ilişkinin de daha kırılgan hale gelmesine yol açmaktadır. Uzun vadede bu du­rum, toplumsal dayanışma me­kanizmalarını aşındırarak sis­temin kendini yeniden üretme kapasitesini sınırlar.

Yeni dünya ve Türkiye: Çok merkezli gelecek

Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, kaçınılmaz bir çöküşten zi­yade yönsüz bir geçişi ifade ediyor. Dünya, tek bir ideoloji ya da mer­kez etrafında değil; çok sayıda böl­gesel güç, farklı yönetim model­leri ve yerel öncelikler etrafında şekilleniyor. 2030 ve 2050 pers­pektifinde belirleyici olan, hangi aktörlerin bu çoğul yapıyı okuya­bildiği ve uyum sağlayabildiğidir. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak fikir nedir? Geleceği yönetecek olan­lar, geçmişin mutlak doğrularına tutunmakla başaramazlar; doğru­su dünyanın nereye gittiğini erken fark etmek ve buna göre konum al­maktır.