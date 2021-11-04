Glasgow İklim Zirvesi’nde, hükümetleri, uluslararası örgütleri, yasa koyucuları, iş liderlerini, araştırmacıları ve vatandaş gruplarını kapsayan dünyanın en büyük temiz enerji koalisyonu hayata geçirildi. Koalisyonun adı: Yeşil Şebekeler Girişimi- Tek Güneş Tek Dünya Tek Şebeke.

Koalisyon, COP26’da zirveye ev sahipliği yapan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından açıklandı. ABD Başkanı Biden dahil olmak üzere diğer hükümet başkanlarının huzurunda, iki Başbakan 80’den fazla ülke tarafından onaylanan ve koalisyonun amaçlarını belirleyen “Bir Güneş Deklarasyonu” sundu.

Koalisyon kapsamında oluşturulan Bakanlık Yönlendirme Grubu, ulusal sınırları aşan kıta ölçekli şebekelerle birbirine bağlı büyük güneş enerjisi santralleri ve rüzgar santrallerinin inşasını hızlandırmak öncülük edecek. Yönlendirme Grubu’nda Fransa, Hindistan, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alacak ve ayrıca Afrika, Körfez, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’dan temsilciler bulunacak.

İklim Parlamentosu adlı uluslararası bir yasa koyucu ağ tarafından düzenlenen bir etkinlikte ise, Yeşil Şebekeler Girişimi’nin tüm paydaşları tanıtıldı. Paydaşlar arasında, yenilenebilir enerji şirketleri, üniversite araştırmacıları ve uluslararası kalkınma ajansları yer alıyor.

Güneş asla batmaz

“Tek Güneş Tek Dünya Tek Şebeke”, Hindistan Başbakanı Modi’nin çok sevdiği bir ifade. Liderler, Tek Güneş Deklarasyonu’nda şunu söylüyor: “İnsanlığın bir yılda kullandığı tüm enerji, güneşten dünyaya bir günde ulaşan enerjiye eşittir. Güneş asla batmaz - her saat, gezegenin yarısı güneş ışığıyla yıkanır. Sınırlar arasında güneş, rüzgar ve sudan elde edilen enerjiyi kullanarak, dünyadaki herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için fazlasıyla temiz enerji sağlayabiliriz. Bunu mümkün kılmak için, sınırları geçen, farklı zaman dilimlerini birbirine bağlayan, karşılıklı yarar için paylaşılan, birbirine bağlı yenilenebilir kaynaklardan oluşan küresel bir ekosistem yaratacak yeni iletim hatlarına ihtiyacımız var.”

Yeni finansal araçlara yatırım gerekiyor

Liderler, güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak için rüzgar enerjisinin geniş bir alanda kullanılması gerektiğini, güneş enerjisinin ise farklı zaman dilimlerini birbirine bağlayarak herkes tarafından kullanılabileceğini söylüyorlar. Uluslararası şebekeler aracılığıyla bağlanacak büyük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisine ek olarak, kırsal alanlar için küçük güneş enerjisi şebekelerine, elektrikli araçlar için akıllı şarjlara ve yeni finansal araçlara yatırım ihtiyacının altı çiziliyor.

Yeşil Şebekeler Girişimi ilk olarak İklim Parlamentosu tarafından geliştirildi. İklim Parlamentosu Genel Sekreteri Nicholas Dunlop, “Çatılardaki güneş enerjisini, çöllerdeki güneş enerjisi santrallerini, açık deniz rüzgar çiftliklerini ve hidroelektrik santralleri birleştirerek, dünyaya güç sağlamak için gerekenden fazla yenilenebilir enerjiyi kolayca üretebiliriz. Ancak doğru şebekeleri kurmamız gerekiyor” diyor.

Liderler bu süreçte şirketlerin, yasa yapıcıların, hükümetlerin ve uluslararası organizasyonların birlikte hareket etmesinin de vazgeçilmez önem taşıdığını vurguluyorlar.